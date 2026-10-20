Ким Чен Ын впал в кому после кровоизлияния в мозг — The Sun

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в коме после кровоизлияния в мозг. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что северокорейского диктатора срочно доставили в китайскую больницу для оказания неотложной медицинской помощи.

Его вывезли из страны из-за плохого состояния медицинского оборудования в Пхеньяне. ... Кима доставили в Пекинский объединённый медицинский колледж в Пекине, где ему оказали срочную помощь - цитирует издание источники.

Указывается, что в последний раз Кима видели во время экскурсии по музею обороны в нераскрытом месте в Пхеньяне 11 октября.

Слухи о его смерти ходили и раньше. Он не выглядит здоровым человеком, у него чрезвычайно избыточный вес. ... В прошлом, когда умирал верховный лидер, происходил организованный выплеск общественного горя. ... Люди на улицах причитают и плачут. Дикторы новостей очень трогательно высказываются. ... Мы ещё ничего подобного не видели. Либо это произойдёт, либо, если он ещё жив, они опубликуют какие-то доказательства того, что он ещё жив - сказал изданию аналитик по вопросам Северной Кореи Бенедикт Роджерс.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, верховный лидер весит более 140 кг при росте всего 170 см, что подвергает его серьёзному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Плохое здоровье тирана является наследственным, поскольку и его отец, Ким Чен Ир, и дед, Ким Ир Сен, страдали от ожирения и были заядлыми курильщиками.

Напомним

По данным Bloomberg, Ким Чен Ын получил до $22 млрд иностранных доходов с 2022 по 2025 год, что в четыре раза больше, чем за предыдущий период. Это стало возможным в том числе благодаря поставкам оружия и войск России.

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