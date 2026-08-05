Северная Корея пригрозила военными мерами из-за перевооружения Японии
Киев • УНН
Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чен заявила о подготовке дополнительных военных мер в ответ на усиление оборонного потенциала Японии. Пхеньян обвинил Токио в превращении в "военное государство".
Северная Корея заявила, что готовит дополнительные военные меры в ответ на усиление оборонного потенциала Японии. В Пхеньяне обвинили Токио в превращении в "военное государство". Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
Детали
С соответствующим заявлением выступила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. По её словам, руководство Северной Кореи будет реагировать на изменения в военной политике Японии.
Руководство Пхеньяна подготовит дополнительные военные меры, которые, очевидно, связаны с изменениями в Японии
Она также обвинила Японию в быстром перевооружении.
Военно-преступное государство Япония быстро превращается в военное государство
Япония усиливает оборону из-за угроз со стороны Китая, России и КНДР
В последние годы Япония постепенно отказывается от послевоенной пацифистской политики, увеличивает оборонный бюджет, укрепляет военное сотрудничество с союзниками и размещает ракетные комплексы на отдалённых островах.
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Министр обороны Японии на этой неделе заявил, что страна должна укреплять свои Вооружённые силы с "ощущением срочности и кризиса". Новая правительственная стратегия определяет главными источниками угроз Китай, Россию и Северную Корею.
В КНДР также раскритиковали недавние испытания Японией крылатых ракет Tomahawk и её участие в военных учениях под руководством США на Филиппинах.
В 2025 году Япония увеличила военные расходы на 9,7% – до 62,2 млрд долларов, что стало самым высоким показателем с 1958 года. В то же время Китай также неоднократно обвинял Токио в возвращении к милитаризации на фоне роста напряжённости вокруг Тайваня.
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