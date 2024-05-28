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Bild: Іран вперше поставив Росії новітні авіабомби

Bild: Іран вперше поставив Росії новітні авіабомби

Київ • УНН

 • 24024 перегляди

Іран вперше поставив Росії сучасні керовані бомби Qaem-5, які, ймовірно, були на борту іранського безпілотника Mohajer-6, що розбився в Курській області Росії під час спроби атакувати Сумську область України, що свідчить про новий рівень військової співпраці між Тегераном і Москвою.

Іранський безпілотник Mohajer-6, який розбився в Курській області РФ, імовірно, ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5. Про це повідомив німецький журнал Bild з посиланням на слова військового експерта Юліана Репке, який коментував відеозапис з місця падіння, передає УНН.

Деталі

Видання зазначило, що, ймовірно дрон мав атакувати територію Сумської області, але не долетів до і впав.

На думку експерта Репке, використання таких авіабомб може свідчити про "новий рівень" військової співпраці між Тегераном і Москвою.

На території рф впав іранський безпілотник Mohajer-6: що відомо27.05.24, 16:42 • 20009 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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