Водителя Mercedes, устроившего смертельное ДТП в Киеве, привлекали к ответственности за превышение скорости - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
Водитель Mercedes на скорости влетел в подземный переход в Киеве и стал причиной смерти четырех человек. Ранее он неоднократно превышал скорость и был участником четырех дорожных аварий.
Водителя Mercedes, который на скорости влетел в столичный подземный переход и стал причиной гибели четырех человек, неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Предварительно установлено, что его (водителя Mercedes-Benz - ред.) неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Также он является участником четырех ДТП, две из которых произошли в этом году
Добавим
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, на данный момент известно, что 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, житель Херсонской области, на скорости не справился с управлением автомобилем и въехал в подземный переход, где находились люди.
На месте погибли двое мужчин, женщина и 12-летний мальчик. Еще три человека получили травмы.
Водителя достали из автомобиля спасатели, сейчас он находится в больнице.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры по факту смертельного ДТП на Чоколовском бульваре начато досудебное расследование по ч.3 ст. 286 УК Украины
Mercedes влетел в подземный переход в Киеве: все детали и эксклюзивный фоторепортаж с места смертоносного ДТП05.06.26, 19:02 • 2100 просмотров