В Пхеньяне провели первый со времен пандемии международный марафон. Участие приняли бегуны из разных стран, а победу одержал спортсмен из Северной Кореи.
Группа туристов из Британии и других стран посетила КНДР впервые после пандемии. Визитеры рассказали о жестком контроле, ограничениях передвижения и общения с местными во время 4-дневной поездки.
Президент Украины заявил, что украинские защитники сдерживают атаки, участие в которых принимают северокорейские солдаты. По его словам, их количество может возрасти, поэтому необходимо усиливать оборонное сотрудничество.
Издание Newsweek проанализировало возможные последствия ядерного удара американской бомбой B-83 по Москве, Пекину и Пхеньяну. Подсчитано, что общее число жертв может взыскать более 4 миллионов человек.
андрей белоусов посетил Северную Корею для переговоров с военным руководством страны. США утверждают, что КНДР направила более 10 000 солдат в россию и поставляет военное оборудование.
Команда новоизбранного президента США обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР. Этот дипломатический шаг может снизить риск вооруженного конфликта между странами.
Министры спорта КНДР и рф подписали протокол о спортивных обменах на 2025 год во время встречи в Пхеньяне. Это происходит на фоне усиления военного сотрудничества между странами и поставки КНДР оружия для войны в Украине.
Министр охраны окружающей среды рф доставил в Пхеньян более 70 животных, включая льва и двух медведей. Подарок поступил после сообщений об отправке КНДР тысяч солдат для участия в боевых действиях в Украине.
По данным украинской разведки, Северная Корея стремится получить доступ к российским ядерным и ракетным технологиям в обмен на военную поддержку рф в войне против Украины.
Президент Украины провел встречу с новоназначенным министром иностранных дел Японии Ивая Такеши. Обсудили новый пакет поддержки, угрозы от сотрудничества КНДР с рф и дальнейшее экономическое сотрудничество.
Северная Корея ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Документ предусматривает оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон.
Южная Корея провела учения с запуском баллистической ракеты "Хёнму-2" в Желтом море. Запуск стал ответом на недавнее испытание КНДР межконтинентальной ракеты "Хвасон-19".
В Пхеньяне завершилась совместная выставка инновационных технологий КНДР и террористической страны. Мероприятие стало демонстрацией углубления сотрудничества между странами после встречи их лидеров в июне.
Минобороны КНДР заявило об обнаружении южнокорейского беспилотника, который разбрасывал листовки над Пхеньяном. В памяти дрона найдено более 230 планов полетов с июня 2023 года.
Президент заявил о применении КНДР военных в боевых действиях в Украине 27-28 октября. Зеленский призвал мировых лидеров к принципиальной реакции на эскалацию со стороны рф и КНДР.
Воздушный шар из КНДР лопнул над президентским комплексом в Сеуле, сбросив мусор. Это второй подобный случай за последние месяцы, что вызывает беспокойство относительно уязвимости ключевых объектов Южной Кореи.
Глава ГУР МО Украины заявил, что рф передает КНДР технологии для ядерного оружия в обмен на военных и снаряды. По его словам, до конца октября 2600 северокорейских военных прибудут воевать в курскую область.
Лидер КНДР проинспектировал стратегические ракетные базы и призвал к готовности нанести ответный удар. Визит состоялся накануне президентских выборов в США, что может быть попыткой привлечь внимание к военной мощи Пхеньяна.
северная корея опровергла сообщения об отправке 1500 военных в Россию для помощи в войне против Украины. Южная Корея настаивает на военной поддержке кндр агрессивных действий россии в Украине.
Министр ВС Франции заявил, что привлечение северокорейских военных к войне может стать «поворотным моментом» для отправки французских сил в Украину. Он также прокомментировал план победы Зеленского.
США предупредили об опасности отправки Северной Кореей войск для поддержки россии в Украине. КНДР может направить до 12 000 солдат, включая 1500 спецназовцев.
Сеул может направить разведчиков и экспертов в Украину в ответ на поддержку рф со стороны КНДР. Южная Корея также рассматривает возможность поставки летального оружия Киеву после оказания гуманитарной помощи.
Разведка Южной Кореи сообщила об отправке 12 тысяч северокорейских военных в Россию для участия в войне против Украины. Сеул считает это серьезной угрозой международной безопасности.
Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Это позволит рф упростить поставки северокорейского оружия и создать военный альянс против Запада.
Президент РФ подал в Госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР. Документ предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон.
По данным ISW, «несколько тысяч» северокорейских пехотинцев проходят обучение в россии. Их могут развернуть на фронте в Украине или в приграничных районах рф до конца 2024 года.
северная корея отправила инженерные подразделения в Украину для контроля за использованием своего оружия российской армией. Некоторые северокорейские военные уже погибли, а боеприпасы и ракеты KN23 оказались низкого качества.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о намерении ускорить создание мощного ядерного оружия. Он подчеркнул важность укрепления ядерного потенциала в ответ на внешние угрозы.
По данным западной разведки, Северная Корея поставляет россии около 3 млн снарядов в год. Это обеспечивает стабильную поддержку на фронте, но россия все еще несет значительные потери.
Лидер КНДР заявил о готовности использовать ядерное оружие для защиты суверенитета. Ким Чен Ын подчеркнул, что страна продолжит ядерную программу, имея материалы для десятков боеголовок.