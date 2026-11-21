Міжнародна група дослідників виявила докази того, що представники Homo erectus, або людини прямоходячої, мешкали в густих тропічних лісах південного Китаю приблизно 324–184 тисячі років тому. Раніше науковці вважали, що ці давні люди зникли з регіону значно раніше та не були пристосовані до життя в подібних умовах. Про це повідомляє Університет Маккуорі з посиланням на дослідження в журналі Nature, пише УНН.

Деталі

Науковці дослідили 8 скам'янілих зубів та інші рештки, які знайшли в печерах Басянь і Насянь на півдні Китаю.

За фізичними характеристиками та генетичними ознаками зуби віднесли до Homo erectus. Їхній вік встановили за допомогою аналізу скам'янілостей, печерних відкладень і мінеральних утворень.

Відкриття змінює уявлення про еволюцію людини

Хімічний аналіз зубів показав, що давні люди використовували ресурси тропічних лісів для харчування та могли пересуватися значною територією.

Раніше дослідники припускали, що Homo erectus переважно жив у саванах і відкритих лісах, а до складних умов густих тропіків змогла пристосуватися лише людина сучасного типу.

Це захопливе відкриття, оскільки воно підтверджує присутність Homo erectus у місці, де ми не очікували його знайти, і в час, який раніше не враховували – зазначила дослідниця Кіра Вестей.

За словами науковців, результати можуть змінити уявлення про час зникнення Homo erectus у Східній Азії та причини його вимирання.

У Єгипті археологи знайшли стародавній цвинтар із золотими язиками та загадковими похованнями соколів