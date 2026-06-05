Водителя Mercedes, устроившего смертельное ДТП в Киеве, привлекали к ответственности за превышение скорости - Офис Генпрокурора

Водителя Mercedes, который на скорости влетел в столичный подземный переход и стал причиной гибели четырех человек, неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Предварительно установлено, что его (водителя Mercedes-Benz - ред.) неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Также он является участником четырех ДТП, две из которых произошли в этом году - говорится в сообщении.

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Как сообщили в Офисе Генпрокурора, на данный момент известно, что 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, житель Херсонской области, на скорости не справился с управлением автомобилем и въехал в подземный переход, где находились люди.

На месте погибли двое мужчин, женщина и 12-летний мальчик. Еще три человека получили травмы.

Водителя достали из автомобиля спасатели, сейчас он находится в больнице.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры по факту смертельного ДТП на Чоколовском бульваре начато досудебное расследование по ч.3 ст. 286 УК Украины - добавили в Офисе Генпрокурора.

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