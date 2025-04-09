Министерство энергетики Украины

НКРЭКУ сохранила тариф на тепло для населения Киева от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на уровне 969,89 грн/Гкал на время военного положения и 6 месяцев после. Для других потребителей тарифы возрастут.
Сегодня потребление электроэнергии выросло на 16% из-за похолодания. Укрэнерго призывает к экономному потреблению с 8:00 до 21:00, а непогода обесточила 10 населенных пунктов.
В Министерстве энергетики опровергли информацию о возможном повышении тарифов на электроэнергию и газ. Вопрос пересмотра тарифов пока не стоит на повестке дня.
В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, особенно с 17:00 до 21:00.
Завершено расследование дела Александра Хейло, подозреваемого в получении взятки за разрешение на вывоз оборудования из прифронтового района. НАБУ открыло материалы защиты для ознакомления.
В Украину экстрадировали столичного застройщика Войцеховского, подозреваемого в мошенничестве с инвесторами 42 новостроек. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Герман Галущенко призвал предотвратить восстановление работы ЗАЭС под контролем России из-за угроз ядерной безопасности. Министр также поднял вопрос незаконной ротации экспертов МАГАТЭ на станции.
Украина и Италия подписали соглашение о взносе 13 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Фонд, созданный в 2022 году, уже получил анонсированные взносы от партнеров на сумму более 1 млрд евро.
«Укрэнерго» запустила мобильное приложение для отслеживания ситуации с электроснабжением в реальном времени. Приложение доступно для Android и iOS, информирует о необходимости экономии и наличии отключений в регионах.
"Укрэнерго" вводит ограничения мощности для промышленности и бизнеса 28 февраля с 5:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00. Отключение бытовых потребителей не планируется, но графики могут меняться.
Минэнерго получило поручение координировать защиту газотранспортной системы вместе с военными. Правительство работает над стратегией газоснабжения и наращиванием собственной добычи газа.
Временные ограничения подачи электроэнергии возникают исключительно из-за обстрелов объектов энергетики. Аварийные отключения, примененные утром, уже отменены, продолжается восстановление электроснабжения.
Эксперт заявил, что Украине необходимо закупить не менее 3 млрд кубометров газа вместо запланированного 1 млрд. Закачка газа должна начаться уже в мае для успешного прохождения отопительного сезона.
Министр защиты окружающей среды сообщила о стабильной радиационной ситуации в Чернобыльской зоне после атаки российского дрона. 39 датчиков ежечасно контролируют уровень радиации, который остается в пределах нормы.
Удар российского дрона по защитному укрытию ЧАЭС может привести к значительному повышению радиационного фона. По словам Минэнерго, радиоактивная пыль может распространиться на территорию соседних стран.
Энергетики работают над стабилизацией системы после вражеских атак на инфраструктуру. За минувшие сутки восстановлено электроснабжение для более 16 тысяч потребителей.
В феврале 2025 года Украина осуществила первую трубопроводную поставку биометана в ЕС объемом 67 тыс. кубометров. Украинские производители могут экспортировать биометан через газотранспортную систему на тех же условиях, что и добытчики природного газа.
Минэнерго рассказало о преимуществах установки двухзонного счетчика электроэнергии. Ночной тариф составляет 2,16 грн/кВт⋅ч, что вдвое меньше дневного тарифа в 4,32 грн/кВт⋅ч.
Энергосистема Украины остается стабильной, несмотря на похолодание. Энергетики проводят восстановительные работы после обстрелов и прорабатывают различные сценарии развития ситуации.
Уровень потребления электроэнергии соответствует температурным показателям, но есть потребность рационального использования. Энергетики восстановили питание для 46 616 потребителей после боевых действий.
Украина планирует ввести в эксплуатацию 900 МВт новых мощностей распределенной генерации в 2025 году, преимущественно газовой. Проекты реализуются при поддержке правительства через упрощенные процедуры и льготное кредитование.
Минцифры анонсировало бесперебойную работу упрощенной системы перебронирования через «Дію» с 22 января до 1 марта. Критические предприятия смогут оформить бронирование без 72-часового ожидания.
Потребление электроэнергии в Украине выросло на 3,3% по сравнению с предыдущим днем из-за облачной погоды. Укрэнерго призывает экономить электроэнергию в пиковые часы с 9:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00.
Кабмин принял постановление о дифференциации льготного тарифа на электроэнергию для потребителей с электроотоплением. Теперь полный тариф 4,32 грн будет применяться только к объемам, превышающим 2000 кВт/ч.
Потребление электроэнергии в Украине снизилось на 1,2% по сравнению с предыдущим днем. Энергосистема восстанавливается после атак, энергетики восстановили питание для более 10 тысяч потребителей.
Депутаты от "Голоса" готовят постановление об увольнении Германа Галущенко из-за системной коррупции и конфликта с Инной Совсун. Министр обвинил депутата в "поливании грязью" энергетики из-за ее заявлений по ХАЭС.
Кабмин разрешил бронировать работников аварийных бригад газораспределительных систем. Для них отменили требования по уровню ежемесячной заработной платы при бронировании.
Потребление электроэнергии в Украине стабилизировалось и соответствует сезонным показателям. Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах после 13 массированных атак рф в прошлом году.
Министерство энергетики заявило об отсутствии планов по пересмотру тарифов на электроэнергию для населения. Ведомство предупреждает о дезинформации со стороны врага.
Заместитель министра энергетики сообщил о сбалансированности энергосистемы без ограничений поставок электроэнергии. 2024 год стал самым сложным из-за 13 массированных атак на энергетическую инфраструктуру.