Министерство энергетики Украины

В Украине смягчили тариф на "свет" для домов с электроотоплением

Кабмин принял постановление о дифференциации льготного тарифа на электроэнергию для потребителей с электроотоплением. Теперь полный тариф 4,32 грн будет применяться только к объемам, превышающим 2000 кВт/ч.