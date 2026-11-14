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Новые правила бронирования в Украине: оборонным предприятиям могут предоставить 31 день на адаптацию

Киев • УНН

 • 1372 просмотра

Предприятиям ОПК и энергетики планируют предоставить ещё 31 день для адаптации к новой квоте бронирования в 95%. Критические статусы частично продлят автоматически.

Новые правила бронирования в Украине: оборонным предприятиям могут предоставить 31 день на адаптацию

В Украине планируют предоставить предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) дополнительные 31 день для адаптации к новым правилам бронирования военнообязанных. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды Украины.

Это связано с решением правительства сократить стандартную квоту бронирования со 100% до 95%. В то же время изменения касаются не только оборонной промышленности, но и предприятий топливно-энергетического комплекса.

Что предлагает Министерство экономики

Согласно опубликованной 12 ноября информации Минэкономики и разъяснениям от 13–14 ноября, предусматриваются следующие меры:

  • 31 день на адаптацию. Предприятия ОПК и энергетики должны получить дополнительное время для пересмотра количества забронированных работников;
    • сохранение ключевых специалистов. Изменения не должны затронуть сотрудников, которые непосредственно обеспечивают производственные процессы, выполнение оборонных контрактов и аварийно-восстановительные работы;
      • продление статуса критически важного предприятия. Для компаний, срок действия соответствующего статуса которых истекает в ноябре или декабре 2026 года, подготовлен отдельный механизм автоматического продления до 1 февраля 2027 года;
        • пересмотр критериев критичности. Государственные органы обновляют условия, которым должны соответствовать предприятия для сохранения права на бронирование работников.

          Почему правительство сократило квоту до 95%

          23 октября 2026 года Кабинет министров принял постановление №1328, которым внес изменения в порядок бронирования военнообязанных. Документ предусматривает пересмотр отраслевых критериев критичности, создание Координационного центра по организации бронирования и новые ограничения для отдельных категорий предприятий.

          Для оборонных и энергетических компаний, на которые распространяются соответствующие положения постановления, установлен базовый лимит в 95% военнообязанных работников.

          В то же время постановление допускает бронирование более 95% сотрудников по отдельному решению Министерства обороны или Министерства энергетики с учетом согласованных рекомендаций Координационного центра.

          Что будет с уже забронированными работниками

          Согласно разъяснению Минэкономики от 12 ноября, предприятия ОПК и энергетики должны были привести объемы бронирования в соответствие с новой квотой до 10 ноября 2026 года. Если предприятие превышает установленный лимит более чем на десять рабочих дней, это может стать основанием для отмены его статуса критически важного.

          До 15% предприятий могут потерять статус критически важных

          13 ноября министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко сообщил в телеэфире, что после пересмотра требований примерно 10–15% украинских предприятий могут перестать соответствовать критериям критичности.

          По словам главы профильного министерства, Координационный центр уже провел три заседания. Большинство обновленных критериев передано на согласование в Министерство юстиции, остальные планируют доработать в ближайшие недели. Компании, которые потеряют статус после проверки, смогут повторно подать документы при наличии других действующих оснований.

          Как изменятся требования к критически важным предприятиям

          Помимо соответствия финансовым и отраслевым показателям, при новом получении или плановом подтверждении статуса предприятие должно будет обосновать, что прекращение его деятельности нанесет ущерб обороноспособности, жизнеобеспечению населения, критической инфраструктуре или макрофинансовой стабильности государства.

          Также предприятие должно работать в одной из 13 определенных критически важных сфер. Среди них оборонная промышленность, энергетика, транспорт, связь, ИТ, медицина, строительство и агропроизводство.

          Если критерии, по которым предприятие ранее получило статус, остались неизменными, сам пересмотр правил не означает автоматической утраты статуса критически важного.

          Как отреагировали производители вооружений

          13 ноября Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) обратилась к Премьер-министру Сергею Корецкому с предложением смягчить переход к новым правилам.

          Ассоциация настаивала на сохранении 100-процентной квоты для соответствующих оборонных предприятий до 1 февраля 2027 года, автоматическом продлении действующих бронирований и статусов критичности, а в дальнейшем — установлении срока действия таких решений не менее чем на 12 месяцев. Представители отрасли предупреждали, что частая повторная проверка документов и возможные задержки в государственных реестрах способны привести к утрате бронирования инженерами, конструкторами и операторами сложного оборудования.

          По мнению ассоциации, это создает риски для выполнения оборонных заказов.

          Напомним

          Ранее УНН писал о том, что Кабмин готовит автоматическое продление статуса критических предприятий до 1 февраля 2027 года.

          Александра Василенко

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