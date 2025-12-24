$42.100.05
Эксклюзив
11:46
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье
23 декабря, 11:41
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrex
публикации
Эксклюзивы
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 9704 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 63101 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 38816 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 70027 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 53183 просмотра
Драма "Ты — космос" стала вторым самым кассовым украинским фильмом 2025 года

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Научно-фантастическая драма "Ты — космос" режиссера Павла Острикова уверенно удерживает высокие позиции в украинском кинопрокате и продолжает привлекать внимание зрителей.

Драма "Ты — космос" стала вторым самым кассовым украинским фильмом 2025 года

Научно-фантастическая драма "Ты - космос" стала вторым самым кассовым украинским фильмом 2025 года, уступая лишь ленте "Антарктида", передает УНН со ссылкой на Госкино.

Научно-фантастическая драма "Ты - космос" режиссера Павла Острикова уверенно удерживает высокие позиции в украинском кинопрокате и продолжает привлекать внимание зрителей. За пять уикендов лента собрала 53,4 млн грн, а общее количество зрителей достигло 290 425. Сейчас фильм стал вторым самым кассовым украинским фильмом 2025 года, уступая лишь ленте "Антарктида".

- говорится в сообщении.

Как сообщили в Госкино, в центре истории — украинский космический дальнобойщик Андрей, который после катастрофы Земли становится последним человеком во Вселенной. Но неожиданно он находит связь с француженкой Катрин, которая нуждается в помощи.

"Аватар: Огонь и пепел" штурмует кинотеатры: блокбастер Кэмерона собрал 345 миллионов долларов за первые выходные21.12.25, 23:59 • 4133 просмотра

Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино компанией ForeFilms в международном сотрудничестве с Бельгией.

"Ты — космос" демонстрирует уверенный рост кассовых показателей и подтверждает стабильный интерес аудитории к современному украинскому научно-фантастическому кино

- резюмировали в Госкино.

Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино09.12.25, 10:36 • 37961 просмотр

Антонина Туманова

ОбществоКультура
Режиссер
Фильм
Бельгия
Украина