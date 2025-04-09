Иран, рф и Китай обсудили ядерные вопросы: призвали прекратить санкции после отказа Тегераном Трампу в переговорах

Китай, россия и Иран выступили за прекращение санкций во время ядерных переговоров в Пекине, после отклонения Ираном призыва Трампа к переговорам. Три страны подчеркнули важность прекращения санкций.