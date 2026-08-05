В рф совершено покушение на директора "Уралдронзавода" ткачука - его автомобиль взорвался

В среду, 5 августа, в свердловской области россии совершено покушение на генерального директора "Уралдронзавода" владимира ткачука. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

По данным местных изданий, автомобиль "Мерседес", в котором он находился, взорвался возле екатеринбурга. В результате взрыва ткачук получил тяжелые ранения и был доставлен в реанимацию.

По информации источников издания в экстренных службах, следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного особо опасным способом - говорится в сообщении.

Контекст

По данным российских "медиа", владимир ткачук известен как руководитель "Уралдронзавода", выпускающего FPV-дрон "Упырь", который, по заявлениям российских властей, используется в войне против Украины.

Напомним

В российской туле неизвестный несколько раз выстрелил в директора компании по разработке беспилотников андрея черезова. Раненого госпитализировали, по факту нападения возбуждено уголовное дело.