Bild: Іран вперше поставив Росії новітні авіабомби
Київ • УНН
Іран вперше поставив Росії сучасні керовані бомби Qaem-5, які, ймовірно, були на борту іранського безпілотника Mohajer-6, що розбився в Курській області Росії під час спроби атакувати Сумську область України, що свідчить про новий рівень військової співпраці між Тегераном і Москвою.
Іранський безпілотник Mohajer-6, який розбився в Курській області РФ, імовірно, ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5. Про це повідомив німецький журнал Bild з посиланням на слова військового експерта Юліана Репке, який коментував відеозапис з місця падіння, передає УНН.
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Видання зазначило, що, ймовірно дрон мав атакувати територію Сумської області, але не долетів до і впав.
На думку експерта Репке, використання таких авіабомб може свідчити про "новий рівень" військової співпраці між Тегераном і Москвою.
На території рф впав іранський безпілотник Mohajer-6: що відомо27.05.24, 16:42 • 20009 переглядiв