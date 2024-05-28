Завод в татарстане планирует ежегодно производить 6 тысяч "шахедов" - СМИ

российский завод беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга", что в татарстане, планирует выпускать 6 тысяч ударных дронов типа Shahed в год. Кроме того, в "Алабуге" изготавливают разведывательные беспилотники "Альбатрос", к их производству россияне привлекают студентов из Африки. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Издание пишет, что российские бизнесмены заключили сделку по строительству завода по производству дронов в конце 2022 года, когда они прилетели в Тегеран с выгодным предложением: 1,7 миллиарда долларов, которые будут выплачены частично в золотых слитках. Необычные условия, подтвержденные The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских служб безопасности, были раскрыты в феврале хакерской группой под названием Prana Network, которая заявила, что взломала серверы электронной почты, связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

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Согласно контракту между российскими менеджерами завода и их иранскими партнерами на заводе в "Алабуге" планируют выпускать 6 000 ударных дронов Shahed в год в дополнение к беспилотникам наблюдения. По данным Международного института стратегических исследований, лондонского аналитического центра, специализирующегося на вопросах обороны, в конце апреля завод опережал график производства, поставив уже 4 500 обещанных "шахедов".

По данным украинской военной разведки и бывшего сирийского офицера, российские солдаты уже проходят обучение управлению беспилотниками в Сирии с инструкторами из Революционной гвардии и поддерживаемой Ираном боевой группировки "Хезболла".

Однако для расширения производства беспилотников россии требовались квалифицированные рабочие.

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На первых этапах производства разведывательных аппаратов "Альбатрос" в основном использовали студентов из близлежащих технических колледжей, но их не хватало для удовлетворения амбиций москвы, отмечает WSJ. Производители стали смотреть дальше - в Африку.

Зарплата студентов в особой экономической зоне "Алабуга" составляет почти 1000 долларов в месяц, что почти вдвое выше средней зарплаты в россии.

В начале прошлого года российские бизнесмены из "Алабуги" арендовали зал в элитной школе в столице Уганды, и собрали аудиторию молодых студенток. Они предложили квалифицированную работу, оплачиваемую втрое выше, чем дома, в Уганде, а также авиабилет, бесплатное проживание и университетский диплом для участия в программе work-study.

Джозеф Казибве, один из вербовщиков, который также является заместителем директора средней школы, говорит, что россияне заинтересованы в молодых женщинах, которые достигли успеха в естественных науках в средней школе. По словам Казибве, он не знал, что они будут участвовать в создании беспилотников.

"Наша работа заключается в том, чтобы найти и связаться с подходящими кандидатами", - сказал он. "После этого россияне полностью берут на себя управление процессом. Они не делятся с нами своими критериями набора, и мы не знаем, как и кого они в итоге выбирают".

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С тех пор в свободную зону "Алабуга" отправилось более тысячи женщин со всей Африки, и еще тысяча студенток, вероятно, присоединится к нынешнему набору, говорят угандийские чиновники.

На рекламных видео, размещенных свободной зоной "Алабуга", можно увидеть, как студентки разъезжают по коридорам на скейтбордах под звуки техно. Зарплата составляет почти 1000 долларов в месяц, что почти вдвое больше средней зарплаты в россии.