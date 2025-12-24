Драма "Ты — космос" стала вторым самым кассовым украинским фильмом 2025 года
Киев • УНН
Научно-фантастическая драма "Ты — космос" режиссера Павла Острикова уверенно удерживает высокие позиции в украинском кинопрокате и продолжает привлекать внимание зрителей.
Научно-фантастическая драма "Ты - космос" режиссера Павла Острикова уверенно удерживает высокие позиции в украинском кинопрокате и продолжает привлекать внимание зрителей. За пять уикендов лента собрала 53,4 млн грн, а общее количество зрителей достигло 290 425. Сейчас фильм стал вторым самым кассовым украинским фильмом 2025 года, уступая лишь ленте "Антарктида".
Как сообщили в Госкино, в центре истории — украинский космический дальнобойщик Андрей, который после катастрофы Земли становится последним человеком во Вселенной. Но неожиданно он находит связь с француженкой Катрин, которая нуждается в помощи.
Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино компанией ForeFilms в международном сотрудничестве с Бельгией.
"Ты — космос" демонстрирует уверенный рост кассовых показателей и подтверждает стабильный интерес аудитории к современному украинскому научно-фантастическому кино
