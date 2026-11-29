В Швейцарии 54,9% участников референдума, согласно предварительным результатам, поддержали смягчение ограничений на экспорт вооружений, однако запрет на поставки оружия Украине останется в силе. Об этом сообщает швейцарский вещатель SRF, пишет УНН.

Детали

Против изменений в законодательстве об экспорте вооружений высказались 45,1% граждан. Поправки к Закону о военных материалах предусматривают возможность поставок швейцарского оружия в 36 государств-партнёров, среди которых США, Израиль и ряд стран ЕС, даже если они участвуют в вооружённых конфликтах.

Реформа также предусматривает отмену обязательного получения согласия Швейцарии на реэкспорт вооружений в третьи страны. Вместе с тем правительство сохранит право ограничивать поставки по соображениям безопасности, внешней политики и соблюдения нейтралитета.

Сможет ли Украина получать швейцарское оружие

Несмотря на смягчение экспортных ограничений, для Украины будет действовать отдельное исключение — запрет как на прямые поставки швейцарского вооружения, так и на его передачу через третьи страны.

Сторонники реформы считают, что она поможет сохранить конкурентоспособность швейцарской оборонной промышленности и обеспечить потребности собственной армии. В свою очередь, левые политические силы и пацифистские организации предупреждают, что смягчение ограничений угрожает принципу нейтралитета страны.

Ранее Федеральный совет Швейцарии поддержал предложенные парламентом изменения, однако коалиция левых партий обжаловала это решение, инициировав референдум.

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