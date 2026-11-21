У Європі розробляють космічну зброю, здатну вражати цілі за 60 хвилин у будь-якій точці планети
Київ • УНН
MBDA і німецька Atmos Space Cargo досліджують орбітальну ударну систему для ураження цілей у світі за 60 хвилин. Проєкт на стадії концепції.
Європейські компанії розпочали роботу над концепцією нової зброї космічного базування, яка потенційно дозволить завдавати високоточних ударів по цілях у будь-якій точці Землі протягом 60 хвилин після отримання наказу. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на Defense News, пише УНН.
Деталі
Європейський оборонний концерн MBDA уклав угоду з німецьким стартапом Atmos Space Cargo для дослідження можливостей створення орбітальної ударної системи.
За задумом розробників, така зброя має посилити оборонний потенціал європейських держав і стати додатковим інструментом стримування потенційних противників.
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MBDA відповідатиме за бойові частини та системи наведення, тоді як Atmos Space Cargo працюватиме над космічною платформою і технологією її повернення в атмосферу.
Як працюватиме нова космічна зброя
Проєкт наразі перебуває на стадії розробки концепції, тому остаточний принцип роботи системи невідомий.
За припущенням аналітиків, на орбіті можуть розмістити десятки апаратів, які самостійно атакуватимуть цілі або запускатимуть бойові частини із космосу.
Atmos Space Cargo вже розробляє багаторазові апарати Phoenix. Компанія залучила 25,7 млн євро на створення 3 апаратів Phoenix 2 із вантажопідйомністю до 100 кг та розробку більшого Phoenix 3, здатного перевозити до 1 тонни.
Втім, терміни появи орбітальної зброї поки невідомі, а розробникам ще належить подолати низку технологічних труднощів.
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