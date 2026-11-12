Бронирование во время мобилизации: правительство готовит изменения для критически важных предприятий до 2027 года

Кабмин планирует автоматически продлить статус критически важных предприятий до февраля 2027 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды Украины.

Решение будет касаться компаний, у которых срок действия соответствующего статуса истекает в ноябре или декабре 2026 года. В то же время вопрос автоматического продления бронирования работников пока остается открытым.

Детали

Правительство готовится ввести переходный период для предприятий, которые должны подтвердить свою критическую важность по обновленным правилам бронирования военнообязанных работников. Как сообщили в Министерстве экономики и окружающей среды, соответствующий проект нормативного акта уже подготовлен. Он предусматривает, что статус критичности предприятий, срок действия которого истекает в ноябре—декабре 2026 года, автоматически продлят до 1 февраля 2027 года.

Цель такого решения — обеспечить бесперебойную работу предприятий, которые играют важную роль в экономике, обороноспособности государства и жизнеобеспечении населения, пока продолжается переход на новую систему определения критичности.

В то же время конкретные условия реализации автоматического продления определят после утверждения соответствующего документа. Поэтому сейчас неизвестно, как именно будет происходить продление статуса для предприятий, у которых его срок уже истек в начале ноября.

Почему правительство решило продлить статус критичности

Необходимость введения переходного периода возникла после обновления правительством правил определения критически важных предприятий и бронирования военнообязанных.

23 октября 2026 года Кабмин принял постановление №1328, которое изменило порядок подтверждения критичности и предусматривало создание Координационного центра по организации бронирования. Новые правила вступили в силу 27 октября.

Согласно обновленной процедуре государственные органы должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии, по которым предприятия признают критически важными. Эти критерии проходят согласование в Координационном центре, после чего соответствующие нормативные акты подлежат государственной регистрации.

По информации Минэкономики, по состоянию на 12 ноября 90% государственных органов, в частности все министерства и областные военные администрации, уже пересмотрели отраслевые критерии. Координационный центр, в свою очередь, провел два заседания, в ходе которых согласовал представленные критерии в предусмотренный десятидневный срок. Остальным государственным органам предложили доработать соответствующие документы. После согласования критерии должны пройти государственную регистрацию. Для этого предусмотрено до пяти рабочих дней.

Следующим этапом станет пересмотр действующих статусов критичности. Предприятия, которые получили их по критериям, утратившим силу, могут быть лишены соответствующего статуса. Но у них будет возможность сразу повторно подать документы по другим действующим основаниям.

Бизнес просил продлить не только критичность, но и бронирование работников

Вопрос продления статусов поднимали и представители украинского бизнеса. Еще 5 ноября Украинский совет бизнеса, объединяющий 132 бизнес-ассоциации и около 27 тысяч предприятий, обратился к правительству с просьбой срочно ввести переходный период. Представители бизнеса предупреждали, что из-за изменения процедуры отдельные предприятия рискуют потерять статус критически важных до завершения его повторного подтверждения.

В обращении отмечалось, что на тот момент Координационный центр еще фактически не начал работу. Из-за этого предприятия, которые заблаговременно подали необходимые документы и соответствовали установленным требованиям, могли не успеть пройти процедуру подтверждения критичности. Поэтому бизнес-ассоциации предложили автоматически продлить до 1 февраля 2027 года статус критически важных предприятий, если срок его действия заканчивается с 1 ноября по 31 декабря 2026 года включительно, а также отсрочки забронированных работников таких предприятий, действующие по состоянию на 31 октября 2026 года, если их срок заканчивается с 1 ноября 2026 года по 31 января 2027 года включительно.

При этом представители бизнеса настаивали, чтобы продление осуществлялось без дополнительных обращений предприятий, согласования Координационного центра и отдельных решений уполномоченных органов. По мнению бизнес-сообщества, перерыв в действии статуса критически важного предприятия и бронировании может привести к потере квалифицированных работников, остановке отдельных производственных процессов и перебоям в предоставлении важных услуг.

Бизнес предупреждает, что новые правила бронирования могут ударить по оборонной промышленности, энергетике, экономике и продовольственной безопасности

Какие требования установили для критически важных предприятий

Обновленные правила предусматривают дополнительные условия для получения и планового подтверждения статуса критически важного предприятия.

В частности, теперь недостаточно лишь соответствовать установленным финансовым или отраслевым показателям. Предприятие должно обосновать, что прекращение его деятельности может нанести ущерб обороноспособности государства, обеспечению жизнедеятельности населения, функционированию критической инфраструктуры или макрофинансовой устойчивости Украины.

Кроме того, деятельность предприятия должна относиться к одной из 13 определенных критически важных сфер. К ним, в частности, относятся оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы, аварийно-спасательные службы, добывающая и перерабатывающая промышленность, строительство, аграрное производство, транспорт и логистика, информационные технологии, связь, банковская деятельность, здравоохранение и розничная торговля. При необходимости перечень таких сфер могут расширять по представлению профильных центральных органов исполнительной власти или областных военных администраций по согласованию с Координационным центром.

Для предприятий, в отношении которых критерии критичности не изменились, сохраняется обычный порядок планового подтверждения статуса. Документы необходимо подавать в уполномоченные государственные органы за два-три месяца до окончания срока действия соответствующего решения.

Что меняется в бронировании работников

Отдельные требования предусмотрены для предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.

В соответствии с обновленными правилами, до 10 ноября 2026 года они должны были привести количество забронированных военнообязанных работников в соответствие с установленной квотой в 95%. При этом обязательным условием остается сохранение бронирования за специалистами, которые непосредственно задействованы в производственных процессах и аварийно-восстановительных работах.

В Минэкономики предупредили, что несоблюдение установленной квоты более десяти рабочих дней может стать основанием для отмены статуса критически важного предприятия.

Отметим, что в профильном министерстве ранее подчеркивали, что сам по себе пересмотр критериев критичности не означает автоматической отмены соответствующего статуса или бронирования работников.

Напомним

Ранее мы писали о том, что ведущие бизнес-ассоциации Украины выступили против новых ограничений бронирования военнообязанных работников. Они предупреждали правительство о рисках для экономики, оборонного производства и работы критически важных предприятий.