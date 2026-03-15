Эксклюзив
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год
Израиль готовит масштабную военную кампанию против Ирана на три недели - CNN
Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец
Киев ввел санкции против причастных к производству "Кометы" и "Орешника", а также паралимпийцев РФ
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"
Эксклюзив
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
путин никогда не хотел прекращать войну с Украиной - Зеленский

Киев • УНН

Президент заявил о нежелании путина прекращать войну и страхе перед давлением США. Россия получила 10 миллиардов долларов благодаря конфликту на Ближнем Востоке.

путин никогда не хотел прекращать войну с Украиной - Зеленский

российский диктатор владимир путин никогда не хотел останавливать войну против Украины. Об этом в интервью CNN рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Глава государства отметил, что путин боялся и боится давления со стороны США и Дональда Трампа. Именно поэтому он вел эту игру, делая вид, что хочет переговоров.

Я и в дальнейшем считаю, что Америка должна усилить давление на Путина. Иначе он не будет вести переговоры добросовестно. Он лишь хочет выдвигать ультиматумы Украине, такие как требование вывести наши войска с нашей территории. Но это не утолит его аппетита

Также Президент Украины прокомментировал ситуацию вокруг Ирана. Он отметил, что это приносит путину больше денег. Также диктатору помогает смягчение санкций против рф.

Наша разведка докладывает, что из-за всех санкций, введенных Соединенными Штатами и Европейским Союзом, а также из-за наших дальнобойных ударов по российской энергетической инфраструктуре россия только в 2026 году столкнулась с дефицитом более 100 миллиардов долларов. Теперь мы видим, что они заработали около 10 миллиардов за две недели войны на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран использует российские дроны против американских объектов.

Евгений Устименко

