Зеленский: путин будет пытаться пригласить Трампа на парад в москве 9 мая, как "реквизит в его спектакле"

Президент Зеленский заявил, что путин попытается пригласить Трампа на парад в москве как «реквизит». Он подчеркнул важность участия Европы в будущих переговорах по Украине.