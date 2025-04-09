Чехия передала Украине последние пригодные к использованию танки Т-72M1 в конце марта – начале апреля. Чешская армия полностью перешла на немецкие Leopard.
Rheinmetall, KNDS и Thales объединятся для разработки нового оружия, включая танк MGCS. Проект, преемник Leopard и Leclerc, должен быть готов к 2030-м годам.
Правительство Германии обновило список военной помощи Украине. В него вошли установки Gepard, ракеты для IRIS-T, боеприпасы и бронированные машины MRAP.
Германия предоставила очередной пакет военной помощи Украине, включающий дроны, артиллерию и боеприпасы. Общая сумма военной поддержки с начала войны достигает 28 миллиардов евро.
В Хорватии начались президентские выборы, на должность претендуют 8 кандидатов. По данным опросов лидирует действующий президент Зоран Миланович, но второй тур выборов почти неизбежен.
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, который включает в себя установки Patriot, танки Leopard и другое вооружение. В пакет также вошли беспилотники, бронеавтомобили MRAP и различные боеприпасы.
Президент Украины встретился с премьер-министром Чехии в Брюсселе для обсуждения дальнейшей поддержки. Украине нужно 19 дополнительных систем ПВО для защиты энергетических объектов.
Министр обороны Литвы во время визита в Берлин договорилась о крупнейшей в истории страны закупке военной техники. Литва приобретет 44 немецких танка Leopard-2.
Германия передаст Украине военную помощь на 650 млн евро, включая системы ПВО IRIS-T, танки и БМП. Пакет также будет содержать 6500 ракет и 4000 беспилотников Helsing.
Правительство Хорватии одобрило приобретение 6 беспилотников Bayraktar TB2 и танков Leopard 2A8. Это решение связано с передачей Украине 30 танков М-84 и 30 БМП М-80 на сумму 144,8 млн евро.
Хорватия передаст Украине 30 танков М-84 и 30 БМП М-80. В обмен страна приобретет у Германии 50 новых танков Leopard 2A8 по сниженной цене.
Немецкий производитель Rheinmetall поставит ВСУ еще 20 БМП Marder до конца третьего квартала 2024 года. Общее количество переданной техники достигнет 200 единиц, включая модернизированные Marder 1A3 с лазерными дальномерами.
KNDS открыла дочернее предприятие в Киеве, которое под названием ООО «KNDS Ukraine» будет поддерживать сотрудничество между украинскими государственными учреждениями, украинской оборонной промышленностью и KNDS.
Бундестаг согласовал увеличение финансирования военной поддержки Украины на 400 млн евро. Средства пойдут на закупку средств ПВО, танков, беспилотников и боеприпасов, а также 70 млн евро выделено на восстановление энергетики.
ФРГ предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий танки Leopard, установки Gepard и дроны. Пакет также содержит бронированные авто, артиллерийские боеприпасы и другое оборудование.
Минобороны Канады заявило, что Украина может свободно использовать предоставленную бронетехнику на территории России. Канада не накладывает географических ограничений на использование переданного Украине военного оборудования.
Председатель оборонного комитета бундестага Маркус Фабер заявил, что украинское наступление на Курск ослабляет российские позиции на востоке. Он призвал предоставить Украине больше танков Leopard 2.
Председатель комитета Бундестага по обороне не против использования Украиной танков Leopard 2 на территории РФ. Он отметил, что после передачи это украинское оружие, а территория обоих государств является зоной боевых действий.
Чехия получит от Германии 14 танков Leopard 2A4 и ремонтно-эвакуационную машину в качестве компенсации за поставки оружия Украине. Первые танки поступят в конце 2024 года, последние - до конца 2026 года.
Нидерланды и Дания приобрели 14 танков Leopard 2A4 для Украины. Первые 12 уже готовы к отправке, все 14 будут доставлены одновременно до конца лета для поддержки украинской армии.
Испания заявила о передаче 10 боевых танков Leopard 2A4, экскаваторов-погрузчиков и противотанковых ракет в Украину, доведя общее количество таких танков, переданных Испанией, до 20.
Германия передала Украине третью систему противовоздушной обороны Patriot, боеприпасы, беспилотники, автомобили, катера и другую военную помощь, согласно обновленному списку Бундестага.
Испания передала Украине танки, артиллерийские снаряды, системы противодействия беспилотникам и другое вооружение в рамках нового пакета военной помощи.
Франко-немецкий оружейный концерн KINDS договорился с президентом Украины Зеленским об открытии в Украине дочернего предприятия по производству военной техники, запасных частей и боеприпасов для украинских сил обороны.
Канадско-украинский фонд передал Украине 10 новых автомобилей скорой помощи Ford C, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, для укрепления служб экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в 7 регионах Украины.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что Киев и Мадрид договорились об усилении противовоздушной обороны Украины.
Германия и Дания предоставят Украине еще 10 танков Leopard 1 A5, а ФРН - допольнительные пулеметы, артиллерийские снаряды, винтовки и беспилотники в рамках нового пакета военной помощи.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что Германия пришлет Украине ракеты большой дальности Taurus, вдохновившись решением США о поставках ракет ATACMS.
Норвегия выделит до 150 миллионов норвежских крон (13,7 миллиона долларов США) на техническое обслуживание подаренных Украине танков Leopard в Польше.
Премьер-министр Испании призвал ЕС увеличить оборонные инвестиции для усиления потенциала сдерживания и приведения промышленности сектора в соответствие с европейской экономикой в условиях российской агрессии.