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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28724 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Группа туристов из Британии и других стран посетила КНДР впервые после пандемии. Визитеры рассказали о жестком контроле, ограничениях передвижения и общения с местными во время 4-дневной поездки.

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"Их количество может возрасти": Зеленский рассказал об участии северокорейских солдат во вражеских атаках

Президент Украины заявил, что украинские защитники сдерживают атаки, участие в которых принимают северокорейские солдаты. По его словам, их количество может возрасти, поэтому необходимо усиливать оборонное сотрудничество.

Война • 17 декабря, 12:35 • 13431 просмотра

Погибнут миллионы людей: Newsweek смоделировал ядерный удар по столицам России, Китая и КНДР

Издание Newsweek проанализировало возможные последствия ядерного удара американской бомбой B-83 по Москве, Пекину и Пхеньяну. Подсчитано, что общее число жертв может взыскать более 4 миллионов человек.

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Министр обороны рф приехал в КНДР для переговоров: что известно

андрей белоусов посетил Северную Корею для переговоров с военным руководством страны. США утверждают, что КНДР направила более 10 000 солдат в россию и поставляет военное оборудование.

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Команда Трампа рассматривает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном

Команда новоизбранного президента США обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР. Этот дипломатический шаг может снизить риск вооруженного конфликта между странами.

Новости Мира • 26 ноября, 21:52 • 15799 просмотра

КНДР и рф подписали таинственный спортивный протокол

Министры спорта КНДР и рф подписали протокол о спортивных обменах на 2025 год во время встречи в Пхеньяне. Это происходит на фоне усиления военного сотрудничества между странами и поставки КНДР оружия для войны в Украине.

Новости Мира • 25 ноября, 00:11 • 16861 просмотра

путин подарил более 70 животных северокорейскому зоопарку после отправки КНДР тысяч солдат в рф

Министр охраны окружающей среды рф доставил в Пхеньян более 70 животных, включая льва и двух медведей. Подарок поступил после сообщений об отправке КНДР тысяч солдат для участия в боевых действиях в Украине.

Новости Мира • 21 ноября, 06:56 • 13265 просмотра

КНДР хочет обменять военную помощь рф в войне против Украины на доступ к ракетным, ядерным и военным программам - МИД

По данным украинской разведки, Северная Корея стремится получить доступ к российским ядерным и ракетным технологиям в обмен на военную поддержку рф в войне против Украины.

Война • 16 ноября, 16:43 • 31816 просмотра

россия учит Северную Корею современной войне: Зеленский встретился с главой МИД Японии

Президент Украины провел встречу с новоназначенным министром иностранных дел Японии Ивая Такеши. Обсудили новый пакет поддержки, угрозы от сотрудничества КНДР с рф и дальнейшее экономическое сотрудничество.

Война • 16 ноября, 15:15 • 29439 просмотра

КНДР ратифицировала договор о взаимной обороне с россией

Северная Корея ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Документ предусматривает оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон.

Новости Мира • 12 ноября, 01:52 • 22160 просмотра

Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на действия КНДР

Южная Корея провела учения с запуском баллистической ракеты "Хёнму-2" в Желтом море. Запуск стал ответом на недавнее испытание КНДР межконтинентальной ракеты "Хвасон-19".

Новости Мира • 8 ноября, 03:50 • 19705 просмотра

Северная Корея и рф провели совместную технологическую выставку

В Пхеньяне завершилась совместная выставка инновационных технологий КНДР и террористической страны. Мероприятие стало демонстрацией углубления сотрудничества между странами после встречи их лидеров в июне.

Новости Мира • 1 ноября, 04:04 • 20099 просмотра

КНДР обвиняет Южную Корею в шпионаже из-за беспилотников над Пхеньяном

Минобороны КНДР заявило об обнаружении южнокорейского беспилотника, который разбрасывал листовки над Пхеньяном. В памяти дрона найдено более 230 планов полетов с июня 2023 года.

Новости Мира • 28 октября, 07:25 • 14225 просмотра

Зеленский раскрыл сроки появления северокорейских военных на фронте

Президент заявил о применении КНДР военных в боевых действиях в Украине 27-28 октября. Зеленский призвал мировых лидеров к принципиальной реакции на эскалацию со стороны рф и КНДР.

Война • 25 октября, 09:43 • 14499 просмотра

Северокорейский воздушный шар с мусором упал на президентский комплекс в Сеуле

Воздушный шар из КНДР лопнул над президентским комплексом в Сеуле, сбросив мусор. Это второй подобный случай за последние месяцы, что вызывает беспокойство относительно уязвимости ключевых объектов Южной Кореи.

Новости Мира • 24 октября, 07:04 • 15674 просмотра

Буданов: КНДР помогает рф в обмен на ядерные технологии

Глава ГУР МО Украины заявил, что рф передает КНДР технологии для ядерного оружия в обмен на военных и снаряды. По его словам, до конца октября 2600 северокорейских военных прибудут воевать в курскую область.

Война • 23 октября, 07:50 • 94969 просмотра

Ким Чен Ын посетил базу межконтинентальных баллистических ракет - Bloomberg

Лидер КНДР проинспектировал стратегические ракетные базы и призвал к готовности нанести ответный удар. Визит состоялся накануне президентских выборов в США, что может быть попыткой привлечь внимание к военной мощи Пхеньяна.

Новости Мира • 23 октября, 02:56 • 21113 просмотра

пхеньян отвергает сообщения об отправке своих солдат для помощи в агрессии рф против Украины

северная корея опровергла сообщения об отправке 1500 военных в Россию для помощи в войне против Украины. Южная Корея настаивает на военной поддержке кндр агрессивных действий россии в Украине.

Война • 22 октября, 10:25 • 54276 просмотра

Во Франции прокомментировали возможность размещения сил сдерживания в Украине на фоне сотрудничества КНДР и РФ

Министр ВС Франции заявил, что привлечение северокорейских военных к войне может стать «поворотным моментом» для отправки французских сил в Украину. Он также прокомментировал план победы Зеленского.

Война • 22 октября, 07:41 • 17706 просмотра

Вашингтон: отправка Северной Кореей войск в Украину будет "опасным" шагом

США предупредили об опасности отправки Северной Кореей войск для поддержки россии в Украине. КНДР может направить до 12 000 солдат, включая 1500 спецназовцев.

Война • 22 октября, 06:58 • 17215 просмотра

Южная Корея рассматривает возможность по отправке военных в Украину из-за действий КНДР

Сеул может направить разведчиков и экспертов в Украину в ответ на поддержку рф со стороны КНДР. Южная Корея также рассматривает возможность поставки летального оружия Киеву после оказания гуманитарной помощи.

Война • 21 октября, 20:32 • 45001 просмотра

Серьезная угроза безопасности международного сообщества: в Южной Корее подтвердили, что кндр отправила в рф свои войска

Разведка Южной Кореи сообщила об отправке 12 тысяч северокорейских военных в Россию для участия в войне против Украины. Сеул считает это серьезной угрозой международной безопасности.

Война • 18 октября, 11:00 • 68815 просмотра

Ратификация договора о партнерстве между рф и Северной Кореей: в ЦПД при СНБО объяснили, что она означает для Украины

Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Это позволит рф упростить поставки северокорейского оружия и создать военный альянс против Запада.

политика • 15 октября, 08:58 • 15445 просмотра

путин внес в госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве россии с КНДР

Президент РФ подал в Госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР. Документ предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

Новости Мира • 14 октября, 17:38 • 16943 просмотра

"Несколько тысяч" солдат из Северной Кореи проходят обучение в рф, их могут перебросить в Украину - ISW

По данным ISW, «несколько тысяч» северокорейских пехотинцев проходят обучение в россии. Их могут развернуть на фронте в Украине или в приграничных районах рф до конца 2024 года.

Война • 12 октября, 06:39 • 22044 просмотра

северная корея уже направила подразделения в Украину, которые наблюдают за оружием кндр - ЦПД СНБО

северная корея отправила инженерные подразделения в Украину для контроля за использованием своего оружия российской армией. Некоторые северокорейские военные уже погибли, а боеприпасы и ракеты KN23 оказались низкого качества.

Война • 8 октября, 09:31 • 13520 просмотра

Ким Чен Ын заявил об ускорении разработки ядерного оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о намерении ускорить создание мощного ядерного оружия. Он подчеркнул важность укрепления ядерного потенциала в ответ на внешние угрозы.

Новости Мира • 7 октября, 21:51 • 16514 просмотра

КНДР поставляет половину снарядов, которые использует россия на войне в Украине - The Times

По данным западной разведки, Северная Корея поставляет россии около 3 млн снарядов в год. Это обеспечивает стабильную поддержку на фронте, но россия все еще несет значительные потери.

Война • 5 октября, 01:05 • 70332 просмотра

Ким Чен Ын угрожает ядерным оружием в случае угрозы суверенитету

Лидер КНДР заявил о готовности использовать ядерное оружие для защиты суверенитета. Ким Чен Ын подчеркнул, что страна продолжит ядерную программу, имея материалы для десятков боеголовок.

Новости Мира • 3 октября, 23:17 • 17527 просмотра