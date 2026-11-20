Источник: ESA/BepiColombo/MTM

После более чем восьмилетнего путешествия и преодоления примерно 9,66 млрд км совместная европейско-японская космическая миссия прибыла к Меркурию и готовится выйти на орбиту вокруг этой крошечной, малоисследованной планеты. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

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Миссия BepiColombo станет лишь второй в истории, которая облетит ближайшую к Солнцу и самую маленькую планету Солнечной системы, когда в субботу, 21 ноября, диспетчеры полёта включат двигатели космического аппарата и выведут его на орбиту.

Для исследователей миссия стоимостью 1,6 миллиарда евро — это лучшая на сегодняшний день надежда понять, как Меркурий образовался так близко к Солнцу, почему у него есть магнитное поле и из чего состоит замёрзший лёд, который скрывается в постоянно затенённых кратерах планеты.

"Мы очень рады, мы долго ждали", — сказала профессор Эмма Банс из Лестерского университета, которая работала над проектом 20 лет.

Достижение Меркурия связано с чрезвычайными трудностями. Поскольку планета находится вблизи центра Солнечной системы, космические аппараты разгоняются под действием гравитации Солнца и большую часть времени вынуждены тормозить, чтобы избежать прямого пролёта мимо. "Это очень сложная и трудная миссия", — сказала Банс, главный исследователь прибора под названием рентгеновский спектрометр для визуализации Меркурия (MIXS), который будет анализировать геохимический состав поверхности планеты.

Источник: ESA/BepiColombo/MTM

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Пройдут несколько месяцев, прежде чем учёные смогут начать наблюдения за Меркурием. В начале декабря космический аппарат разделится на два орбитальных аппарата: один европейский, другой японский, которые будут маневрировать на разные полярные орбиты вокруг планеты. Научные операции должны начаться в апреле следующего года.

Европейский зонд, получивший название Mercury Planetary Orbiter (MPO), будет картировать поверхность и состав планеты с высоким разрешением, а также изучать её внутреннее строение, чтобы пролить свет на её необычно большое ядро. Его японский партнёр измерит магнитное поле планеты и её натриевую экзосферу — чрезвычайно тонкий слой газа и атомов, окружающий планету. Меркурий всего на 50% больше Луны, но имеет вчетверо большую массу. Один из вопросов, который будет исследован в ходе миссии, — почему эта порода настолько плотная.

Профессор Герайнт Джонс, ведущий научный руководитель проекта BepiColombo в Европейском космическом агентстве (ESA), сказал, что ожидание научных результатов поддерживало энтузиазм всех участников на протяжении восьмилетнего путешествия космического аппарата.

"Мы ожидаем узнать очень много нового, используя более мощные приборы на двух космических аппаратах для изучения всех аспектов планеты — её внутреннего строения, поверхности и окружающего пространства", — сказал он.

Меркурий — планета крайностей. Этот крошечный мир вращается вокруг своей оси за 58 земных дней, а это означает, что в любой точке его поверхности дневной свет может длиться три месяца, а затем три месяца длится ночь. Расстояние от Земли до Меркурия составляет немного больше трети расстояния от Земли — всего примерно 57,9 млрд км. Днём температура поверхности достигает 450°C, а ночью опускается до -180°C.

Джонс сказал: "Помимо камер, охватывающих широкий диапазон длин волн для изучения поверхности, мы будем "исследовать" газы вокруг планеты, определять магнитное поле, изучать её внутреннюю структуру с помощью сверхчувствительных приборов и составлять карту всей планеты с помощью лазера".

Ожидается, что космические аппараты будут вращаться вокруг Меркурия около трёх лет, после чего у них закончится топливо, они потеряют высоту и в конце концов врежутся в поверхность. "К сожалению, они не вернутся", — сказала Банс.

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