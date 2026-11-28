Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с заместителем руководителя ОП Павлом Палисой продолжение программы закупки пикапов, поставки Украине средств ПВО и турелей, а также кадровые вопросы в военной сфере, передает УНН.

Доклад Павла Палисы. Первое – ситуация на фронте и в войсках, имеющиеся потребности. Готовим продолжение программы закупки пикапов на следующий год – объемы, финансирование. Важно и впредь помогать с этой потребностью - сообщил Зеленский.

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По его словам, Палиса доложил о своей коммуникации с определенными партнерами относительно поставок в Украину средств ПВО, турелей и другого оборудования.

Обсудили приоритеты в работе ради нашей антибаллистической программы FREYJA, соответствующие договоренности с производителями в Европе. Двигаемся по программе и приближаем создание действительно эффективной антибаллистической системы - добавил Президент.

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Кроме того, во время встречи речь шла и об отдельных кадровых вопросах в военной сфере.

Проведем назначения вместе с министром обороны Украины и Главнокомандующим ВСУ. Слава Украине! - резюмировал Глава государства.

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