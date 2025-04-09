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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29131 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия увеличивает военную помощь Украине на 400 млн евро

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Танки Leopard, установки Gepard и дроны: ФРГ передала новый пакет военной помощи Украине

ФРГ предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий танки Leopard, установки Gepard и дроны. Пакет также содержит бронированные авто, артиллерийские боеприпасы и другое оборудование.

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Канада разрешила Украине использовать переданную бронетехнику на территории рф

Минобороны Канады заявило, что Украина может свободно использовать предоставленную бронетехнику на территории России. Канада не накладывает географических ограничений на использование переданного Украине военного оборудования.

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Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

Председатель оборонного комитета бундестага Маркус Фабер заявил, что украинское наступление на Курск ослабляет российские позиции на востоке. Он призвал предоставить Украине больше танков Leopard 2.

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Бундестаг не видит проблемы, если Украина использует немецкие танки для продвижения на территории россии

Председатель комитета Бундестага по обороне не против использования Украиной танков Leopard 2 на территории РФ. Он отметил, что после передачи это украинское оружие, а территория обоих государств является зоной боевых действий.

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Чехия получит от Германии полтора десятка танков Leopard 2A4 в качестве компенсации за поставки в Украину

Чехия получит от Германии 14 танков Leopard 2A4 и ремонтно-эвакуационную машину в качестве компенсации за поставки оружия Украине. Первые танки поступят в конце 2024 года, последние - до конца 2026 года.

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Нидерланды совместно с Данией передадут Украине еще 14 танков Leopard 2 до конца лета

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Испания заявила о передаче Украине еще 10 танков Leopard

Испания заявила о передаче 10 боевых танков Leopard 2A4, экскаваторов-погрузчиков и противотанковых ракет в Украину, доведя общее количество таких танков, переданных Испанией, до 20.

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Боеприпасы, дроны и ЗРК Patriot: Германия обновила перечень военной помощи Украине

Германия передала Украине третью систему противовоздушной обороны Patriot, боеприпасы, беспилотники, автомобили, катера и другую военную помощь, согласно обновленному списку Бундестага.

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В рамках нового пакета военной помощи Испания передала Украине танки и артиллерийские снаряды - СМИ

Испания передала Украине танки, артиллерийские снаряды, системы противодействия беспилотникам и другое вооружение в рамках нового пакета военной помощи.

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Зеленский подписал соглашение о создании в Украине филиала оборонной компании KNDS

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От Испании будет дополнительная ПВО – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Киев и Мадрид договорились об усилении противовоздушной обороны Украины.

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Германия объявила новый пакет военной помощи Украине: в него входит передача совместно с Данией еще 10 танков Leopard

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Глава МИД Польши надеется на передачу Украине немецких ракет Taurus после поставок США ATACMS

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Премьер Испании призвал увеличить оборонные инвестиции в ЕС из-за агрессии рф

Премьер-министр Испании призвал ЕС увеличить оборонные инвестиции для усиления потенциала сдерживания и приведения промышленности сектора в соответствие с европейской экономикой в условиях российской агрессии.

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