Андрей Осипов

Андрей Осипов, который фигурирует в фильме Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) "Карфаген-2" под псевдонимом "Криминал", впервые прокомментировал свои отношения с генерал-майором Службы безопасности Украины Сергеем Дукой и рассказал об обстоятельствах их знакомства. В эксклюзивном интервью УНН он заявил, что с Дукой его познакомил Василий Малюк, а их общение касалось вопросов, представлявших интерес для СБУ.

УНН удалось получить первое интервью Андрея Осипова после публикации НАБУ фильма "Карфаген-2", в котором он фигурирует. С 30 июля 2026 года Осипов находится в изоляторе временного содержания, поэтому журналисты не имели возможности пообщаться с ним лично. Редакции удалось передать вопросы через его адвоката и получить письменные ответы.

Одним из центральных эпизодов фильма НАБУ "Карфаген-2" стали предполагаемые связи между представителями криминальной среды и правоохранительных органов. Среди лиц, упоминаемых в материалах антикоррупционного бюро, фигурирует генерал-майор СБУ Сергей Дука, ранее занимавший должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности, и Андрей Осипов, которого авторы фильма представляют под псевдонимом "Криминал".

УНН расспросил у Осипова об обстоятельствах его знакомства с Дукой и характере их отношений.

Редакция публикует вопросы и ответы Андрея Осипова без изменений.

НАБУ опубликовало фильм с пленками "Карфаген-2". На записях есть якобы прослушка вашего общения с другими фигурантами дела. Действительно ли ваш голос на записях? НАБУ в своем фильме описало роли участников "Карфаген-2" — по вашему мнению, соответствуют ли они действительности?

Сам фильм я не видел и комментировать не могу! Так как меня держат в ИТТ в одиночной камере, я вообще не понимаю, что происходит на свободе. Я с адвокатом об этом разговаривал, принимать все за чистую монету, что говорит "Мексиканец" это ошибка!

Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Сергеем Дукой? Кто вас познакомил и по чьей инициативе? Можно ли говорить о том, что вы выполняли "определенные задания" по просьбе Дуки? Известно ли вам, был ли знаком Дука с "Мексиканцем" и общались ли они?

С Сергеем Дукой я познакомился в 2020–2021 годах, точно не могу сказать! Познакомил Василий Малюк, это была его инициатива нас познакомить. Знакомство произошло поскольку СБУ интересовала определённая информация, которой я владел. Более детально на сегодня не могу рассказывать!

Какими были ваши отношения с генералом – личными, деловыми или же они были связаны исключительно с его деятельностью в правоохранительных органах? Как часто вы общались и какие вопросы обсуждали?

Наше общение было обусловлено рабочими вопросами Дуки, он интересовался влиянием российских воров на Украину. Построением ими агентурных связей, теневым оборотом оружия в стране.

Были ли между вами и Дукой финансовые отношения? Передавали ли вы ему лично либо через посредников денежные средства или другие материальные ценности? Если да, о каких суммах идет речь, за что и как осуществлялись передачи?

Никаких финансовых отношений между нами не было, деньги и ценности не передавал. Ни лично, ни через посредников!

Дополнительно про мои отношения с Дукой так же хочу пояснить, что наши встречи могли происходить как и в помещении СБУ так в публичных местах поскольку я не мог постоянно появляться в СБУ! Егор никогда не был знаком с Дукой, по общению с ним я могу сделать выводы, что Егор никогда с ним не общался.

Напомним

4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении предположительно преступной организации, участников которой подозревают в систематическом предоставлении неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Одним из фигурантов операции "Карфаген" стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему вменяют участие в преступной организации. Сам генерал отрицает свою вину.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на значительно большей сумме – 100 млн грн.

Сам генерал-майор во время судебного заседания заявил, что не имеет возможности самостоятельно внести такой залог, и отрицал намерение скрываться от следствия.

После решения суда сотрудники СБУ начали собирать средства в поддержку генерал-майора. 13 ноября необходимая сумма залога была собрана, и Сергея Дуку освободили из СИЗО. Накануне выхода из СИЗО поддержку Сергею Дуке выразили и сотрудники СБУ, которые защищают независимость Украины на фронте. Они записали видеообращение к генералу, в котором сообщили, что присоединились к сбору средств на залог непосредственно с передовой.