15 березня, 19:03 • 118312 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176270 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143705 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135711 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115622 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107084 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102609 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 138904 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133479 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 127979 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

16 березня, 18:53 • 26420 перегляди
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 17406 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 17635 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 29290 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 15006 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 138903 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 137955 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 272286 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 301213 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237121 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 187 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 51554 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110607 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133479 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116026 перегляди
Актуальне

Популярні

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 15006 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 29290 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 17635 перегляди
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 17406 перегляди
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

16 березня, 18:53 • 26420 перегляди
Останні новини • Технології
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян знялася у фотосесії з людиноподібним роботом Tesla Optimus. Фотографії викликали суперечки та критику в соціальних мережах через провокаційні образи.

Технології • 16 березня, 13:56 • 51471 перегляди
Китайська компанія Baidu представила дві нові ШІ-моделі для конкуренції на ринку

Китайська компанія Baidu представила дві нові ШІ-моделі для конкуренції на ринку

Китайська Baidu представила дві нові моделі штучного інтелекту: ERNIE X1, що конкуруватиме з DeepSeek R1, та ERNIE 4. 5 з мультимодальним розумінням. Нові розробки демонструють зростання конкуренції в сфері ШІ.

Новини Світу • 16 березня, 07:53 • 17985 перегляди
SpaceX Dragon успішно доставив Crew-10 на Міжнародну космічну станцію

SpaceX Dragon успішно доставив Crew-10 на Міжнародну космічну станцію

SpaceX Dragon успішно пристикувався до МКС, доставивши астронавтів NASA, JAXA та Роскосмосу. Екіпаж Crew-10 приєднається до Експедиції 72 для проведення наукових досліджень.

Новини Світу • 16 березня, 05:40 • 20093 перегляди
Ілон Маск планує відправити Starship на Марс у 2026 році

Ілон Маск планує відправити Starship на Марс у 2026 році

SpaceX планує запустити Starship на Марс у 2026 році за допомогою Super Heavy. Optimus допоможе у технічних завданнях. Перша висадка людей можлива у 2029-2031 роках.

Новини Світу • 15 березня, 20:55 • 27218 перегляди
Українська ракета "Довгий Нептун" на 1000 км пройшла випробування й успішне бойове застосування - Зеленський

Українська ракета "Довгий Нептун" на 1000 км пройшла випробування й успішне бойове застосування - Зеленський

Українська ракета "Довгий Нептун" пройшла успішні випробування та бойове застосування на відстань тисячі кілометрів. Також обговорювалися нові пакети підтримки від партнерів.

Війна • 15 березня, 11:32 • 90931 перегляди
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
SpaceX успішно відправила новий екіпаж на Міжнародну космічну станцію

SpaceX успішно відправила новий екіпаж на Міжнародну космічну станцію

Ракета Falcon 9 стартувала з Флориди, відправивши на орбіту Crew Dragon з астронавтами NASA, Японії та рф. Місія також поверне на Землю астронавтів, затриманих на МКС через технічні проблеми.

Новини Світу • 15 березня, 01:53 • 24528 перегляди
Китай запроваджує маркування ШІ-контенту, як ЄС та США

Китай запроваджує маркування ШІ-контенту, як ЄС та США

Китай приєднався до ЄС та США, вимагаючи маркування згенерованого ШІ контенту в Інтернеті з 1 вересня. Мета - боротьба з дезінформацією та зловживаннями.

Новини Світу • 14 березня, 12:14 • 10171 перегляди
росія використовує Bitcoin та USDT для зовнішньої торгівлі нафтою

росія використовує Bitcoin та USDT для зовнішньої торгівлі нафтою

російські компанії використовують криптовалюти, такі як Bitcoin та USDT, для обходу санкцій у зовнішній торгівлі нафтою з Китаєм та Індією. Криптовалюта допомагає конвертувати юані та рупії в рублі.

Економіка • 14 березня, 11:38 • 11470 перегляди
Португалія відмовилася від американських винищувачів F-35

Португалія відмовилася від американських винищувачів F-35

Міністр оборони Португалії заявив про відмову від американських F-35 через непередбачуваність політики США в НАТО. Існують побоювання щодо обмежень на використання та обслуговування літаків.

Новини Світу • 14 березня, 08:45 • 14160 перегляди
Tesla розпочне виробництво дешевшої версії Model Y

Tesla розпочне виробництво дешевшої версії Model Y

Tesla планує виробництво бюджетної версії Model Y в Шанхаї, яка буде на 20% дешевшою. Масове виробництво стартує у 2026 році для захисту частки ринку в Китаї та інших регіонах.

Новини Світу • 14 березня, 08:29 • 20394 перегляди
Албанія блокує TikTok на один рік заради безпеки молоді

Албанія блокує TikTok на один рік заради безпеки молоді

Влада Албанії заблокувала TikTok на 12 місяців, щоб захистити молодь після смерті 14-річного хлопчика. Рішення викликало критику через обмеження свободи слова та можливу цензуру.

Новини Світу • 14 березня, 07:41 • 12356 перегляди
SpaceX готується до запуску місії на Міжнародну космічну станцію

SpaceX готується до запуску місії на Міжнародну космічну станцію

SpaceX готується до запуску ракети з чотирма астронавтами на МКС. Запуск, спочатку запланований на середу, перенесено на суботу через технічні проблеми на стартовому майданчику.

Новини Світу • 14 березня, 02:28 • 15973 перегляди
AirPods зможуть перекладати розмови в реальному часі завдяки оновленню iOS 19

AirPods зможуть перекладати розмови в реальному часі завдяки оновленню iOS 19

Apple планує додати в AirPods функцію перекладу розмов у реальному часі з виходом iOS 19. Це дозволить користувачам спілкуватися з людьми, які говорять іншими мовами, безпосередньо через навушники.

Новини Світу • 14 березня, 00:00 • 18742 перегляди
За крок до супутника Марса: астероїдна місія Hera вперше використана за межами Землі та Місяця

За крок до супутника Марса: астероїдна місія Hera вперше використана за межами Землі та Місяця

Зонд "Hera" сфотографував Марс і Деймос під час прольоту. Це допоможе у плануванні майбутніх місій з дослідження супутників Марса та розробці технологій захисту від астероїдів.

Новини Світу • 13 березня, 16:54 • 16109 перегляди
Технології проти кібератак: головні виклики та стратегії захисту на Київському Міжнародному Форумі з Кібербезпеки

Технології проти кібератак: головні виклики та стратегії захисту на Київському Міжнародному Форумі з Кібербезпеки

На форумі KICRF обговорили, як Україна зміцнює цифровий захист в умовах агресивних хакерських атак з боку Росії. IT-компанія FAVBET Tech підтримала захід.

Технології • 13 березня, 16:32 • 12521 перегляди
У Резерв+ з'явиться можливість сплати штраф за порушення військового обліку

У Резерв+ з'явиться можливість сплати штраф за порушення військового обліку

Військовозобов'язані зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50% у застосунку Резерв+. Сплата штрафу не звільняє від мобілізації.

Суспільство • 13 березня, 15:38 • 16627 перегляди
Telegram Wallet впроваджує функції торгівлі, прибутковості та розширює пропозицію криптовалют

Telegram Wallet впроваджує функції торгівлі, прибутковості та розширює пропозицію криптовалют

Telegram Wallet розширює можливості, дозволяючи купувати, продавати та зберігати криптовалюту без депозитів. Гаманець підтримує Toncoin, Bitcoin, USDT та Notcoin.

Економіка • 13 березня, 14:16 • 15594 перегляди
Нестабільна ситуація з ядерною та фізичною ядерною безпекою залишається на ЗАЕС - МАГАТЕ

Нестабільна ситуація з ядерною та фізичною ядерною безпекою залишається на ЗАЕС - МАГАТЕ

Ситуація з ядерною та фізичною безпекою на Запорізькій АЕС залишається нестійкою. Команда МАГАТЕ майже щодня чула вибухи на різних відстанях від майданчика станції.

Війна • 13 березня, 13:53 • 13687 перегляди
Акаунт жириновського "ожив" у соцмережі Маска: обіцяє глобальні зміни

Акаунт жириновського "ожив" у соцмережі Маска: обіцяє глобальні зміни

Акаунт померлого в квітні 2022 року російського політика жириновського несподівано "ожив" у соцмережі Х. У дописі обіцяють глобальні зміни, що шокують багатьох.

Політика • 13 березня, 13:43 • 14315 перегляди
Нові правила TikTok: обмеження для підлітків після 22:00

Нові правила TikTok: обмеження для підлітків після 22:00

У TikTok з'явиться функція Wind Down, яка обмежує використання додатку підлітками віком до 16 років після 22:00. Також додадуть функцію медитації для розслаблення.

Технології • 13 березня, 08:24 • 12203 перегляди
MGX з Абу-Дабі вклала в Binance $2 млрд криптоінвестицій

MGX з Абу-Дабі вклала в Binance $2 млрд криптоінвестицій

Інвестиційна група MGX з Абу-Дабі вклала 2 млрд доларів у Binance. Угода зміцнить позиції Binance в ОАЕ, де у компанії близько 1000 співробітників.

Економіка • 13 березня, 06:47 • 15211 перегляди
SpaceX скасувала політ команди, що мала замінити астронавтів на Міжнародній космічній станції

SpaceX скасувала політ команди, що мала замінити астронавтів на Міжнародній космічній станції

SpaceX скасувала запуск через проблему на стартовому майданчику. Астронавти Вілмор і Вільямс затримались на МКС через технічні проблеми з Boeing Starliner.

Новини Світу • 13 березня, 01:28 • 14780 перегляди
NASA запустило у космос нові місії для дослідження Сонця і виникнення Всесвіту

NASA запустило у космос нові місії для дослідження Сонця і виникнення Всесвіту

NASA відправила в космос телескоп SPHEREx для вивчення походження Всесвіту і місію PUNCH для дослідження сонячної атмосфери. Обидві місії стартували на ракеті SpaceX Falcon 9.

Новини Світу • 12 березня, 23:53 • 11449 перегляди
В Австралії чоловік прожив 100 днів зі штучним титановим серцем

В Австралії чоловік прожив 100 днів зі штучним титановим серцем

Австралієць став рекордсменом, проживши 100 днів з штучним серцем BiVACOR, поки чекав на донорську трансплантацію. Цей успіх демонструє потенціал штучних органів для пацієнтів.

Здоров'я • 12 березня, 13:56 • 13188 перегляди
Ексклюзив
Кібербезпека в Україні: як захистити свої кошти від шахраїв

Кібербезпека в Україні: як захистити свої кошти від шахраїв

В Україні зростає кількість кібершахрайств. Експерти радять бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та використовувати надійні антивірусні програми для захисту своїх фінансів.

Кримінал та НП • 12 березня, 12:20 • 242474 перегляди
Топ-8 техномагнатів втратили цього року $266 млрд

Топ-8 техномагнатів втратили цього року $266 млрд

Вісім технологічних мільярдерів втратили близько $266 млрд через політику Трампа. Ілон Маск втратив $132 млрд через падіння акцій Tesla.

Економіка • 12 березня, 11:55 • 14352 перегляди
Spotify виплатив музичній індустрії рекордні 10 млрд доларів

Spotify виплатив музичній індустрії рекордні 10 млрд доларів

У 2024 році Spotify виплатив музичній індустрії рекордні 10 млрд доларів, що в 10 разів більше, ніж у 2014. Компанія також повідомила про перший річний прибуток та збільшення користувачів до 675 млн.

Новини Світу • 12 березня, 11:33 • 12366 перегляди
Українці знову матимуть доступ до супутникових знімків Maxar

Українці знову матимуть доступ до супутникових знімків Maxar

Компанія Maxar Technologies відновлює доступ українським користувачам до комерційних супутникових знімків за програмою Global Enhanced GEOINT Delivery. Обмеження були скасовані.

Політика • 12 березня, 10:48 • 13811 перегляди
Астрономи виявили понад сотню нових супутників Сатурна

Астрономи виявили понад сотню нових супутників Сатурна

Сатурн закріпив лідерство серед планет Сончної системи за кількістю супутників. Тепер у нього їх 274.

Технології • 12 березня, 03:43 • 24214 перегляди
Вчені визначили критичний вік, коли мозок людини починає занепадати

Вчені визначили критичний вік, коли мозок людини починає занепадати

Дослідження виявило, що дегенерація мозку стає помітною з 44 років, досягаючи піку в 67. В міру того, як наш мозок старіє, інсулін зменшує вплив на нейрони, тобто менше глюкози споживається як енергія.

Суспільство • 12 березня, 02:21 • 23293 перегляди