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Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику
Кім Кардаш'ян знялася у фотосесії з людиноподібним роботом Tesla Optimus. Фотографії викликали суперечки та критику в соціальних мережах через провокаційні образи.
Китайська компанія Baidu представила дві нові ШІ-моделі для конкуренції на ринку
Китайська Baidu представила дві нові моделі штучного інтелекту: ERNIE X1, що конкуруватиме з DeepSeek R1, та ERNIE 4. 5 з мультимодальним розумінням. Нові розробки демонструють зростання конкуренції в сфері ШІ.
SpaceX Dragon успішно доставив Crew-10 на Міжнародну космічну станцію
SpaceX Dragon успішно пристикувався до МКС, доставивши астронавтів NASA, JAXA та Роскосмосу. Екіпаж Crew-10 приєднається до Експедиції 72 для проведення наукових досліджень.
Ілон Маск планує відправити Starship на Марс у 2026 році
SpaceX планує запустити Starship на Марс у 2026 році за допомогою Super Heavy. Optimus допоможе у технічних завданнях. Перша висадка людей можлива у 2029-2031 роках.
Українська ракета "Довгий Нептун" на 1000 км пройшла випробування й успішне бойове застосування - Зеленський
Українська ракета "Довгий Нептун" пройшла успішні випробування та бойове застосування на відстань тисячі кілометрів. Також обговорювалися нові пакети підтримки від партнерів.
SpaceX успішно відправила новий екіпаж на Міжнародну космічну станцію
Ракета Falcon 9 стартувала з Флориди, відправивши на орбіту Crew Dragon з астронавтами NASA, Японії та рф. Місія також поверне на Землю астронавтів, затриманих на МКС через технічні проблеми.
Китай запроваджує маркування ШІ-контенту, як ЄС та США
Китай приєднався до ЄС та США, вимагаючи маркування згенерованого ШІ контенту в Інтернеті з 1 вересня. Мета - боротьба з дезінформацією та зловживаннями.
росія використовує Bitcoin та USDT для зовнішньої торгівлі нафтою
російські компанії використовують криптовалюти, такі як Bitcoin та USDT, для обходу санкцій у зовнішній торгівлі нафтою з Китаєм та Індією. Криптовалюта допомагає конвертувати юані та рупії в рублі.
Португалія відмовилася від американських винищувачів F-35
Міністр оборони Португалії заявив про відмову від американських F-35 через непередбачуваність політики США в НАТО. Існують побоювання щодо обмежень на використання та обслуговування літаків.
Tesla розпочне виробництво дешевшої версії Model Y
Tesla планує виробництво бюджетної версії Model Y в Шанхаї, яка буде на 20% дешевшою. Масове виробництво стартує у 2026 році для захисту частки ринку в Китаї та інших регіонах.
Албанія блокує TikTok на один рік заради безпеки молоді
Влада Албанії заблокувала TikTok на 12 місяців, щоб захистити молодь після смерті 14-річного хлопчика. Рішення викликало критику через обмеження свободи слова та можливу цензуру.
SpaceX готується до запуску місії на Міжнародну космічну станцію
SpaceX готується до запуску ракети з чотирма астронавтами на МКС. Запуск, спочатку запланований на середу, перенесено на суботу через технічні проблеми на стартовому майданчику.
AirPods зможуть перекладати розмови в реальному часі завдяки оновленню iOS 19
Apple планує додати в AirPods функцію перекладу розмов у реальному часі з виходом iOS 19. Це дозволить користувачам спілкуватися з людьми, які говорять іншими мовами, безпосередньо через навушники.
За крок до супутника Марса: астероїдна місія Hera вперше використана за межами Землі та Місяця
Зонд "Hera" сфотографував Марс і Деймос під час прольоту. Це допоможе у плануванні майбутніх місій з дослідження супутників Марса та розробці технологій захисту від астероїдів.
Технології проти кібератак: головні виклики та стратегії захисту на Київському Міжнародному Форумі з Кібербезпеки
На форумі KICRF обговорили, як Україна зміцнює цифровий захист в умовах агресивних хакерських атак з боку Росії. IT-компанія FAVBET Tech підтримала захід.
У Резерв+ з'явиться можливість сплати штраф за порушення військового обліку
Військовозобов'язані зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50% у застосунку Резерв+. Сплата штрафу не звільняє від мобілізації.
Telegram Wallet впроваджує функції торгівлі, прибутковості та розширює пропозицію криптовалют
Telegram Wallet розширює можливості, дозволяючи купувати, продавати та зберігати криптовалюту без депозитів. Гаманець підтримує Toncoin, Bitcoin, USDT та Notcoin.
Нестабільна ситуація з ядерною та фізичною ядерною безпекою залишається на ЗАЕС - МАГАТЕ
Ситуація з ядерною та фізичною безпекою на Запорізькій АЕС залишається нестійкою. Команда МАГАТЕ майже щодня чула вибухи на різних відстанях від майданчика станції.
Акаунт жириновського "ожив" у соцмережі Маска: обіцяє глобальні зміни
Акаунт померлого в квітні 2022 року російського політика жириновського несподівано "ожив" у соцмережі Х. У дописі обіцяють глобальні зміни, що шокують багатьох.
Нові правила TikTok: обмеження для підлітків після 22:00
У TikTok з'явиться функція Wind Down, яка обмежує використання додатку підлітками віком до 16 років після 22:00. Також додадуть функцію медитації для розслаблення.
MGX з Абу-Дабі вклала в Binance $2 млрд криптоінвестицій
Інвестиційна група MGX з Абу-Дабі вклала 2 млрд доларів у Binance. Угода зміцнить позиції Binance в ОАЕ, де у компанії близько 1000 співробітників.
SpaceX скасувала політ команди, що мала замінити астронавтів на Міжнародній космічній станції
SpaceX скасувала запуск через проблему на стартовому майданчику. Астронавти Вілмор і Вільямс затримались на МКС через технічні проблеми з Boeing Starliner.
NASA запустило у космос нові місії для дослідження Сонця і виникнення Всесвіту
NASA відправила в космос телескоп SPHEREx для вивчення походження Всесвіту і місію PUNCH для дослідження сонячної атмосфери. Обидві місії стартували на ракеті SpaceX Falcon 9.
В Австралії чоловік прожив 100 днів зі штучним титановим серцем
Австралієць став рекордсменом, проживши 100 днів з штучним серцем BiVACOR, поки чекав на донорську трансплантацію. Цей успіх демонструє потенціал штучних органів для пацієнтів.
Кібербезпека в Україні: як захистити свої кошти від шахраїв
В Україні зростає кількість кібершахрайств. Експерти радять бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та використовувати надійні антивірусні програми для захисту своїх фінансів.
Топ-8 техномагнатів втратили цього року $266 млрд
Вісім технологічних мільярдерів втратили близько $266 млрд через політику Трампа. Ілон Маск втратив $132 млрд через падіння акцій Tesla.
Spotify виплатив музичній індустрії рекордні 10 млрд доларів
У 2024 році Spotify виплатив музичній індустрії рекордні 10 млрд доларів, що в 10 разів більше, ніж у 2014. Компанія також повідомила про перший річний прибуток та збільшення користувачів до 675 млн.
Українці знову матимуть доступ до супутникових знімків Maxar
Компанія Maxar Technologies відновлює доступ українським користувачам до комерційних супутникових знімків за програмою Global Enhanced GEOINT Delivery. Обмеження були скасовані.
Астрономи виявили понад сотню нових супутників Сатурна
Сатурн закріпив лідерство серед планет Сончної системи за кількістю супутників. Тепер у нього їх 274.
Вчені визначили критичний вік, коли мозок людини починає занепадати
Дослідження виявило, що дегенерація мозку стає помітною з 44 років, досягаючи піку в 67. В міру того, як наш мозок старіє, інсулін зменшує вплив на нейрони, тобто менше глюкози споживається як енергія.