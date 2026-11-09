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В США заявили, что Украина и рф демонстрируют "определённую гибкость" в вопросе территорий перед переговорами в Абу-Даби

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

Перед переговорами в Абу-Даби стороны непублично допускают компромисс по территориям. США обсудят гарантии безопасности и обмены военнопленными.

В США заявили, что Украина и рф демонстрируют "определённую гибкость" в вопросе территорий перед переговорами в Абу-Даби

Перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби как Украина, так и Россия на непубличных переговорах демонстрируют определенную гибкость в отношении возможного обмена территориями. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника, передает УНН

Накануне переговоров при посредничестве США, которые состоятся на этой неделе в Абу-Даби, и Россия, и Украина на непубличных переговорах демонстрируют определенную гибкость в отношении возможного обмена территориями, поскольку президент Дональд Трамп активизирует усилия с целью урегулирования конфликта 

- пишет издание. 

Американский чиновник заявил, что гарантии безопасности для Украины станут одной из главных тем обсуждений, в том числе возможность обеспечения защиты Киева в соответствии со статьей 5, как это предусмотрено в НАТО.

И Украина, и Россия занимают непоколебимую позицию по территориальным вопросам. Украина стремится к тому, чтобы Россия отступила к первоначальной границе между двумя странами, тогда как президент России Владимир Путин хочет установить контроль над всем Донбассом. Однако представитель власти отметил, что обе стороны непублично демонстрируют определенную готовность к компромиссу. Любое территориальное соглашение, вероятно, будет заключено в конце переговоров, после достижения согласия по другим вопросам, в частности по послевоенной архитектуре безопасности, добавил представитель власти 

- добавляет издание.

Послы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер возглавят посреднические усилия США на переговорах в Абу-Даби, которые продлятся два дня. Чиновник отметил, что, вероятно, после переговоров послы посетят Россию, чтобы встретиться с Путиным.

Впервые я чувствую, что с российской стороны есть реальное желание завершить конфликт 

- сказал чиновник.

Напомним 

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что на переговорах в Абу-Даби большое внимание планируют уделить гуманитарному треку — необходимо активизировать обмены пленными.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Reuters
НАТО
Абу-Даби
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Соединённые Штаты
Украина