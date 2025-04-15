Споживання електрики падає на тлі потепління, але потужну техніку варто включати до 18 години - Укренерго
Київ • УНН
Через потепління споживання електроенергії знижується. Укренерго закликає користуватися потужними приладами з 10:00 до 18:00, коли сонячні станції працюють найефективніше.
Споживання електроенергії на тлі потепління спадає, відповідаючи сезонним показникам. Але користуватися потужними електроприладами варто у період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 18:00. Про це повідомили у НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.
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"Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам", - ідеться у повідомленні.
Сьогодні на 9:30 воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня. Учора, 14 квітня, добовий максимум споживання був увечері - на 9% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня.
"Це пояснюється суттєвим потеплінням на всій території України, порівняно з кінцем минулого тижня", - вказали в Укренерго.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час, на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій — з 10:00 до 18:00. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у цей період", - зазначили у компанії.
І вказали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.
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