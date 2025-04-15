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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23871 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 149063 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134899 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131572 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132296 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195134 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77305 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Стів Віткофф

Американський інвестор і забудовник нерухомості (нар. 1957)
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Спецпредставник Трампа Віткофф: мирна угода стосується п'яти територій, але містить більше

Стів Віткофф заявив, що мирна угода стосується п'яти територій, але містить більше. Переговори з путіним він назвав переконливими, обговорювали закінчення війни.

Війна • 05:59 • 418 перегляди

Вашингтон і Тегеран повертаються до діалогу: новий раунд ядерних переговорів заплановано в Римі 19 квітня

США та Іран проведуть переговори щодо ядерної програми в Римі 19 квітня. Минулого тижня сторони провели зустріч в Омані, оцінивши її як конструктивну.

Новини Світу • 14 квітня, 11:57 • 5628 перегляди

Іран планує продовжити ядерні переговори з США, але не напряму

Іран заявив, що переговори зі США будуть зосереджені на ядерному досьє та скасуванні санкцій. Зустріч відбудеться 19 квітня, переговори будуть непрямими, Оман залишиться посередником.

Новини Світу • 13 квітня, 11:41 • 5462 перегляди

Ядерні переговори США та Ірану: Білий дім вважає зустріч "дуже позитивною і конструктивною"

Білий дім назвав переговори між США та Іраном кроком у правильному напрямку та підтвердив плани щодо подальших зустрічей наступного тижня. Тегеран також назвав переговори конструктивними.

Політика • 13 квітня, 01:42 • 3604 перегляди

Президент США розчарований діями України та росії у війні – речниця Білого дому

Дональд Трамп неодноразово висловлював розчарування діями обох сторін конфлікту. Також, США мають важелі впливу для укладення мирної угоди між країнами.

Війна • 11 квітня, 22:38 • 5616 перегляди

Ми можемо розділити Україну, як післявоєнний Берлін - Келлог

Кіт Келлог запропонував поділити Україну по Дніпру, розмістивши західні війська на правобережжі. Це передбачає поступку східних територій Росії, але ідея навряд чи знайде підтримку в Москві.

Війна • 11 квітня, 21:10 • 5785 перегляди

Продуктивно обговорили "аспекти українського врегулювання": перші коментарі рф про переговори путіна і Віткоффа

У п'ятницю в росії прокоментували переговори путіна та Стіва Віткоффа щодо врегулювання в Україні. Дмитрієв назвав переговори зі спецпосланцем США продуктивними.

Війна • 11 квітня, 20:39 • 6845 перегляди

Європа представить Трампу план щодо України протягом кількох тижнів - ЗМІ

Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.

Війна • 11 квітня, 20:13 • 6696 перегляди

путін та Віткофф завершили переговори в Петербурзі

В Петербурзі завершились перемовини між володимиром путіним та спецпредставником президента США Стівом Уіткоффом. Зустріч тривала 4,5 години.

Політика • 11 квітня, 19:23 • 6861 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

Спецпосланець США Стів Віткофф запропонував Трампу підтримати "передачу" росії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Війна • 11 квітня, 18:41 • 54302 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

володимир путін розпочав зустріч зі Стівеном Віткоффом, спецпосланцем США. Ймовірною темою розмови є припинення війни в Україні та зустріч путіна з Трампом.

Війна • 11 квітня, 15:01 • 23738 перегляди

Трамп закликав росію "почати рухатися", щоб зупинити війну в Україні

Дональд Трамп закликав росію до дій, наголосивши на великих втратах в Україні. Представник Трампа зустрінеться з путіним для обговорення врегулювання.

Війна • 11 квітня, 14:14 • 10453 перегляди

путін зустрінеться із представником президента США Віткоффом: про що говоритимуть

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до росії та зустрінеться з путіним для обговорення умов припинення війни. Ймовірно, можуть обговорювати і тему зустрічі російського диктатора та Трампа.

Війна • 11 квітня, 12:57 • 10316 перегляди

Віткофф зустрівся з дмітрієвим у петербурзі: перші деталі

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф прибув до росії для зустрічі з головою російського фонду прямих інвестицій кирилом дмітрієвим. Відомо, що Віткофф вже залишив готель.

Політика • 11 квітня, 11:00 • 5827 перегляди

Спецпредставник Трампа Віткофф прибув до москви: чи буде зустріч з путіним

Стів Віткофф, представник Трампа, прибув до росії на тлі прагнень Трампа щодо припинення вогню в Україні. Це вже третя його зустріч із Путіним, результат якої може вплинути на санкції проти рф.

Політика • 11 квітня, 08:44 • 6543 перегляди

Axios: спецредставник Трампа Віткофф їде до росії, щоб зустрітися з путіним

Спецпосланець Трампа, Стів Віткофф, зустрінеться з путіним для обговорення припинення вогню в Україні. Трамп погрожує новими санкціями проти росії, якщо прогресу не буде досягнуто.

Війна • 11 квітня, 06:29 • 5425 перегляди

США у процесі знаходження умов, які допустимі для обох сторін для закінчення війни - Рубіо

США працюють над пошуком умов, за яких Україна та рф могли б погодитися на завершення війни. Держсекретар Рубіо заявив про цей процес під час брифінгу.

Війна • 4 квітня, 12:04 • 8368 перегляди

Зустріч переговорників США та рф у Вашингтоні: у Білому домі чекають доповіді дмитрієва путіну - Bloomberg

США чекають на доповідь Дмитрієва путіну про зустріч з Віткоффом щодо переговорів по Україні. Американські чиновники розчаровані повільним ходом переговорів з боку москви.

Війна • 4 квітня, 04:11 • 4531 перегляди

Стів Віткофф зустрінеться з уповноваженим путіна у Білому домі сьогодні - CBS News

Спецпосланець США Стів Віткофф зустрінеться з уповноваженим путіна кирилом дмитрієвим. Мінфін США тимчасово зняв санкції, щоб Держдеп видав йому візу.

Новини Світу • 2 квітня, 15:25 • 15772 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

кирило дмитрієв прокоментував можливі переговори зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом щодо війни в Україні.

Війна • 2 квітня, 08:47 • 186161 перегляди

Єгипет бачить позитивні сигнали щодо переговорів про припинення вогню в Газі - Reuters

Єгипет виступає посередником у переговорах про припинення вогню в Газі. Нова пропозиція передбачає звільнення ХАМАСом п'яти ізраїльських заручників щотижня.

Новини Світу • 28 березня, 06:52 • 31462 перегляди

Майже 80% українців проти проведення виборів без гарантій безпеки - опитування

Згідно з опитуванням КМІС, майже 80% українців виступають проти проведення виборів без мирної угоди та завершення війни. Підтримка виборів пов'язана з довірою до Президента.

Війна • 27 березня, 12:31 • 21664 перегляди

Україна ніколи не поступиться рф окупованими територіями – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не поступиться росії окупованими територіями. Він додав, що їх можливо вдасться повернути дипломатичним шляхом.

Війна • 27 березня, 11:30 • 23676 перегляди

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Дипломати все більш скептично оцінюють відправку миротворчої місії в Україну. Європейські країни зіткнулися з політичними та логістичними обмеженнями, зважаючи на позицію США.

Війна • 26 березня, 16:19 • 61321 перегляди

WSJ: Signal міг бути у Віткоффа в москві, Білий дім відповів на звинувачення

За даними WSJ, російські спецслужби могли отримати доступ до чатів Signal, де обговорювалися погляди Трампа. Білий дім назвав це фейком та заявив, що Віткофф використовував захищену лінію зв’язку.

Новини Світу • 26 березня, 13:32 • 19326 перегляди

Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

Володимир Зеленський відреагував на заяву Віткоффа щодо псевдореферендумів рф, зазначивши, що його меседжі співпадають з кремлівськими наративами. Президент також відзначив позитивні аспекти в заявах Віткоффа.

Війна • 25 березня, 18:07 • 35355 перегляди

"Розбіжності" між Україною та рф можна буде обговорити після припинення вогню - Держдеп

У Держдепі США повідомили, що питання окупованих територій України обговорюватимуться після повного припинення вогню. Зараз головне - досягнення миру.

Війна • 25 березня, 08:32 • 24519 перегляди

У ЄС роз'яснили позицію на тлі заяв Віткоффа про окуповані території: Україні вирішувати щодо умов мирних переговорів

У Єврокомісії наголосили, що позиція ЄС чітка: Україні вирішувати щодо умов миру. Будь-які переговори про Україну мають відбуватися лише за її участі.

Війна • 24 березня, 14:41 • 12846 перегляди

Миротворчий план Стармера щодо України розкритикували як "політичний театр" - The Telegraph

Військові джерела відкинули пропозицію Стармера щодо відправки військ в Україну після перемир'я, назвавши її «політичним театром». США також не підтримують цю ідею.

Війна • 24 березня, 07:33 • 55173 перегляди

США готові до військових дій проти Ірану за певних умов – Білий дім

США можуть вдатися до військових дій, якщо Іран продовжить розробку ядерної зброї. Вашингтон наголошує, що діалог є кращим рішенням, але альтернатива неприйнятна.

Політика • 23 березня, 21:41 • 43081 перегляди