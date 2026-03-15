путин никогда не хотел прекращать войну с Украиной - Зеленский
Киев • УНН
Президент заявил о нежелании путина прекращать войну и страхе перед давлением США. Россия получила 10 миллиардов долларов благодаря конфликту на Ближнем Востоке.
российский диктатор владимир путин никогда не хотел останавливать войну против Украины. Об этом в интервью CNN рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Глава государства отметил, что путин боялся и боится давления со стороны США и Дональда Трампа. Именно поэтому он вел эту игру, делая вид, что хочет переговоров.
Я и в дальнейшем считаю, что Америка должна усилить давление на Путина. Иначе он не будет вести переговоры добросовестно. Он лишь хочет выдвигать ультиматумы Украине, такие как требование вывести наши войска с нашей территории. Но это не утолит его аппетита
Также Президент Украины прокомментировал ситуацию вокруг Ирана. Он отметил, что это приносит путину больше денег. Также диктатору помогает смягчение санкций против рф.
Наша разведка докладывает, что из-за всех санкций, введенных Соединенными Штатами и Европейским Союзом, а также из-за наших дальнобойных ударов по российской энергетической инфраструктуре россия только в 2026 году столкнулась с дефицитом более 100 миллиардов долларов. Теперь мы видим, что они заработали около 10 миллиардов за две недели войны на Ближнем Востоке
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран использует российские дроны против американских объектов.