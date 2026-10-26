В Швейцарии впервые осудили белорусского силовика за похищение оппонента Лукашенко

Швейцарский суд признал бывшего сотрудника белорусских спецслужб виновным в похищении бизнесмена Анатолия Красовского, оппонента президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Юрий Харауский, который признал свою причастность к похищениям более двух десятилетий назад трех оппонентов Лукашенко, впоследствии убитых, также был оправдан по делу о похищении бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко.

По словам суда, Хараускому теперь грозит два года условного срока в Швейцарии — наказание, смягченное благодаря его сотрудничеству со следствием и полному признанию.

Правозащитные организации отмечают, что это решение является первым в мире приговором в отношении члена белорусских силовых структур. Оно было вынесено после того, как дочери двух жертв обжаловали оправдательный приговор 2023 года.

Сначала Харауский признался в интервью "Deutsche Welle" в 2019 году, что, работая в 1999 году в белорусском специальном подразделении полиции "СОБР", он принимал участие в похищении трех человек.

Три года назад швейцарский суд постановил, что предполагаемая роль Харауского не была юридически доказана, поскольку со временем он давал противоречивые показания.

Напомним

Рижский городской суд признал прокремлевскую активистку Полину Камлёву виновной в перечислении средств на поддержку российской армии в Украине и приговорил ее к шести годам лишения свободы.