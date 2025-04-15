Стів Віткофф

WSJ: Signal міг бути у Віткоффа в москві, Білий дім відповів на звинувачення

За даними WSJ, російські спецслужби могли отримати доступ до чатів Signal, де обговорювалися погляди Трампа. Білий дім назвав це фейком та заявив, що Віткофф використовував захищену лінію зв’язку.