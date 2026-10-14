Бизнес предупреждает, что новые правила бронирования могут ударить по оборонной промышленности, энергетике, экономике и продовольственной безопасности

Предложенные правительством изменения в правилах бронирования военнообязанных и определения критически важных предприятий могут привести к потере квалифицированных работников, сокращению производства, срыву оборонных заказов и уменьшению налоговых поступлений в государственный бюджет. Представители бизнеса предупреждают, что очередное усиление ограничений не гарантирует существенного увеличения мобилизационного ресурса, зато создает дополнительные риски для экономики и финансирования обороны, пишет УНН.

Правительство готовит новые ограничения для критически важных предприятий

13 октября Кабинет министров Украины рассмотрел изменения к постановлению № 76, регулирующему порядок бронирования военнообязанных работников. По данным Forbes Украина, во время заседания правительство не приняло окончательного решения относительно уменьшения лимитов бронирования для критически важных предприятий.

Проект постановления предлагал уменьшить процентные лимиты на бронирование для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетического сектора — со 100% до 85%, а для коммунальной сферы — с 75% до 60%. Соответствующие изменения планируют доработать в течение 5 дней.

Из документа исключили норму об исключении из расчета работников, имеющих отсрочку (студентов, многодетных родителей и других).

Правительство решило создать Координационный центр с участием СБУ, ГУР, СВР и Нацполиции с последующей доработкой соответствующего решения.

В то же время представители бизнеса обратили внимание на то, что предложенные изменения с ними не обсуждались, и официальных разъяснений относительно принятых решений бизнес не получил.

Несмотря на то, что окончательные изменения еще не утверждены, сама перспектива очередного пересмотра правил вызвала обеспокоенность предпринимателей. Ведь речь идет не только о количестве работников, которых компании смогут забронировать, но и о способности предприятий выполнять контракты, поддерживать производственные процессы и обеспечивать бесперебойную работу критической инфраструктуры.

Особенно остро вопрос стоит для оборонной промышленности и смежных отраслей, энергетики и предприятий, обеспечивающих базовые потребности населения.

Бизнес предупреждает о рисках сокращения производства и потери работников

Союз украинских предпринимателей (СУП) выступил против усиления ограничений без предварительной оценки экономических последствий предложенных изменений и полноценного обсуждения с представителями бизнеса.

Союз украинских предпринимателей выступает против очередного усиления ограничений в бронировании без оценки последствий и обсуждения с бизнесом. Призываем Правительство не вводить решения, которые могут ослабить способность предприятий выполнять оборонные заказы, обеспечивать работу критической инфраструктуры и поддерживать экономику - говорится в заявлении

В СУП подчеркивают, что предприятия лишь недавно прошли процедуры подтверждения критичности и повторного бронирования сотрудников. Новый пересмотр правил усложняет планирование работы, контрактов и инвестиций, а повторная подача документов создает дополнительную нагрузку на бизнес и государственные органы.

Квалифицированных специалистов сложно оперативно заменить. Для энергетики и коммунальных предприятий это особенно важно накануне отопительного сезона и в условиях атак на инфраструктуру. Для ОПК потеря работников может нарушить производственные циклы и выполнение контрактов, а их замена требует проверок и допуска к чувствительной информации - отметили в Союзе украинских предпринимателей.

Отдельную обеспокоенность вызывает предложение для ОПК фиксировать численность работников на дату определения критичности предприятия. Такой подход может создать препятствия для расширения производства и привлечения новых специалистов, даже если предприятие получает дополнительные оборонные заказы.

Среди прочего в СУП призывают правительство сохранить возможность бронирования до 100% военнообязанного персонала оборонных, энергетических и других критически важных предприятий при наличии обоснованной производственной необходимости, а также провести соответствующие консультации с бизнесом.

Сильная армия нуждается в сильной экономике. Задача государства и бизнеса — объединить мобилизационные потребности с сохранением способности предприятий производить, восстанавливать инфраструктуру и обеспечивать экономическую устойчивость Украины - подчеркнули в Союзе.

Ограничение бронирования может привести к угрозам продовольственной безопасности

Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) в комментарии УНН предупреждает об угрозах продовольственной безопасности, связанных с ограничением бронирования.

Для хлебопекарной отрасли потеря ключевых работников создает риски для непрерывного производства и ежедневного обеспечения населения хлебом. Осознавая приоритет потребностей сил обороны, ВАП подчеркивает необходимость сохранить способность предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность государства - отметили в ассоциации.

Всеукраинская ассоциация пекарей, как и Союз украинских предпринимателей, призывает правительство провести обсуждение до принятия изменений в порядок бронирования и учесть возможные последствия для непрерывного производства хлеба и обеспечения продовольственной безопасности Украины.

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Вместо усиления мобилизации ослабление экономики

Основатель группы компаний Advanter Group и сообщества Board, соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач убежден, что предложенные изменения не решают системных проблем мобилизации. Напротив, они могут нанести ощутимый ущерб бизнесу.

Мы негативно воспринимаем предложенные изменения в правила бронирования. Во-первых, это не то решение, которое позволит существенно улучшить мобилизационный потенциал государства. Эти изменения коснутся десятков тысяч людей, тогда как, согласно имеющимся оценкам, около полутора миллионов человек находятся в розыске. То есть масштабы этих явлений несопоставимы - заявил он в комментарии УНН.

По его словам, проблема также заключается в постоянном изменении правил работы предприятий. Компании планируют производство, заключают долгосрочные контракты, инвестируют в развитие и нанимают работников, ориентируясь на действующие правила. И когда государство их меняет, предприятия теряют возможность прогнозировать свою деятельность.

Государство фактически снова меняет правила игры задним числом. Бизнесу, в частности оборонному и энергетическому, который сегодня находится в центре обеспечения устойчивости государства, нужны предсказуемые условия работы. Найти квалифицированных специалистов уже сейчас чрезвычайно сложно. А такой подход сигнализирует бизнесу, что условия могут становиться только хуже – пояснил Длигач.

По его мнению, такой подход создает риск переноса украинскими компаниями производств и инженерных команд за границу. Для государства это будет означать не только потерю рабочих мест. Вместе с релокацией за пределы Украины могут сократиться налоговые поступления в бюджет, инвестиции и добавленная стоимость.

"Мы уже видели подобные процессы из-за запретов на экспорт вооружений и других решений государства", – напомнил Длигач.

В настоящее время компании в Украине работают в условиях постоянных российских обстрелов, дефицита кадров, высоких производственных затрат и ограниченного доступа к финансированию, а дополнительная неопределенность с бронированием негативно повлияет на экономику.

Мы неоднократно моделировали последствия ухудшения условий бронирования. Это не обязательно приводит к увеличению мобилизации, напротив, может вызвать сокращение штатов, снижение экономической активности и уменьшение поступлений в государственный бюджет – рассказал эксперт.

Таким образом, государство может потерять часть средств, которые сегодня направляются на поддержку Вооруженных сил и функционирование экономики, что особенно опасно в условиях дефицитного бюджета.

По мнению Андрея Длигача, государство должно сосредоточиться не на очередном сокращении лимитов, а на создании системы, которая позволит одновременно поддерживать мобилизацию и обеспечивать экономическую устойчивость. Одним из возможных решений он называет внедрение модели экономического бронирования критически важных работников.

Еще с 2024 года она могла бы обеспечить дополнительные ресурсы для финансирования обороны благодаря выводу зарплат из тени. По нашим оценкам, потенциальные поступления могли бы составить около 250 миллиардов гривен в год. Однако отказ от внедрения такой системы, по нашему мнению, способствовал сохранению масштабных коррупционных рисков в сфере бронирования - отметил он.

Длигач также предлагает пересмотреть подходы к использованию кадрового ресурса в государственных органах, в частности оценить возможности его перераспределения в пользу Вооруженных сил.

По его словам, представители бизнеса планируют коммуникацию с министром экономики и Премьер-министром, а также готовят совместное заявление аналитических центров и бизнес-сообщества с альтернативными предложениями к соответствующему приказу.