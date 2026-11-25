Россия ночью и утром 25 ноября продолжила атаки на энергетику Украины. На утро частично обесточены жители 5 областей. В результате вражеских обстрелов на временно оккупированной Запорожской АЭС произошёл 17-й с начала года и в общей сложности 28-й блэкаут. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Минэнерго и МАГАТЭ.

Вражеские атаки на энергетику

Этой ночью и утром Россия вновь атаковала объекты энергетики. Под удар попали электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. В результате атак зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Харьковской областях - сообщили в Минэнерго.

Во всех пострадавших регионах, как указано, продолжаются ремонтные и восстановительные работы. Вместе с тем "повторные атаки врага и постоянные воздушные тревоги существенно усложняют их проведение и задерживают восстановление электроснабжения".

Ситуация на ЗАЭС

В результате вражеских обстрелов временно оккупированная Запорожская АЭС потеряла внешнее питание и перешла на питание от дизель-генераторов. Это уже 17-я с начала года потеря внешнего питания станции - отметили в Минэнерго.

В МАГАТЭ подтвердили это.

"Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полагается на аварийные дизельные генераторы для выполнения основных функций ядерной безопасности и защиты после того, как в 28-й раз во время конфликта она потеряла всё внешнее питание. Соединение станции с единственной оставшейся внешней линией электропередачи, "Ферросплавная-1", было потеряно в 5:28 по местному времени", - сообщили в МАГАТЭ 25 ноября в X.

"Команда МАГАТЭ на объекте работает над подтверждением причины и места отключения", заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Где самая сложная ситуация со светом

"Самой сложной к утру остаётся ситуация в Запорожской и Днепропетровской областях. В результате вражеских атак повреждено значительное количество важных для электроснабжения регионов энергообъектов. Чтобы избежать аварий из-за перегрузки оборудования, дополнительно применяются сетевые ограничения", - сообщили в Минэнерго.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Графики

В течение 25 ноября в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности - графики ограничения мощности.

Где атаковала рф

Как отметили в Центре противодействия дезинформации СНБО, россия продолжает наносить целенаправленные террористические удары по гражданскому населению и инфраструктуре украинских городов:

Киев. Вражеский дрон попал во двор 16-этажного жилого дома. Пострадали три человека. Повреждены соседние дома, детский сад, гостиница, офис и автомобили;

Киевская область. В Белой Церкви россия нанесла удар по гипермаркету, почтовому отделению и другим гражданским объектам, произошли пожары. Под ударом оказались "Эпицентр", "Новая почта", сообщили в горсовете. Один человек погиб;

Черниговская область. Враг обстрелял гражданские предприятия, возникли пожары. Один человек погиб;

Волынская область. В результате российского удара повреждено гражданское здание, загорелись три грузовых и два легковых автомобиля. Ранения получили пять человек;

Житомирская область. Под ударами вражеских беспилотников оказались объект энергетической инфраструктуры в Житомирском районе и гражданское предприятие в Коростенском районе, сообщили в ОВА. В результате атаки пострадал человек.

россия атаковала Украину 112 дронами, половина из них - реактивные: как отработала ПВО