Европейское космическое агентство

Количество космического мусора на орбите Земли стремительно растет, что может привести к разрушению спутников и невозможности использования определенных орбит. Требуется активная очистка космического пространства.
Зонд "Hera" сфотографировал Марс и Деймос во время пролета. Это поможет в планировании будущих миссий по исследованию спутников Марса и разработке технологий защиты от астероидов.
Илон Маск обвинил Байдена в намеренном оставлении астронавтов на МКС по политическим причинам. Датский астронавт Могенсен опроверг заявления Маска, напомнив о существующем плане возвращения экипажа миссией Crew-9.
Космический телескоп «Евклид» на расстоянии более 4 млрд световых лет обнаружил уникальное явление гравитационного линзирования.
Thales Alenia Space возглавит консорциум по разработке лунного посадочного модуля Argonaut для ESA. Модуль планируют доставить в 2030 году для первой миссии ArgoNET, которая состоится в 2031 году.
Миссия BepiColombo сделала серию новых снимков Меркурия во время шестого пролета над планетой. Космический корабль, запущенный в 2018 году, должен приземлиться на Меркурий в 2026 году для детального исследования.
В кенийской деревне упал металлический обруч диаметром 2,4 метра от разгонного блока ракеты. Местные жители требуют компенсации за поврежденные деревья и кусты, а эксперты предупреждают о растущей проблеме космического мусора.
Европейский спутник Sentinel-1A обнаружил пятно мазута площадью 2,4 кв. км в Керченском проливе после затонувшего танкера "Волгонефть-212". Из-за изменения направления ветра загрязнение может достичь береговой линии.
ЕС подписал контракты на создание сети IRIS2 из 290 спутников к 2030 году. Проект стоимостью €10,6 млрд реализуют через государственно-частное партнерство с участием компаний SES, Eutelsat и Hispasat.
Ракета-носитель Vega C успешно вывела спутник Sentinel-1C на орбиту высотой 700 км после двухлетней модернизации. Запуск произошел с космодрома Куру во Французской Гвиане после установки нового французского сопла.
Meteosat-12 - первый геостационарный спутник третьего поколения введен в эксплуатацию. Он обеспечит более точные прогнозы погоды и сможет отслеживать молнии в реальном времени в течение следующих 20 лет.
Космический телескоп Джеймса Уэбба преодолел препятствия космической пыли и нашел новые галактики в протокластере Spiderweb. Объект находится на расстоянии 10 млрд световых лет от Земли.
Комета C/2024 S1 (ATLAS), обнаруженная в сентябре на Гавайях, испарилась 28 октября возле Солнца. Космический аппарат SOHO зафиксировал последние моменты кометы, которая принадлежит к семейству Крейца.
ЕКА опубликовало видео, демонстрирующее деформацию магнитного поля Земли во время лашампского события 41 000 лет назад. Магнитосфера планеты ослабла до 5% от нынешней мощности, позволив космическим лучам проникнуть в атмосферу.
Астрономы предложили проект с искусственным интеллектом для обмена сообщениями с внеземным разумом. Идея заключается в отправке большой речевой модели ИИ в космос, чтобы она могла говорить от имени землян.
Астероид Апофис диаметром 340-375 метров пройдет в 32 000 км от Земли в 2029 году. NASA и ESA планируют отправить космические корабли для изучения этого редкого события.