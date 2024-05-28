Завод у татарстані планує щороку виробляти 6 тисяч "шахедів" - ЗМІ

російський завод безпілотників в спеціальній економічній зоні "Алабуга", що в татарстані, планує випускати 6 тисяч ударних дронів типу Shahed на рік. Крім того, в "Алабузі" виготовляють розвідувальні безпілотники "Альбатрос", до їх виробництва росіяни залучають студентів з Африки. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

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Видання пише, що російські бізнесмени уклали угоду з будівництва заводу з виробництва дронів наприкінці 2022 року, коли вони прилетіли до Тегерана з вигідною пропозицією: 1,7 мільярда доларів, які будуть виплачені частково в золотих злитках. Незвичайні умови, підтверджені The Wall Street Journal із посиланням на представників американських служб безпеки, були розкриті в лютому хакерською групою під назвою Prana Network, яка заявила, що зламала сервери електронної пошти, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

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Згідно з контрактом між російськими менеджерами заводу та їхніми іранськими партнерами на заводі в "Алабузі" планують випускати 6 000 ударних дронів Shahed на рік на додачу до безпілотників спостереження. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, лондонського аналітичного центру, що спеціалізується на питаннях оборони, наприкінці квітня завод випереджав графік виробництва, поставивши вже 4 500 обіцяних "шахедів".

За даними української військової розвідки і колишнього сирійського офіцера, російські солдати вже проходять навчання управлінню безпілотниками в Сирії з інструкторами з Революційної гвардії і підтримуваного Іраном бойового угруповання "Хезболла".

Однак для розширення виробництва безпілотників росії були потрібні кваліфіковані робітники.

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На перших етапах виробництва розвідувальних апаратів "Альбатрос" здебільшого використовували студентів із довколишніх технічних коледжів, але їх не вистачало для задоволення амбіцій москви, зазанчає WSJ. Виробники стали дивитися далі - в Африку.

Зарплата студентів в особливій економічній зоні "Алабуга" становить майже 1000 доларів на місяць, що майже вдвічі вище за середню зарплату в росії.

На початку минулого року російські бізнесмени з "Алабуги" орендували зал в елітній школі в столиці Уганди, і зібрали аудиторію молодих студенток. Вони запропонували кваліфіковану роботу, оплачувану втричі вищу, ніж удома, в Уганді, а також авіаквиток, безплатне проживання та університетський диплом для участі в програмі work-study.

Джозеф Казібве, один із вербувальників, який також є заступником директора середньої школи, каже, що росіяни зацікавлені в молодих жінках, які досягли успіху в природничих науках у середній школі. За словами Казібве, він не знав, що вони братимуть участь у створенні безпілотників.

"Наша робота полягає в тому, щоб знайти і зв'язатися з відповідними кандидатами", - сказав він. "Після цього росіяни повністю беруть на себе управління процесом. Вони не діляться з нами своїми критеріями набору, і ми не знаємо, як і кого вони в підсумку вибирають".

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Відтоді до вільної зони "Алабуга" вирушило понад тисячу жінок з усієї Африки, і ще тисяча студенток, імовірно, приєднається до цьогорічного набору, кажуть угандійські чиновники.

На рекламних відео, розміщених вільною зоною "Алабуга", можна побачити, як студентки роз'їжджають коридорами на скейтбордах під звуки техно. Зарплата становить майже 1000 доларів на місяць, що майже вдвічі більше за середню зарплату в росії.