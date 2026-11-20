Французька поліція розслідує звинувачення в тому, що актор Жерар Депардьє та письменник Мішель Уельбек вчинили групове зґвалтування й напад на жінку під час зйомок фільму у 2018 році, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Інцидент, про який ідеться, стався в грудні 2018 року під час зйомок стрічки "Талассо" (Thalasso). У цьому фільмі Депардьє та Уельбек грають самих себе: вони зустрічаються в оздоровчому спа-центрі й ведуть тривалі філософські розмови, одягнені в білі банні халати.

У п’ятницю два джерела, обізнані з ходом справи, підтвердили агентству AFP, що поліція проводить розслідування.

Цього тижня видання Mediapart повідомило, що акторка, яка фігурує під псевдонімом Александра, подала заяву до поліції у 2025 році.

Александра — акторка й танцівниця зі Східної Європи, якій на той момент було 32 роки і яка працювала у Франції, — розповіла Mediapart, що зазнала нападу з боку Депардьє та Уельбека. За її словами, під час зйомок однієї зі сцен вони притиснули її до поверхні, поки працювали камери.

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Як пише Mediapart, Александра описала свій стан як "цілковите заціпеніння та відстороненість". У заяві до поліції вона згадала про "глибоке приниження" та "невимовний сором".

За повідомленням AFP, режисера фільму Гійома Ніклу також звинувачують у співучасті в сексуальному насильстві.

Ніклу заявив виданню Mediapart, що під час зйомок "не помітив жодного примусу", проте "перепросив" у Александри.

Адвокати Александри не відповіли на запит видання The Guardian про коментар. Адвокати Депардьє також не відповіли на запит. The Guardian звернулося до видавців Мішеля Уельбека, але відповіді не отримало.

Додамо

Цього тижня 77-річний Депардьє відкликав апеляцію на вирок 2025 року, згідно з яким його було визнано винним у сексуальному насильстві щодо двох жінок на знімальному майданчику іншого фільму у 2021 році, а також перепросив у них. Минулого року під час судового процесу Депардьє було визнано винним у сексуальному насильстві щодо 55-річної декораторки та 35-річної помічниці режисера. Це сталося у вересні 2021 року в Парижі, під час зйомок художнього фільму "Зелені віконниці" (Les Volets Verts). Призначене йому умовне покарання залишається чинним, а його ім’я внесено до французького реєстру осіб, які вчинили злочини на сексуальному ґрунті.

Після того, як цього тижня Депардьє вибачився, помічниця режисера, яка стала жертвою його дій, заявила: "Кінематографічний монстр упав".

Вирок, винесений Депардьє минулого року, став переломним моментом для руху #MeToo у Франції. Він виявився найвідомішою постаттю у французькому кіно, яку засудили за сексуальне насильство — і це на тлі багаторічної критики того, що у Франції неохоче серйозно ставляться до заяв жінок про домагання.

Депардьє також подав апеляцію на рішення, згідно з яким він має постати перед судом за звинуваченнями у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо акторки Шарлотти Арнуль. Цей інцидент, за версією слідства, стався у 2018 році в паризькому помешканні актора. Цього місяця апеляційний суд має вирішити, чи задовольнити скаргу Депардьє, чи дозволити судовому процесу розпочатися наступного року.

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У відкритому листі до видання Le Figaro, опублікованому в жовтні 2023 року, Депардьє відкинув усі звинувачення, заявивши, що будь-які контакти з Арнуль відбувалися за взаємною згодою. "Я ніколи, жодного разу не чинив насильства щодо жінки", — написав він.

Щодо 70-річного Мішеля Уельбека — одного з найбільш перекладених французьких письменників — також ведеться розслідування. Його підозрюють у підбурюванні до дискримінації через висловлювання про мусульман, зроблені ним у 2022 році.