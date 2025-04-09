Министерство энергетики Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25990 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за похолодания возросло потребление электричества и следует экономить, из-за непогоды есть обесточивания на западе - Укрэнерго

Сегодня потребление электроэнергии выросло на 16% из-за похолодания. Укрэнерго призывает к экономному потреблению с 8:00 до 21:00, а непогода обесточила 10 населенных пунктов.

Общество • 7 апреля, 08:29 • 12524 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

В Министерстве энергетики опровергли информацию о возможном повышении тарифов на электроэнергию и газ. Вопрос пересмотра тарифов пока не стоит на повестке дня.

Экономика • 4 апреля, 10:10 • 254704 просмотра

Потребление электричества на сезонном уровне, но стоит экономить вечером - Укрэнерго

В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, особенно с 17:00 до 21:00.

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Коррупция в угольной сфере: следствие по делу экс-заместителя министра энергетики Хейло завершено

Завершено расследование дела Александра Хейло, подозреваемого в получении взятки за разрешение на вывоз оборудования из прифронтового района. НАБУ открыло материалы защиты для ознакомления.

Криминал и ЧП • 20 марта, 17:33 • 13374 просмотра

В Украину экстрадирован застройщик Войцеховский, обманувший инвесторов 42 новостроек Киева

В Украину экстрадировали столичного застройщика Войцеховского, подозреваемого в мошенничестве с инвесторами 42 новостроек. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.

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Необходимо предотвратить восстановление работы ЗАЭС под контролем России - Галущенко

Герман Галущенко призвал предотвратить восстановление работы ЗАЭС под контролем России из-за угроз ядерной безопасности. Министр также поднял вопрос незаконной ротации экспертов МАГАТЭ на станции.

Война • 6 марта, 11:37 • 13165 просмотра

Италия выделит 13 миллионов евро на поддержку энергетики Украины

Украина и Италия подписали соглашение о взносе 13 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Фонд, созданный в 2022 году, уже получил анонсированные взносы от партнеров на сумму более 1 млрд евро.

Война • 1 марта, 06:17 • 61479 просмотра

Новое приложение поможет контролировать отключение света

«Укрэнерго» запустила мобильное приложение для отслеживания ситуации с электроснабжением в реальном времени. Приложение доступно для Android и iOS, информирует о необходимости экономии и наличии отключений в регионах.

Общество • 28 февраля, 11:17 • 23641 просмотра

Ограничения электроэнергии для бизнеса: когда ждать отключений 28 февраля

"Укрэнерго" вводит ограничения мощности для промышленности и бизнеса 28 февраля с 5:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00. Отключение бытовых потребителей не планируется, но графики могут меняться.

Общество • 27 февраля, 17:15 • 27100 просмотра

Украина начинает подготовку следующего отопительного сезона

Минэнерго получило поручение координировать защиту газотранспортной системы вместе с военными. Правительство работает над стратегией газоснабжения и наращиванием собственной добычи газа.

Война • 18 февраля, 16:29 • 37267 просмотра

Исключительно обстрелы приводят к необходимости временного ограничения подачи электроэнергии - Минэнерго

Временные ограничения подачи электроэнергии возникают исключительно из-за обстрелов объектов энергетики. Аварийные отключения, примененные утром, уже отменены, продолжается восстановление электроснабжения.

Экономика • 17 февраля, 11:27 • 21320 просмотра

Украине до следующего отопительного сезона нужно будет закупить не менее 3 млрд кубов газа - Харченко

Эксперт заявил, что Украине необходимо закупить не менее 3 млрд кубометров газа вместо запланированного 1 млрд. Закачка газа должна начаться уже в мае для успешного прохождения отопительного сезона.

Экономика • 14 февраля, 14:46 • 26134 просмотра

Удар российского дрона на ЧАЭС: на данный момент угроз для населения нет, радиационное состояние в норме - Минсреды

Министр защиты окружающей среды сообщила о стабильной радиационной ситуации в Чернобыльской зоне после атаки российского дрона. 39 датчиков ежечасно контролируют уровень радиации, который остается в пределах нормы.

Общество • 14 февраля, 14:17 • 36458 просмотра

Повреждение саркофага на ЧАЭС может привести к значительному повышению радиационного фона - Минэнерго

Удар российского дрона по защитному укрытию ЧАЭС может привести к значительному повышению радиационного фона. По словам Минэнерго, радиоактивная пыль может распространиться на территорию соседних стран.

Общество • 14 февраля, 12:46 • 101518 просмотра

Стабилизация системы продолжается, следует экономить электричество в пиковые часы - Минэнерго

Энергетики работают над стабилизацией системы после вражеских атак на инфраструктуру. За минувшие сутки восстановлено электроснабжение для более 16 тысяч потребителей.

Общество • 8 февраля, 08:21 • 44991 просмотра

Украина впервые экспортировала биометан в ЕС

В феврале 2025 года Украина осуществила первую трубопроводную поставку биометана в ЕС объемом 67 тыс. кубометров. Украинские производители могут экспортировать биометан через газотранспортную систему на тех же условиях, что и добытчики природного газа.

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Как уменьшить расходы на электроэнергию: в Минэнерго дали советы

Минэнерго рассказало о преимуществах установки двухзонного счетчика электроэнергии. Ночной тариф составляет 2,16 грн/кВт⋅ч, что вдвое меньше дневного тарифа в 4,32 грн/кВт⋅ч.

Общество • 4 февраля, 14:52 • 34853 просмотра
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Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Энергосистема Украины остается стабильной, несмотря на похолодание. Энергетики проводят восстановительные работы после обстрелов и прорабатывают различные сценарии развития ситуации.

Общество • 31 января, 12:45 • 137502 просмотра

Потребление электричества снизилось из-за потепления: что происходит в энергосистеме

Уровень потребления электроэнергии соответствует температурным показателям, но есть потребность рационального использования. Энергетики восстановили питание для 46 616 потребителей после боевых действий.

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Украина планирует ввести 900 МВт новой генерации в 2025 году

Украина планирует ввести в эксплуатацию 900 МВт новых мощностей распределенной генерации в 2025 году, преимущественно газовой. Проекты реализуются при поддержке правительства через упрощенные процедуры и льготное кредитование.

Экономика • 21 января, 11:59 • 31965 просмотра

Упрощенное перебронирование работников через «Дію»: в Минцифре заверили, что сбоев не будет

Минцифры анонсировало бесперебойную работу упрощенной системы перебронирования через «Дію» с 22 января до 1 марта. Критические предприятия смогут оформить бронирование без 72-часового ожидания.

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Потребление электричества возросло, следует экономить в пиковые часы - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине выросло на 3,3% по сравнению с предыдущим днем из-за облачной погоды. Укрэнерго призывает экономить электроэнергию в пиковые часы с 9:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00.

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В Украине смягчили тариф на "свет" для домов с электроотоплением

Кабмин принял постановление о дифференциации льготного тарифа на электроэнергию для потребителей с электроотоплением. Теперь полный тариф 4,32 грн будет применяться только к объемам, превышающим 2000 кВт/ч.

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Потребление электричества снизилось, но следует экономить - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине снизилось на 1,2% по сравнению с предыдущим днем. Энергосистема восстанавливается после атак, энергетики восстановили питание для более 10 тысяч потребителей.

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В Раде запускают увольнение Галущенко? Какова причина и что говорят в министерстве

Депутаты от "Голоса" готовят постановление об увольнении Германа Галущенко из-за системной коррупции и конфликта с Инной Совсун. Министр обвинил депутата в "поливании грязью" энергетики из-за ее заявлений по ХАЭС.

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Правительство предоставило возможность бронировать газовиков

Кабмин разрешил бронировать работников аварийных бригад газораспределительных систем. Для них отменили требования по уровню ежемесячной заработной платы при бронировании.

Экономика • 10 января, 13:35 • 29572 просмотра

Потребление электричества стабилизировалось: что происходит в энергосистеме

Потребление электроэнергии в Украине стабилизировалось и соответствует сезонным показателям. Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах после 13 массированных атак рф в прошлом году.

Общество • 9 января, 08:59 • 24631 просмотра

Вопрос о пересмотре тарифов на свет для населения не стоит на повестке дня - Минэнерго

Министерство энергетики заявило об отсутствии планов по пересмотру тарифов на электроэнергию для населения. Ведомство предупреждает о дезинформации со стороны врага.

Экономика • 9 января, 08:29 • 34148 просмотра

Энергосистема сбалансирована, в то же время ситуация является достаточно динамичной - Минэнерго

Заместитель министра энергетики сообщил о сбалансированности энергосистемы без ограничений поставок электроэнергии. 2024 год стал самым сложным из-за 13 массированных атак на энергетическую инфраструктуру.

Экономика • 7 января, 13:49 • 38191 просмотра