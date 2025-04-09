Нидерланды совместно с Данией передадут Украине еще 14 танков Leopard 2 до конца лета

Нидерланды и Дания приобрели 14 танков Leopard 2A4 для Украины. Первые 12 уже готовы к отправке, все 14 будут доставлены одновременно до конца лета для поддержки украинской армии.