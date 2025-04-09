Европейское космическое агентство

Разговор с инопланетянами: ученые предлагают отправить ИИ в космос, чтобы говорить от землян и "получать ответы"

Астрономы предложили проект с искусственным интеллектом для обмена сообщениями с внеземным разумом. Идея заключается в отправке большой речевой модели ИИ в космос, чтобы она могла говорить от имени землян.