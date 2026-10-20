Встреча США, россии и Китая не решит судьбу Украины, но создаст опасный прецедент - политолог

В вероятных трёхсторонних переговорах россии, США и Китая заинтересован только кремль. В частности, чтобы заговорить о возможности урегулирования российской войны против Украины без участия Киева и Европы. В свою очередь, для США и Китая приоритетными остаются другие вопросы. Об этом УНН рассказал президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко.

Детали

Накануне, по информации The Wall Street Journal, российский диктатор владимир путин предложил провести саммит с президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином для обсуждения соглашения по поводу войны рф против Украины.

По словам эксперта, возможность трёхсторонних переговоров вообще возникла на фоне подготовки к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который в этом году должен состояться в Китае. По словам политолога, именно место проведения саммита создаёт условия для потенциальной встречи Дональда Трампа, владимира путина и Си Цзиньпина, но не означает, что война россии против Украины станет главной темой переговоров, поскольку инициатива обсудить её в таком формате, по оценке эксперта, прежде всего выгодна москве.

То есть вопрос здесь не в том, что они втроём хотят собраться для того, чтобы решить вопрос российско-украинской войны. Они собираются в Китае, могут с большой вероятностью встретиться, но не ради этого — это на данный момент не является главным вопросом саммита. Мы сейчас говорим об этом исключительно потому, что российская сторона сообщила, что россия будет предлагать обсудить этот вопрос в трёхстороннем формате именно на этом саммите — объясняет Алексей Буряченко.

Алексей Буряченко подчёркивает, что Китай, в свою очередь, имеет собственные интересы, связанные с организацией международного саммита и диалогом с Соединёнными Штатами, поскольку для Пекина такая встреча могла бы стать способом продемонстрировать дипломатическую роль на международной арене. В то же время главные темы переговоров между США и Китаем, по мнению эксперта, будут касаться именно безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, Тайваня и ядерного сдерживания.

"То есть Штаты заинтересованы в том, чтобы, например, Северная Корея не выходила за пределы дозволенного. Потому что в регионе есть две страны, которые являются прямыми союзниками Штатов, — Япония и Южная Корея. Соответственно, там также есть Филиппины, Индонезия, которые тоже имеют тесные связи с американцами. Ну и, пожалуй, наиболее чувствительная история — это история Тайваня. Вот весь этот комплекс задач Трамп хотел обсудить на этом саммите с Си Цзиньпином", — отметил президент Международного института исследований безопасности.

Отдельным направлением потенциального диалога может стать ядерное сдерживание. По словам политолога, Вашингтон заинтересован в привлечении Китая к контролю над ядерными вооружениями, поскольку его ядерный потенциал растёт, а такой формат мог бы охватить три государства с крупнейшими ядерными арсеналами.

"То есть Трамп предлагал интегрировать в это соглашение, которое было заключено между Штатами и россией, ещё и Китай — страну, которая сейчас среди всех стран мира, в том числе США и российской федерации, наиболее динамично увеличивает свой ядерный потенциал. То есть Штатам нужно втянуть туда Китай. Для того чтобы распространить и на него, соответственно, инструменты мониторинга. И тогда, когда существовало это соглашение, Китай категорически отказывался от какой-либо интеграции в эту трёхстороннюю историю", — добавил Алексей Буряченко.

Трамп хочет новый и модернизированный ядерный пакт между США и рф

В то же время россия может использовать сам факт возможной встречи для продвижения собственных политических нарративов. Политолог считает, что москве важно создать впечатление, будто ведущие государства мира готовы обсуждать новый международный порядок и будущее Украины без участия украинской стороны. Для этого, по его мнению, кремлю может быть достаточно даже символического публичного жеста, чтобы затем использовать его в целях пропаганды в рф.

Там не будут принимать никаких решений по тематике российско-украинской войны. На мой взгляд, здесь главная цель московитов и путина заключается в том, что они просто публично заявили: Китай, США и россия обсуждают завершение российско-украинской войны без Украины и, соответственно, без Европы. То есть чтобы это стало так называемым расширением окна Овертона. И, скажем, это очень, на мой взгляд, опасный аргумент против того тезиса, который мы уже продвигаем много лет: никаких переговоров об Украине без Украины. И действительно, этот тезис удавалось внедрять, пока о нём не начали говорить три самые могущественные на сегодняшний день ядерные державы мира: США, россия и Китай. Соответственно, у Украины не так много, скажем, возможностей противостоять такому аргументу. Тем более когда и Европейский Союз ведёт себя, к большому сожалению, достаточно пассивно — отметил эксперт.

Также отдельно политолог объяснил, что сравнение потенциальной встречи с Ялтинской конференцией 1945 года является прежде всего частью российского пропагандистского нарратива. Тогда лидеры государств-победителей во Второй мировой войне обсуждали послевоенное устройство мира, а результаты конференции повлияли на формирование международной системы безопасности. Нынешняя же возможная встреча трёх лидеров, по оценке политолога, не означает, что они будут договариваться о новом разделе мира.

Вообще российская федерация умышленно сделала это частью своего пропагандистского нарратива. Ей, по правде говоря, от этой встречи нужно только одно — фотография, на которой они втроём склоняются над картой мира. Больше россии ничего не нужно. Российская пропаганда сама всё додумает. Понимаете, там же нет темы "Ялта 2" или чего-то ещё. Это просто выдумка россиян — "натягивание себя на глобус" — подчёркивает Алексей Буряченко.

Несмотря на это, политолог не считает, что потенциальная встреча сама по себе будет иметь непосредственные политические последствия для Украины. По его мнению, главный риск заключается в том, что обсуждение войны без Киева может постепенно восприниматься как вообще допустимый формат международной политики. Поэтому Украине важно не только заявлять о неприемлемости таких переговоров, но и искать партнёров, которые также будут поддерживать эту позицию.

Никаких возможных последствий для Украины нет. Но это просто плохой политический сигнал. Это расширение окна Овертона. Наш голос звучит громче вместе с европейцами, и к этому сейчас всё идёт — подчёркивает политолог.

Алексей Буряченко также обращает внимание на то, что интересы США, россии и Китая не совпадают, а потому даже при условии проведения встречи достижение договорённостей не гарантировано.