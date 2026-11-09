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У США заявили, що Україна і рф демонструють “певну гнучкість” щодо територій перед переговорами в Абу-Дабі

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

Перед переговорами в Абу-Дабі сторони непублічно допускають компроміс щодо територій. США обговорять гарантії безпеки та обміни полоненими.

У США заявили, що Україна і рф демонструють “певну гнучкість” щодо територій перед переговорами в Абу-Дабі

Перед тристоронніми переговорами в Абу-Дабі як Україна, так і росія у непублічних переговорах демонструють певну гнучкість щодо можливого обміну територіями. Про це пише Reuters із посилання на американського посадовця, передає УНН

Напередодні переговорів за посередництва США, що відбудуться цього тижня в Абу-Дабі, і росія, і Україна в непублічних переговорах демонструють певну гнучкість щодо можливого обміну територіями, оскільки президент Дональд Трамп активізує зусилля з метою врегулювання конфлікту 

- пише видання. 

Американський чиновник заявив, що гарантії безпеки для України стануть однією з головних тем обговорень, зокрема й можливість забезпечення захисту Києва за статтею 5, як це передбачено в НАТО.

І Україна, і росія займають непохитну позицію щодо територіальних питань. Україна прагне, щоб росія відступила до початкового кордону між двома країнами, тоді як президент росії володимир путін хоче отримати під свій контроль весь Донбас. Однак представник влади зазначив, що обидві сторони непублічно демонструють певну готовність до компромісу. Будь-яка територіальна угода, ймовірно, буде укладена наприкінці переговорів, після досягнення згоди щодо інших питань, зокрема щодо післявоєнної архітектури безпеки, додав представник влади 

- додає видання.

Посли США Стів Віткофф і Джаред Кушнер очолять посередницькі зусилля США на переговорах в Абу-Дабі, які триватимуть два дні. Чиновник зазначив, що, ймовірно, після переговорів посли відвідають росію, щоб зустрітися з путіним.

Це вперше я відчуваю, що з російського боку є реальне бажання завершити конфлікт 

- сказав чиновник.

Нагадаємо 

Глава Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що на переговорах в Абу-Дабі велику увагу планують приділити гуманітарному треку - потрібно інтенсифікувати обміни полоненими.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Стів Віткофф
Reuters
НАТО
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Сполучені Штати Америки
Україна