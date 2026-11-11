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Financial Times

Україна відхилила нову пропозицію США щодо кордонів - Telegraph

Київ • УНН

 • 2796 перегляди

Україна відхилила нову пропозицію США щодо територій. Переговори у перший день зосередилися на гарантіях безпеки та ролі Європи.

Україна відхилила нову пропозицію США щодо кордонів - Telegraph

Україна відхилила нову пропозицію США щодо перегляду кордонів у спробі розблокувати мирні переговори з росією, повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Посланці президента США Дональда Трампа на мирних переговорах, як зазначається, запропонували територіальне рішення, "яке передбачає повний контроль росії за лінією фронту на Донбасі без здачі Києвом міст, які він досі там утримує".

Однак українське джерело, близьке до переговорів, повідомило The Telegraph: "Делегація України ніколи не обговорювала жодних поступок щодо будь-яких територій, які окуповує росія".

"Україна ніколи не визнає цього, ні де-факто, ні де-юре. І це завжди була наша позиція за столом переговорів", - зазначило джерело.

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Україна та росія відновили переговори у вівторок, 10 листопада після дев'ятимісячної паузи в процесі, ініційованому за посередництва США та активно підтримуваному президентом Дональдом Трампом.

Посадовці зустрілися в столиці Еміратів для обговорення, яке відбулося за посередництва Джареда Кушнера, зятя президента США, та Стіва Віткоффа, посланця з питань миру.

"З обмеженими можливостями для обговорення території, американські переговірники зосередилися на післявоєнних гарантіях безпеки, які запобігли б новій війні, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню", зазначає видання.

Перед тристоронньою зустріччю 10 листопада українська та американська команди провели окремі переговори з європейською делегацією, до складу якої входив Джонатан Павелл, радник з Великої Британії з національної безпеки.

Кушнер розповів присутнім, що його план на два дні переговорів полягає в тому, щоб переконати росіян "нарешті дозволити європейцям бути присутніми на зустрічах… що, на нашу думку, буде дуже важливим для досягнення прогресу".

Європейським чиновникам довелося залишити кімнату до того, як росіяни увійшли, після того, як москва заперечила проти їхньої участі.

Американські чиновники вважають, що посередництво в досягненні будь-якого територіального компромісу між Києвом і москвою не відбудеться без обговорення європейської "архітектури безпеки".

Протягом багатьох років глава кремля володимир путін неодноразово нарікав на те, що він називає розширенням НАТО на схід на території колишнього радянського союзу. Він представляв зростання військового альянсу як загрозу безпеці власної країни.

Будь-які вимоги до НАТО щодо скорочення присутності військ та озброєння будуть швидко відхилені, попереджають європейські чиновники.

Однак вони заявили про готовність обговорити відновлення каналів зв'язку з москвою для розрядки напруженості.

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"Ми працюємо пліч-о-пліч з українцями, і наша мета - підкреслити фундаментальний принцип: прагнення до миру в Україні та безпека в Європі нерозривно пов'язані", - заявив французький чиновник перед переговорами.

"Не може бути тривалого врегулювання в Україні без врахування європейської безпеки, ані будь-якої угоди щодо безпеки в Європі без європейців", - зазначив він.

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Юлія Шрамко

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