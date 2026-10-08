Древнегреческие боги, роуд-муви и Царство мёртвых — вышел первый тизер нового фильма Павла Острикова «Трагедия»

Украинский режиссёр Павел Остриков после успешного полнометражного режиссёрского дебюта с научно-фантастической драмой "Ты — Космос" работает над вторым фильмом "Трагедия". Съёмки начнутся уже в следующем году. Об этом сообщили в компании ForeFilms и презентовали первый тизер фильма, передаёт УНН.

Детали

События фильма происходят в недалёком будущем, где война закончилась. Древнегреческие боги, свергнув христианского бога, теперь правят миром. Профессор философского факультета Юрий Волошин вместе со студентом Колей отправляется в путешествие по Украине в Царство мёртвых, чтобы вернуть своих близких из потустороннего мира.

Анимационная стилистика тизера в определённом смысле символична и продолжает практику, начатую кинокомпанией ForeFilms ещё в фильме "Ты — Космос", — анимированный тизер не только презентовал картину на питчингах, но и даже вошёл в сам фильм.

Как и в предыдущих работах, в "Трагедии" сценарист и режиссёр Павел Остриков продолжает работать на пересечении разных жанров, использует разнообразные стилистические приёмы и добавляет неожиданные сюжетные решения, при этом не забывая поднимать актуальные темы.

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История по форме напоминает древнегреческую трагедию, где неотъемлемой частью произведения является хор. И именно он станет одним из ключевых художественных решений в фильме, на протяжении картины пропевая отдельные части сюжета и связывая историю в единое целое.

Кадры из тизера фильма «Трагедия»

События картины разворачиваются в жанре магического реализма, где герои воспринимают фантастические явления как обыденность.

Несмотря на название проекта, по жанру это скорее трагикомедия, потому что даже в грустные времена есть место для надежды и юмора. Я верю в силу юмора как инструмента рефлексии, поэтому хочу в своей будущей картине найти баланс между драмой и комедией. Мне важно рассказать эту историю, потому что для меня это терапия, которая помогает примириться с реальностью. Я верю в силу искусства, верю, что взгляд на события под другим углом иногда даёт возможность увидеть больше — поделился Павел Остриков.

Продюсерами картины выступают Анна Яценко и Владимир Яценко, соучредители компании-производителя ForeFilms. Они продюсировали такие украинские фильмы, как "Я и Феликс", "Отблеск", "Люксембург, Люксембург", "Ты — Космос" и другие.

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Сейчас проект находится на этапе разработки, а съёмки планируют начать летом 2027 года.

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.