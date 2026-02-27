Европейский рынок новых автомобилей сменил лидеров - какие бестселлеры

$43.210.03
51.020.06
ukenru
26 февраля, 22:38 • 16194 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 30176 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 28641 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 29681 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 26783 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 41960 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 21512 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 103217 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 46634 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 53881 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.5м/с
73%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Великобритания сосредоточила разработку баллистической ракеты Nightfall на потребностях Украины и пока не планирует собственные закупки26 февраля, 22:55 • 10593 просмотра
Хиллари Клинтон отрицала какие-либо связи с Эпштейном во время закрытых показаний в Конгрессе США26 февраля, 23:32 • 9592 просмотра
Ватикан выпустил почтовую марку с изображением обесточенного киевского собора в знак поддержки украинцевPhoto27 февраля, 00:34 • 4758 просмотра
ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за суткиPhoto04:46 • 12894 просмотра
Министр обороны Пакистана объявил о начале "открытой войны" с Афганистаном05:00 • 8812 просмотра
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 41960 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 34633 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 103221 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 78855 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 82854 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Женева
Село
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 13702 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 44800 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 54647 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 57042 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 61920 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
Локхид P-3 Орион

Европейский рынок новых автомобилей сменил лидеров - какие бестселлеры

Киев • УНН

 • 1524 просмотра

В январе 2026 года Renault Clio стал бестселлером на европейском рынке новых автомобилей, продав 14 660 единиц. Это произошло благодаря гибридной версии и росту корпоративных продаж во Франции и Италии.

Европейский рынок новых автомобилей сменил лидеров - какие бестселлеры

Renault Clio возглавил европейский рынок новых автомобилей, сообщает Укравтопром, пишет УНН.

В январе 2026 года европейский рынок (вкл.: ЕС, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) продемонстрировал смену лидеров. Титул бестселлера перешел к Renault Clio

- сообщили в ассоциации.

Как отмечается, лидерство модели было обеспечено выходом гибридной версии и ростом корпоративных продаж во Франции и Италии.

Топ-10 европейского рынка новых авто:

  1. Renault Clio - 14 660 ед. (+12% к январю 2025 г.).
    1. VW T-Roc - 14 606 ед. (-0,4%).
      1. Peugeot 208 - 14 513 ед. (-14%).
        1. VW Golf - 13 898 ед. (+6%).
          1. Skoda Octavia - 13 540 ед. (+11%).
            1. Toyota Corolla - 13 280 ед. (+9%).
              1. Fiat Panda - 13 194 ед. (+24%).
                1. Dacia Duster - 12 870 ед. (+5%).
                  1. Dacia Sandero - 12 580 ед. (-35%).
                    1. Kia Sportage - 11 744 ед. (-6%).

                      Самые популярные бренды новых авто в ЕС: рейтинг лидеров рынка29.12.25, 09:10 • 3567 просмотров

                      Юлия Шрамко

                      Новости МираАвто
                      Тренд
                      Бренд
                      Volkswagen
                      Toyota
                      Швейцария
                      Европейский Союз
                      Исландия
                      Франция
                      Норвегия
                      Великобритания
                      Италия