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The Washington Post
Ракетный комплекс "Тор

Северная Корея пригрозила военными мерами из-за перевооружения Японии

Киев • УНН

 • 9014 просмотра

Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чен заявила о подготовке дополнительных военных мер в ответ на усиление оборонного потенциала Японии. Пхеньян обвинил Токио в превращении в "военное государство".

Северная Корея пригрозила военными мерами из-за перевооружения Японии

Северная Корея заявила, что готовит дополнительные военные меры в ответ на усиление оборонного потенциала Японии. В Пхеньяне обвинили Токио в превращении в "военное государство". Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

С соответствующим заявлением выступила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. По её словам, руководство Северной Кореи будет реагировать на изменения в военной политике Японии.

Руководство Пхеньяна подготовит дополнительные военные меры, которые, очевидно, связаны с изменениями в Японии

– заявила Ким Ё Чжон.

Она также обвинила Японию в быстром перевооружении.

Военно-преступное государство Япония быстро превращается в военное государство

– говорится в заявлении, распространённом Центральным телеграфным агентством Кореи.

Япония усиливает оборону из-за угроз со стороны Китая, России и КНДР

В последние годы Япония постепенно отказывается от послевоенной пацифистской политики, увеличивает оборонный бюджет, укрепляет военное сотрудничество с союзниками и размещает ракетные комплексы на отдалённых островах.

Украина просит Японию помочь в производстве Patriot по лицензии США - Кислица25.07.26, 19:58 • 17987 просмотров

Министр обороны Японии на этой неделе заявил, что страна должна укреплять свои Вооружённые силы с "ощущением срочности и кризиса". Новая правительственная стратегия определяет главными источниками угроз Китай, Россию и Северную Корею.

В КНДР также раскритиковали недавние испытания Японией крылатых ракет Tomahawk и её участие в военных учениях под руководством США на Филиппинах.

В 2025 году Япония увеличила военные расходы на 9,7% – до 62,2 млрд долларов, что стало самым высоким показателем с 1958 года. В то же время Китай также неоднократно обвинял Токио в возвращении к милитаризации на фоне роста напряжённости вокруг Тайваня.

Япония видит необходимость в усилении военных сил на фоне угроз со стороны Китая, КНДР и России04.08.26, 12:31 • 2929 просмотров

Степан Гафтко

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