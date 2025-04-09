Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ, что открывает новые возможности для бизнеса. Соглашение включает современные правила происхождения товаров и уменьшение барьеров для доступа товаров на рынки.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стремится расширить бизнес с другими странами из-за тарифов США. Также создается рабочая группа для мониторинга демпинга на рынках ЕС.
Владимир Зеленский раскритиковал посла США за слабую реакцию на удар рф по Кривому Рогу. Он поблагодарил другие страны за поддержку и призвал к усилению санкций.
Вчера россия нанесла удар по Кривому Рогу. Погибло по меньшей мере 19 человек, из них 9 детей. Мировое сообщество выразило соболезнования семьям погибших и осудило российскую агрессию.
Глобальные фондовые рынки упали после объявления Трампом новых пошлин. Больше всего пострадали акции Nike, Apple, H&M и других компаний, зависящих от импорта.
Украина заняла 73-ю позицию в рейтинге самых сильных паспортов мира, разделив ее с Колумбией, Тувалу и Сальвадором. Первое место получила Ирландия, обогнав другие европейские страны.
Президент США объявил о введении новых пошлин для отдельных стран. В частности, Китай - 34%, Евросоюз и Великобритания - 20%.
Петр Порошенко за 2024 год задекларировал 4,6 млрд грн дохода, что в 30 раз больше, чем в 2021. Из них 1,21 млрд грн выведено за границу.
Виктория Ус завоевала бронзовую медаль на международных соревнованиях по гребному слалому во французском Унине. В соревнованиях принимали участие 230 спортсменов из 16 стран.
2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.
Украинская группа Ziferblat выступит под номером 5 с песней "Bird of Pray" в первом полуфинале Евровидения-2025. Вместе с Украиной, в полуфинале выступят Исландия, Польша и другие страны.
Украинская команда по лыжной акробатике в составе Брикиной, Окипнюка и Котовского завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по фристайлу в Энгадине. Это уже пятая награда в истории.
Максим Перчук завоевал золото в личном зачете, а мужская и женская команды одержали победы в командных соревнованиях. Эмили Конрад также принесла бронзу в личном первенстве.
Зеппа Блаттера и Мишеля Платини оправдали швейцарским судом по делу о коррупции. Их обвиняли в мошенничестве и присвоении 2,26 млн долларов денег ФИФА в 2011 году.
На швейцарской АЭС Безнау произошел сбой, приведший к остановке ядерного реактора. Причина отказа соединения с сетью исследуется, сроки восстановления неизвестны.
Доступ к лекарствам на прифронтовых территориях остается критическим из-за боевых действий. Врачи фиксируют разрушение аптек и проблемы с логистикой, особенно для пожилых людей.
Украинская ІТ-индустрия продолжает расти, увеличивая свою долю в экспорте и уплатив более 1 млрд долларов налогов. Украина экспортирует ІТ-услуги в 147 стран, среди клиентов – Microsoft, Meta, NASA и Google.
Великобритания и ЕС обсуждают конфискацию замороженных российских активов для увеличения расходов на оборону и усиления давления на путина. Переговоры будут включать юридическое и финансовое прикрытие для конфискации.
Украинская группа Ziferblat представила конкурсную версию песни "Bird of Pray" для выступления на Евровидении-2025 в Базеле. Обновленная композиция получила оркестровое звучание и новые вокальные партии в припеве.
НБУ обнародовал данные о платежных операциях в Украине за 2024 год. Кредитовые переводы доминировали с 3,6 млрд операций внутри страны на сумму более 43 трлн грн, также осуществлено 7,1 млн международных переводов.
Итальянский певец Olly отказался от участия в Евровидении-2025 из-за совпадения дат с его сольным туром. Артист решил сосредоточиться на концертах вместо поездки в Базель.
Командующий швейцарских вооруженных сил заявил о готовности предоставить 200 военных для миротворческой миссии в Украине. Для этого нужен запрос от ООН и одобрение правительства Швейцарии.
Представители США и России неофициально встречаются в Швейцарии для обсуждения войны в Украине. Встречи проходят с участием лиц с дипломатическим опытом, хотя их официальный статус остается неясным.
Победители национального отбора группа Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении-2025 в Базеле.
Президент Зеленский заявил, что путин попытается пригласить Трампа на парад в москве как «реквизит». Он подчеркнул важность участия Европы в будущих переговорах по Украине.
15-летний Егор Курцев стал чемпионом по фигурному катанию на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Спортсмен набрал 130.15 баллов в произвольной программе, опередив эстонца и швейцарца.
Федеральный совет Швейцарии утвердил программу поддержки Украины на 2025-2028 годы с бюджетом €1,6 млрд. Программа охватывает экономическое восстановление, развитие услуг и защиту гражданского населения.
Певица Emmi будет представлять Ирландию на Евровидении-2025 с песней «Laika Party». Одним из авторов композиции о советском космическом псе является россиянка Лариса Торми, которая проживает в Ирландии.
Соцсети переполнены мемами после проведения Нацотбора на Евровидение-2025. Особое внимание пользователи уделили образу ведущего Василия Байдака и его «свадебному» костюму.
Федеральная разведка Швейцарии обнаружила попытки россии приобрести подсанкционные товары через третьи страны. Основными посредниками выступают Турция, Сербия, Индия, страны Центральной Азии и Китай.