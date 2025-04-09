"Несколько тысяч" солдат из Северной Кореи проходят обучение в рф, их могут перебросить в Украину - ISW

По данным ISW, «несколько тысяч» северокорейских пехотинцев проходят обучение в россии. Их могут развернуть на фронте в Украине или в приграничных районах рф до конца 2024 года.