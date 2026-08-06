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В Германии сорвали покушение на руководителя производителя беспилотников для Украины

Киев • УНН

 • 3482 просмотра

Немецкие спецслужбы предотвратили покушение на Стефана Туманна, руководителя компании Donaustahl, производящей беспилотники для Украины. Задержаны двое подозреваемых — граждане Украины и Румынии — по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

В Германии сорвали покушение на руководителя производителя беспилотников для Украины

Российские спецслужбы, вероятно, планировали убийство руководителя немецкого производителя беспилотников Donaustahl Стефана Туманна. В рамках расследования в Германии задержали двух подозреваемых — граждан Украины и Румынии. Об этом сообщает Die Zeit, пишет УНН.

Детали

По информации издания, немецким спецслужбам удалось сорвать покушение благодаря предупреждениям, полученным от партнерских западных разведывательных служб.

Весной полиция задержала двух подозреваемых, которых Die Zeit называет Сергеем К. и Аллой С. Федеральная прокуратура Германии предъявила им обвинения в деятельности в пользу иностранной разведывательной службы. Их адвокаты отказались от комментариев.

Руководитель компании находится под усиленной охраной

По данным Die Zeit, после разоблачения заговора Стефан Туманн находится под усиленной государственной охраной.

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Издание отмечает, что это уже не первый случай, когда Россию подозревают в подготовке покушения на руководителя немецкой оборонной компании.

Компания Donaustahl является одним из производителей беспилотников, а Германия остается одним из ключевых поставщиков военной помощи Украине, передав Киеву, в частности, тысячи дронов и танки Leopard.

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Степан Гафтко

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