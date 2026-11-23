Фото: Римма Зюбина, Facebook

В Украине представили официальный трейлер "Только села" — первого Original-сериала, созданного специально в вертикальном формате. Главную роль в короткоформатной сатирическо-бытовой комедии исполнила Римма Зюбина, передаёт УНН со ссылкой на 2Brave Productions и Киевстар ТВ.

Детали

В центре истории — Галина, которая постоянно пытается найти хотя бы несколько минут покоя для себя, но каждый раз оказывается в новой забавной ситуации. Премьера сериала состоится уже в январе.

В трейлере зрители впервые знакомятся с Галиной (Римма Зюбина) — учительницей музыки и репетитором по математике, которая живёт в Киеве вместе с пёсиком Кучмой и котом Виталиком. У неё множество талантов, и она точно не собирается скучать, но даже самое простое желание — побыть наедине с собой — постоянно прерывают обстоятельства и окружающие люди. Каждая такая ситуация начинается со знакомой фразы: "Ну, только села". За забавными и узнаваемыми бытовыми историями сериал поднимает темы отношений, личных границ, стереотипов и желания жить по собственным правилам.

"Только села" состоит из коротких динамичных эпизодов, которые удобно смотреть со смартфона. События разворачиваются с первых секунд и быстро захватывают внимание зрителя.

Режиссёр и автор идеи — Алина Рудя, оператор-постановщик — Богдан Гайдаш. Сериал реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

Идея "Только села" пришла из жизни. Я давно хотела сделать главной героиней женщину за пятьдесят. В кино и на телевидении женщинам этого возраста редко достаются главные роли, а те, что достаются, часто сводятся к знакомым стереотипам. А формат пришёл из моего профессионального опыта. Как фотограф, последние несколько лет я много снимаю для социальных сетей. Поэтому в своём кинодебюте мне было интересно, как в вертикальном кадре можно рассказать целую историю. Раньше я видела примеры в Instagram, а теперь и сама убедилась, насколько разными и интересными они могут быть в этом формате — комментирует режиссёр и автор идеи Алина Рудя.

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