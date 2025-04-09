МИД Китая заявило о проверке информации о двух гражданах, захваченных в плен в Украине.
В США вступили в силу новые торговые ограничения со сверхвысокими пошлинами в 104% на китайский импорт. Финансовые рынки отреагировали падением индексов и валют в Азии.
Китай пообещал принять контрмеры и «бороться до конца», если США введут дополнительные 50% пошлины на китайский импорт. Пекин готов девальвировать юань, чтобы компенсировать таможенное давление США.
Цены на нефть выросли, оправившись после падения из-за опасений, что пошлины США приведут к рецессии. Аналитики предупреждают, что риски снижения цен сохраняются.
Дональд Трамп дважды намекнул на возможность введения дополнительных пошлин против Китая. Общая фискальная нагрузка на китайскую продукцию в США может достичь 104%.
Президент Украины назначил Александра Нечитайло, бывшего посла в Малайзии, послом в Китай. У него большой опыт работы в МИД и владеет китайским языком.
Соглашение по американским активам TikTok приостановлено, поскольку Китай не одобряет его из-за тарифов Трампа. Трамп предложил Китаю скидку на пошлины в обмен на одобрение продажи.
Правительство США запретило своим сотрудникам в Китае иметь романтические отношения с гражданами КНР из-за угрозы шпионажа. Нарушителям грозит немедленная высылка из страны.
Китай угрожает принять контрмеры из-за новых пошлин США на китайский импорт. Трамп увеличил пошлины до 54% и ввел дополнительные тарифы на азиатские страны.
Тайвань заявил о фиксации 59 китайских самолетов и 23 кораблей возле острова. Часть самолетов пересекла срединную линию пролива, что является неофициальной границей.
Пентагон готовится к конфликту с Китаем из-за Тайваня, меняя стратегию. Европе придется самостоятельно защищаться от России, поскольку США переориентируются.
Главный китайский дипломат Ван И посетит Россию для обсуждения двусторонних отношений и урегулирования войны в Украине. Визит состоится с 31 марта по 2 апреля.
Высокопоставленный чиновник Китая Дин Сюэсян призвал к расширению сотрудничества и выступил против протекционизма, намекая на дестабилизацию торговых отношений со стороны США. Китай стремится привлечь инвестиции.
Жан-Ноэль Барро начал двухдневный визит в Китай для обсуждения войны в Украине и торговых споров с ЕС. Франция поддерживает Украину, а Китай укрепляет связи с россией.
Вице-премьер Китая заверил CEO иностранных компаний в бизнес-потенциале страны. Инвестбанки осторожно улучшили прогнозы для Китая на 2025 год, но не достигли официального прогноза роста.
Министры иностранных дел трех стран договорились о сотрудничестве в сферах старения, стихийных бедствий и экономики. Япония выразила обеспокоенность ядерными разработками КНДР.
На фоне экономической напряженности между США и Китаем, Трамп намекнул на встречу с Си Цзиньпином. США ввели пошлины на импорт из Китая из-за обвинений в поставке химикатов для фентанила.
Председатель КНР отказался посетить саммит в Брюсселе, посвященный 50-летию отношений между ЕС и Китаем. Событие, важное для партнерства, остается под вопросом.
На юге провинции Хайнань потерпел крушение тренировочный истребитель. Пилот успел катапультироваться, жертв на месте нет, сообщает Reuters.
Госдеп США назначит Анни Ву временным поверенным в делах в Пекине, пока Сенат не утвердит Дэвида Пердью послом. Это происходит на фоне напряженных отношений между США и Китаем.
Китай, россия и Иран выступили за прекращение санкций во время ядерных переговоров в Пекине, после отклонения Ираном призыва Трампа к переговорам. Три страны подчеркнули важность прекращения санкций.
14 марта в Пекине состоится встреча между Китаем, россией и Ираном для обсуждения иранской ядерной проблемы. Во встрече примут участие заместители министров иностранных дел трех стран.
Microsoft объявила о прекращении поддержки приложения Remote Desktop для Windows с 27 мая 2025 года. Пользователям предложат перейти на новое приложение Windows с расширенными возможностями для облачных ПК.
Малайзия возобновляет поиски самолета MH370, пропавшего в 2014 году с 239 людьми на борту. Частная компания Ocean Infinity проведет поиски на площади 15 тыс. км² по принципу "нет результата - нет оплаты".
Первая леди США Мелания Трамп приобрела неожиданную популярность в Китае, особенно среди женщин. Китайские соцсети восхищаются ее стилем, независимостью и отношением к семейной жизни, несмотря на напряженные отношения между странами.
Индия рассматривает возможность снижения тарифов на американские товары в ключевых секторах перед визитом премьера Моди в США.
В западной части Пекина началось строительство масштабного военного командного центра площадью более 60 га. По данным разведки США, комплекс будет включать укрепленные бункеры и станет крупнейшим в мире.
Правительство КНР планирует масштабные кадровые перестановки в 2025 году, открывая путь чиновникам 1970-х годов рождения. Си Цзиньпин не назначил преемника, что ставит под вопрос будущее политической системы Китая.
Пекин выражает беспокойство относительно возможного возвращения Трампа к президентству из-за его непредсказуемой политики. Китай готовится к потенциальным торговым конфликтам, несмотря на заявления о сотрудничестве.
Китай выразил готовность формировать с Вьетнамом сообщество с общим будущим на фоне 75-летия дипотношений. Страны подчеркивают важность исторического сотрудничества и называют друг друга «товарищами и братьями».