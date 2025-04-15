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The Guardian

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Споживання електрики падає на тлі потепління, але потужну техніку варто включати до 18 години - Укренерго

Київ • УНН

 • 16639 перегляди

Через потепління споживання електроенергії знижується. Укренерго закликає користуватися потужними приладами з 10:00 до 18:00, коли сонячні станції працюють найефективніше.

Споживання електрики падає на тлі потепління, але потужну техніку варто включати до 18 години - Укренерго

Споживання електроенергії на тлі потепління спадає, відповідаючи сезонним показникам. Але користуватися потужними електроприладами варто у період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 18:00. Про це повідомили у НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам", - ідеться у повідомленні.

Сьогодні на 9:30 воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня. Учора, 14 квітня, добовий максимум споживання був увечері - на 9% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня.

"Це пояснюється суттєвим потеплінням на всій території України, порівняно з кінцем минулого тижня", - вказали в Укренерго.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час, на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій — з 10:00 до 18:00. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у цей період", - зазначили у компанії.

І вказали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Тарифи на тепло і світло не зміняться в опалювальному сезоні 2024-2025 - Шмигаль24.01.25, 17:28 • 37000 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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