Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по антибаллистической программе FREYJA, по итогам которого сообщил, что сейчас решается вопрос о компонентах и других технических вещах. Уже начался процесс интеграции компонентов, сказал Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Провел совещание по нашей антибаллистической программе FREYJA. Конечно, сейчас ключевое — ускорить поставки ракет от партнеров. Ракет для Patriot, ракет для других наших систем, которые нужны и которые могут помочь именно сейчас. К сожалению, от США мы пока не имеем соответствующих хороших новостей по поводу ускорения. Поставки все еще задерживаются, к сожалению. Но мы работаем в долгосрочной перспективе и шаг за шагом движемся к тому, чтобы создать свою антибаллистическую систему - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас решается вопрос о компонентах и других технических вещах.

Уже начался процесс интеграции компонентов: нужно эффективно объединить все возможности участников программы FREYJA, чтобы эта система действительно сработала. Работаем над этим. И этой зимой должны появиться первые прототипы и начаться испытания - добавил Зеленский.

Напомним

Украина уже имеет готовую ракету-перехватчик для антибаллистического проекта Freyja, а первым готовым компонентом от партнеров стал датский радар. В то же время для создания полноценного комплекса необходимо объединить разработки разных стран в одну систему. Координацию этой работы должны усилить офисы Freyja в Европе.