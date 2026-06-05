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Водителя Mercedes, устроившего смертельное ДТП в Киеве, привлекали к ответственности за превышение скорости - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 1948 просмотра

Водитель Mercedes на скорости влетел в подземный переход в Киеве и стал причиной смерти четырех человек. Ранее он неоднократно превышал скорость и был участником четырех дорожных аварий.

Водителя Mercedes, устроившего смертельное ДТП в Киеве, привлекали к ответственности за превышение скорости - Офис Генпрокурора

Водителя Mercedes, который на скорости влетел в столичный подземный переход и стал причиной гибели четырех человек, неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Предварительно установлено, что его (водителя Mercedes-Benz - ред.) неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Также он является участником четырех ДТП, две из которых произошли в этом году 

- говорится в сообщении.

Добавим

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, на данный момент известно, что 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, житель Херсонской области, на скорости не справился с управлением автомобилем и въехал в подземный переход, где находились люди.

На месте погибли двое мужчин, женщина и 12-летний мальчик. Еще три человека получили травмы. 

Водителя достали из автомобиля спасатели, сейчас он находится в больнице.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры по факту смертельного ДТП на Чоколовском бульваре начато досудебное расследование по ч.3 ст. 286 УК Украины 

- добавили в Офисе Генпрокурора.

Mercedes влетел в подземный переход в Киеве: все детали и эксклюзивный фоторепортаж с места смертоносного ДТП05.06.26, 19:02 • 2100 просмотров

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
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