Стів Віткофф заявив, що мирна угода стосується п'яти територій, але містить більше. Переговори з путіним він назвав переконливими, обговорювали закінчення війни.
США та Іран проведуть переговори щодо ядерної програми в Римі 19 квітня. Минулого тижня сторони провели зустріч в Омані, оцінивши її як конструктивну.
Іран заявив, що переговори зі США будуть зосереджені на ядерному досьє та скасуванні санкцій. Зустріч відбудеться 19 квітня, переговори будуть непрямими, Оман залишиться посередником.
Білий дім назвав переговори між США та Іраном кроком у правильному напрямку та підтвердив плани щодо подальших зустрічей наступного тижня. Тегеран також назвав переговори конструктивними.
Дональд Трамп неодноразово висловлював розчарування діями обох сторін конфлікту. Також, США мають важелі впливу для укладення мирної угоди між країнами.
Кіт Келлог запропонував поділити Україну по Дніпру, розмістивши західні війська на правобережжі. Це передбачає поступку східних територій Росії, але ідея навряд чи знайде підтримку в Москві.
У п'ятницю в росії прокоментували переговори путіна та Стіва Віткоффа щодо врегулювання в Україні. Дмитрієв назвав переговори зі спецпосланцем США продуктивними.
Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.
В Петербурзі завершились перемовини між володимиром путіним та спецпредставником президента США Стівом Уіткоффом. Зустріч тривала 4,5 години.
Спецпосланець США Стів Віткофф запропонував Трампу підтримати "передачу" росії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
володимир путін розпочав зустріч зі Стівеном Віткоффом, спецпосланцем США. Ймовірною темою розмови є припинення війни в Україні та зустріч путіна з Трампом.
Дональд Трамп закликав росію до дій, наголосивши на великих втратах в Україні. Представник Трампа зустрінеться з путіним для обговорення врегулювання.
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до росії та зустрінеться з путіним для обговорення умов припинення війни. Ймовірно, можуть обговорювати і тему зустрічі російського диктатора та Трампа.
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф прибув до росії для зустрічі з головою російського фонду прямих інвестицій кирилом дмітрієвим. Відомо, що Віткофф вже залишив готель.
Стів Віткофф, представник Трампа, прибув до росії на тлі прагнень Трампа щодо припинення вогню в Україні. Це вже третя його зустріч із Путіним, результат якої може вплинути на санкції проти рф.
Спецпосланець Трампа, Стів Віткофф, зустрінеться з путіним для обговорення припинення вогню в Україні. Трамп погрожує новими санкціями проти росії, якщо прогресу не буде досягнуто.
США працюють над пошуком умов, за яких Україна та рф могли б погодитися на завершення війни. Держсекретар Рубіо заявив про цей процес під час брифінгу.
США чекають на доповідь Дмитрієва путіну про зустріч з Віткоффом щодо переговорів по Україні. Американські чиновники розчаровані повільним ходом переговорів з боку москви.
Спецпосланець США Стів Віткофф зустрінеться з уповноваженим путіна кирилом дмитрієвим. Мінфін США тимчасово зняв санкції, щоб Держдеп видав йому візу.
кирило дмитрієв прокоментував можливі переговори зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом щодо війни в Україні.
Єгипет виступає посередником у переговорах про припинення вогню в Газі. Нова пропозиція передбачає звільнення ХАМАСом п'яти ізраїльських заручників щотижня.
Згідно з опитуванням КМІС, майже 80% українців виступають проти проведення виборів без мирної угоди та завершення війни. Підтримка виборів пов'язана з довірою до Президента.
Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не поступиться росії окупованими територіями. Він додав, що їх можливо вдасться повернути дипломатичним шляхом.
Дипломати все більш скептично оцінюють відправку миротворчої місії в Україну. Європейські країни зіткнулися з політичними та логістичними обмеженнями, зважаючи на позицію США.
За даними WSJ, російські спецслужби могли отримати доступ до чатів Signal, де обговорювалися погляди Трампа. Білий дім назвав це фейком та заявив, що Віткофф використовував захищену лінію зв’язку.
Володимир Зеленський відреагував на заяву Віткоффа щодо псевдореферендумів рф, зазначивши, що його меседжі співпадають з кремлівськими наративами. Президент також відзначив позитивні аспекти в заявах Віткоффа.
У Держдепі США повідомили, що питання окупованих територій України обговорюватимуться після повного припинення вогню. Зараз головне - досягнення миру.
У Єврокомісії наголосили, що позиція ЄС чітка: Україні вирішувати щодо умов миру. Будь-які переговори про Україну мають відбуватися лише за її участі.
Військові джерела відкинули пропозицію Стармера щодо відправки військ в Україну після перемир'я, назвавши її «політичним театром». США також не підтримують цю ідею.
США можуть вдатися до військових дій, якщо Іран продовжить розробку ядерної зброї. Вашингтон наголошує, що діалог є кращим рішенням, але альтернатива неприйнятна.