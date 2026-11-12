Бронювання під час мобілізації: уряд готує зміни для критично важливих підприємств до 2027 року

Кабмін планує автоматично продовжити статус критично важливих підприємств до лютого 2027 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство економіки та довкілля України.

Рішення стосуватиметься компаній, у яких термін дії відповідного статусу завершується у листопаді або грудні 2026 року. Водночас питання автоматичного продовження бронювання працівників поки залишається відкритим.

Деталі

Уряд готується запровадити перехідний період для підприємств, які мають підтвердити свою критичну важливість за оновленими правилами бронювання військовозобов'язаних працівників. Як повідомили у Міністерстві економіки та довкілля, відповідний проєкт нормативного акта вже підготували. Він передбачає, що статус критичності підприємств, строк дії якого спливає у листопаді-грудні 2026 року, автоматично продовжать до 1 лютого 2027 року.

Мета такого рішення – забезпечити безперервну роботу підприємств, які відіграють важливу роль в економіці, обороноздатності держави та життєзабезпеченні населення, поки триває перехід на нову систему визначення критичності.

Водночас конкретні умови реалізації автоматичного продовження визначать після затвердження відповідного документа. Тому наразі не відомо, як саме відбуватиметься продовження статусу для підприємств, у яких його термін уже завершився на початку листопада.

Чому уряд вирішив продовжити статус критичності

Необхідність запровадження перехідного періоду виникла після оновлення урядом правил визначення критично важливих підприємств та бронювання військовозобов'язаних.

23 жовтня 2026 року Кабмін ухвалив постанову №1328, яка змінила порядок підтвердження критичності та передбачила створення Координаційного центру з організації бронювання. Нові правила набрали чинності 27 жовтня.

Відповідно до оновленої процедури державні органи повинні переглянути галузеві та регіональні критерії, за якими підприємства визнають критично важливими. Ці критерії проходять погодження Координаційним центром, після чого відповідні нормативні акти підлягають державній реєстрації.

За інформацією Мінекономіки, станом на 12 листопада 90% державних органів, зокрема всі міністерства та обласні військові адміністрації, вже переглянули галузеві критерії. Координаційний центр своєю чергою провів два засідання, під час яких погодив подані критерії у передбачений десятиденний строк. Решті державних органів запропонували доопрацювати відповідні документи. Після погодження критерії мають пройти державну реєстрацію. Для цього передбачено до п'яти робочих днів.

Наступним етапом стане перегляд чинних статусів критичності. Підприємства, які отримали їх за критеріями, що втратили чинність, можуть бути позбавлені відповідного статусу. Але вони матимуть можливість одразу повторно подати документи за іншими чинними підставами.

Бізнес просив продовжити не лише критичність, а й бронювання працівників

Питання продовження статусів порушували й представники українського бізнесу. Ще 5 листопада Українська рада бізнесу, яка об'єднує 132 бізнес-асоціації та близько 27 тисяч підприємств, звернулася до уряду з проханням терміново запровадити перехідний період. Представники бізнесу попереджали, що через зміну процедури окремі підприємства ризикують втратити статус критично важливих до завершення його повторного підтвердження.

У зверненні зазначали, що на той момент Координаційний центр ще фактично не розпочав роботу. Через це підприємства, які завчасно подали необхідні документи та відповідали встановленим вимогам, могли не встигнути пройти процедуру підтвердження критичності. Тому бізнес-асоціації запропонували автоматично продовжити до 1 лютого 2027 року статус критично важливих підприємств, якщо строк його дії закінчується з 1 листопада до 31 грудня 2026 року включно та відстрочки заброньованих працівників таких підприємств, чинні станом на 31 жовтня 2026 року, якщо їхній строк завершується з 1 листопада 2026 року до 31 січня 2027 року включно.

При цьому представники бізнесу наполягали, щоб продовження здійснювалося без додаткових звернень підприємств, погодження Координаційного центру та окремих рішень уповноважених органів. На думку бізнес-спільноти, перерва у дії критичного статусу та бронювання може призвести до втрати кваліфікованих працівників, зупинки окремих виробничих процесів та перебоїв у наданні важливих послуг.

Бізнес попереджає, що нові правила бронювання можуть вдарити по оборонці, енергетиці, економіці та продовольчій безпеці

Які вимоги встановили для критично важливих підприємств

Оновлені правила передбачають додаткові умови для отримання та планового підтвердження статусу критично важливого підприємства.

Зокрема, тепер недостатньо лише відповідати встановленим фінансовим або галузевим показникам. Підприємство повинно обґрунтувати, що припинення його діяльності може завдати шкоди обороноздатності держави, забезпеченню життєдіяльності населення, функціонуванню критичної інфраструктури або макрофінансовій стійкості України.

Крім того, діяльність підприємства має належати до однієї з 13 визначених критично важливих сфер. До них, зокрема, належать оборонно-промисловий та паливно-енергетичний комплекси, аварійно-рятувальні служби, добувна й переробна промисловість, будівництво, аграрне виробництво, транспорт і логістика, інформаційні технології, зв'язок, банківська діяльність, охорона здоров'я та роздрібна торгівля. За необхідності перелік таких сфер можуть розширювати за поданням профільних центральних органів виконавчої влади або обласних військових адміністрацій за погодженням із Координаційним центром.

Для підприємств, щодо яких критерії критичності не змінилися, зберігається звичайний порядок планового підтвердження статусу. Документи необхідно подавати до уповноважених державних органів за два-три місяці до закінчення строку дії відповідного рішення.

Що змінюється у бронюванні працівників

Окремі вимоги передбачені для підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів.

Відповідно до оновлених правил, до 10 листопада 2026 року вони мали привести кількість заброньованих військовозобов'язаних працівників у відповідність до встановленої квоти у 95%. При цьому обов'язковою умовою залишається збереження бронювання за фахівцями, які безпосередньо залучені до виробничих процесів та аварійно-відновлювальних робіт.

У Мінекономіки попередили, що недотримання встановленої квоти понад десять робочих днів може стати підставою для скасування статусу критично важливого підприємства.

Зауважимо, що у профільному міністерстві раніше наголошували, що сам по собі перегляд критеріїв критичності не означає автоматичного скасування відповідного статусу або бронювання працівників.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що провідні бізнес-асоціації України виступили проти нових обмежень бронювання військовозобов'язаних працівників. Вони попереджали уряд про ризики для економіки, оборонного виробництва та роботи критично важливих підприємств.