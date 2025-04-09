Поддержка США важна для санкций ЕС против россии. Но Трамп может в любой момент изменить тактику, что повлияет на европейский регион и дальнейшие отношения с рф.
Оборонные расходы рф в 2024 году достигли 462 млрд долларов, превысив суммарный военный бюджет европейских стран. россия выделила на оборону 6,68% ВВП и планирует увеличить расходы еще на 14% в 2025 году.
Спутниковые снимки обнаружили расширение «завода 11 февраля» в КНДР, где производятся ракеты типа KN-23. Эти ракеты используются российскими войсками в Украине, хотя обе страны отрицают передачу оружия.
IISS сообщает о масштабном расширении мощностей россии по производству твердотопливных двигателей для ракет на пяти объектах. Это может позволить рф пополнить арсенал ракет для войны против Украины и угрожать НАТО.
россия запустила в Китае программу вооружений для разработки и производства дальнобойных ударных беспилотников для использования в войне против Украины, со ссылкой на два источника из европейского разведывательного агентства и документы сообщает Reuters.
Россия перебрасывает дополнительные войска и технику в Курскую область в ответ на неожиданное вторжение украинских сил. Введены антитеррористические меры в приграничных регионах, включая возможное переселение жителей.
Накануне появления первых истребителей F-16, Украина проводит активную кампанию по ликвидации российской сети ПВО в оккупированном Крыму. Аналитики говорят, что украинцы систематически делают Крым "непригодным для пребывания там российских войск".
российский завод в татарстане планирует производить 6 000 иранских ударных и разведывательных беспилотников Shahed ежегодно, привлекая к производственному процессу студентов из Африки.
За два года полномасштабной войны российский производитель самолетов "яковлев" импортировал от иностранных партнеров продукцию собственного производства на сумму около 420 млн долларов, чтобы иметь возможности ускорить производства истребителей Су-30 и других военных самолетов.
По данным Международного института стратегических исследований, россия потеряла около трех тысяч танков с начала полномасштабного вторжения в Украину, но ее запасов техники до сих пор достаточно для длительной войны.
Париж готовится принять летние Олимпийские игры 2024 года. Признавая напряженный геополитический контекст, организаторы стремятся сосредоточиться на спорте.