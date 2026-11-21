Европейские компании начали работу над концепцией нового оружия космического базирования, которое потенциально позволит наносить высокоточные удары по целям в любой точке Земли в течение 60 минут после получения приказа. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на Defense News, пишет УНН.

Детали

Европейский оборонный концерн MBDA заключил соглашение с немецким стартапом Atmos Space Cargo для исследования возможностей создания орбитальной ударной системы.

По замыслу разработчиков, такое оружие должно усилить оборонный потенциал европейских государств и стать дополнительным инструментом сдерживания потенциальных противников.

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MBDA будет отвечать за боевые части и системы наведения, тогда как Atmos Space Cargo займётся космической платформой и технологией её возвращения в атмосферу.

Как будет работать новое космическое оружие

Проект в настоящее время находится на стадии разработки концепции, поэтому окончательный принцип работы системы неизвестен.

По предположению аналитиков, на орбите могут разместить десятки аппаратов, которые будут самостоятельно атаковать цели или запускать боевые части из космоса.

Atmos Space Cargo уже разрабатывает многоразовые аппараты Phoenix. Компания привлекла 25,7 млн евро на создание 3 аппаратов Phoenix 2 с грузоподъёмностью до 100 кг и разработку более крупного Phoenix 3, способного перевозить до 1 тонны.

Впрочем, сроки появления орбитального оружия пока неизвестны, а разработчикам ещё предстоит преодолеть ряд технологических трудностей.

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