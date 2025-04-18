Температура океана бьет рекорды: нагрев растет в 4,5 раза быстрее

С 2019 года температура поверхности моря растет в 4,5 раза быстрее, чем в конце 1980-х годов. Передает УНН со ссылкой на European Space Agency.

Детали

Температура поверхности моря за последние четыре десятилетия росла ускоренными темпами.



В период с 1985 по 1989 год наблюдалось потепление на 0,06 C за десятилетие, тогда как с 2019 по 2023 год температура поверхности моря росла на 0,27 C за десятилетие. Это свидетельствует о том, что с 2019 года температура поверхности моря растет в 4,5 раза быстрее, чем в конце 1980-х годов.

Анализ, созданный Инициативой по изменению климата ESA (CCI), был достигнут с помощью наблюдений с 20 инфракрасных радиометров и двух микроволновых радиометров, установленных на таких спутниках, как ERS-1, ERS-2, Envisat и Sentinel-3. Инструменты предоставили детальное и последовательное представление о том, как меняются морские температуры в глобальном масштабе.

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В исследовании анализируются различные факторы, влияющие на нагрев океанов, от таких погодных явлений, как Эль-Ниньо, до извержений вулканов.

Что влияет на повышение температуры поверхности моря

Ведущий автор исследования Крис Мерчант (Редингский университет, Великобритания) объясняет:

Парниковые газы задерживают тепло в нашей атмосфере и это приводит к дисбалансу в энергии, которую получает наша планета от Солнца, а также энергии, излучаемой обратно в космос. Следствие - избыточный энергетический дисбаланс.

Этот энергетический дисбаланс вызывает изменение климата. Учитывая ускорение потепления океана и изменение динамики климата, нам нужен постоянный мониторинг и совершенствование данных, чтобы убедиться, что наши климатические модели могут точно отображать будущее повышение температуры - считает Крис Мерчант.

Дополнение

Результаты этого исследования станут вкладом в научный проект ЕКА MOTECUSOMA, который исследует энергетический дисбаланс Земли и его влияние на изменение климата.

Напомним

Экстремальная жара в Австралии из-за изменения климата наносит не только физический, но и психологический вред населению. К 2050 году нагрузка от психических расстройств может возрасти до 49%.

Ожидаемый переход к Ла-Нинья в Тихом океане откладывается до ноября-декабря с вероятностью 60%. Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года, что повлияет на глобальные погодные условия.

Из-за потепления потребление электроэнергии снижается. Укрэнерго призывает пользоваться мощными приборами с 10:00 до 18:00, когда солнечные станции работают наиболее эффективно.