Велика Британія досі не визначилася з долею 65 танків Challenger 2, які не планує модернізувати до рівня Challenger 3. Цю бронетехніку потенційно можуть передати Україні для посилення ЗСУ або використати як джерело запчастин. Однак технічний стан машин може стати серйозною перешкодою для такого рішення. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на UK Defence Journal, пише УНН.

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Британська програма Challenger 3 передбачає модернізацію 148 танків Challenger 2. Водночас на озброєнні армії Великої Британії перебувають 213 таких машин, отже, ще 65 залишаються поза програмою.

Міністерство оборони країни поки не вирішило, що робити з надлишковою бронетехнікою.

Чи можуть танки передати Україні

Прихильники подальшої військової допомоги Україні пропонують передати ці машини ЗСУ або використати їх для забезпечення запчастинами вже наявних Challenger 2.

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У 2023 році Україна отримала від Великої Британії 14 таких танків.

Аналітики Defense Express зазначають, що подібний підхід уже застосовували під час передачі британських самохідних артилерійських установок AS90, частину яких призначили для розбирання на запчастини.

Однак експерти застерігають, що не вся списана або надлишкова техніка придатна для інтенсивної експлуатації в бойових умовах.

Тому передача додаткових Challenger 2 залежатиме не лише від рішення Лондона, а й від реального технічного стану машин та потреб української армії.

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