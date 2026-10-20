Ким Чен Ын впал в кому после кровоизлияния в мозг — The Sun
Киев • УНН
The Sun сообщает, что Ким Чен Ын находится в коме после кровоизлияния в мозг. Его якобы экстренно доставили на лечение в Пекин.
Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в коме после кровоизлияния в мозг. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что северокорейского диктатора срочно доставили в китайскую больницу для оказания неотложной медицинской помощи.
Его вывезли из страны из-за плохого состояния медицинского оборудования в Пхеньяне. ... Кима доставили в Пекинский объединённый медицинский колледж в Пекине, где ему оказали срочную помощь
Указывается, что в последний раз Кима видели во время экскурсии по музею обороны в нераскрытом месте в Пхеньяне 11 октября.
Слухи о его смерти ходили и раньше. Он не выглядит здоровым человеком, у него чрезвычайно избыточный вес. ... В прошлом, когда умирал верховный лидер, происходил организованный выплеск общественного горя. ... Люди на улицах причитают и плачут. Дикторы новостей очень трогательно высказываются. ... Мы ещё ничего подобного не видели. Либо это произойдёт, либо, если он ещё жив, они опубликуют какие-то доказательства того, что он ещё жив
По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, верховный лидер весит более 140 кг при росте всего 170 см, что подвергает его серьёзному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Плохое здоровье тирана является наследственным, поскольку и его отец, Ким Чен Ир, и дед, Ким Ир Сен, страдали от ожирения и были заядлыми курильщиками.
Напомним
По данным Bloomberg, Ким Чен Ын получил до $22 млрд иностранных доходов с 2022 по 2025 год, что в четыре раза больше, чем за предыдущий период. Это стало возможным в том числе благодаря поставкам оружия и войск России.
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