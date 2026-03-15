путин никогда не хотел прекращать войну с Украиной - Зеленский

российский диктатор владимир путин никогда не хотел останавливать войну против Украины. Об этом в интервью CNN рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Глава государства отметил, что путин боялся и боится давления со стороны США и Дональда Трампа. Именно поэтому он вел эту игру, делая вид, что хочет переговоров.

Я и в дальнейшем считаю, что Америка должна усилить давление на Путина. Иначе он не будет вести переговоры добросовестно. Он лишь хочет выдвигать ультиматумы Украине, такие как требование вывести наши войска с нашей территории. Но это не утолит его аппетита - заявил Зеленский.

Также Президент Украины прокомментировал ситуацию вокруг Ирана. Он отметил, что это приносит путину больше денег. Также диктатору помогает смягчение санкций против рф.

Наша разведка докладывает, что из-за всех санкций, введенных Соединенными Штатами и Европейским Союзом, а также из-за наших дальнобойных ударов по российской энергетической инфраструктуре россия только в 2026 году столкнулась с дефицитом более 100 миллиардов долларов. Теперь мы видим, что они заработали около 10 миллиардов за две недели войны на Ближнем Востоке - заявил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран использует российские дроны против американских объектов.