Mercedes влетел в подземный переход в Киеве: все детали и эксклюзивный фоторепортаж с места смертоносного ДТП
Киев • УНН
На бульваре Вацлава Гавела Mercedes влетел в подземный переход. Погибли женщина и трое мужчин, еще три человека госпитализированы с травмами.
В Киеве водитель Mercedes на большой скорости влетел в подземный переход. В результате ДТП погибли четыре человека, водителя госпитализировали, передает УНН.
Эксклюзивные подробности жуткого ДТП
Как стало известно УНН, водитель "Mercedes-Benz C300" двигался на большой скорости по бульвару Вацлава Гавела, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и въехал в подземный переход.
В столичной полиции сообщили, что предварительно установлено, что в результате аварии на месте происшествия погибли четверо граждан - женщина и трое мужчин, еще трое получили травмы.
Водителя зажало искореженными конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали мужчину и передали его медикам
Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Добавим
Корреспондент УНН побывал на месте жуткого ДТП и подготовил эксклюзивный фоторепортаж.
Напомним
В Киеве на улице Вадима Гетьмана Mercedes влетел в пешеходную зону. В результате аварии есть погибшие и раненые, на месте работают экстренные службы.