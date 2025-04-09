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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28708 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цены на нефть выросли на 1% после сильного падения из-за пошлин Трампа

Цены на нефть выросли, оправившись после падения из-за опасений, что пошлины США приведут к рецессии. Аналитики предупреждают, что риски снижения цен сохраняются.

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Дональд Трамп дважды намекнул на возможность введения дополнительных пошлин против Китая. Общая фискальная нагрузка на китайскую продукцию в США может достичь 104%.

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Новый посол Украины в Китае: что известно об Александре Нечитайло

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Запретная любовь: правительство США наложило табу на интимные отношения своих сотрудников в Китае с местными жителями

Правительство США запретило своим сотрудникам в Китае иметь романтические отношения с гражданами КНР из-за угрозы шпионажа. Нарушителям грозит немедленная высылка из страны.

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Китай обещает ответ на "запугивающие" пошлины Трампа

Китай угрожает принять контрмеры из-за новых пошлин США на китайский импорт. Трамп увеличил пошлины до 54% и ввел дополнительные тарифы на азиатские страны.

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Китай усилил военную активность вокруг Тайваня: десятки самолетов и кораблей

Тайвань заявил о фиксации 59 китайских самолетов и 23 кораблей возле острова. Часть самолетов пересекла срединную линию пролива, что является неофициальной границей.

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Пентагон готовится к конфликту с Китаем из-за Тайваня, меняя стратегию. Европе придется самостоятельно защищаться от России, поскольку США переориентируются.

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Главный дипломат Китая Ван И посетит рф для переговоров об урегулировании войны в Украине

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Вице-премьер Китая призвал лидеров Азии противостоять протекционизму в завуалированной критике США

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Китай прорекламировал свой бизнес-потенциал на встрече с Apple, Pfizer и другими американскими компаниями

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Трамп анонсировал возможный визит Си Цзиньпина в США

На фоне экономической напряженности между США и Китаем, Трамп намекнул на встречу с Си Цзиньпином. США ввели пошлины на импорт из Китая из-за обвинений в поставке химикатов для фентанила.

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