Европейский рынок новых автомобилей сменил лидеров - какие бестселлеры
Киев • УНН
В январе 2026 года Renault Clio стал бестселлером на европейском рынке новых автомобилей, продав 14 660 единиц. Это произошло благодаря гибридной версии и росту корпоративных продаж во Франции и Италии.
Renault Clio возглавил европейский рынок новых автомобилей, сообщает Укравтопром, пишет УНН.
В январе 2026 года европейский рынок (вкл.: ЕС, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) продемонстрировал смену лидеров. Титул бестселлера перешел к Renault Clio
Как отмечается, лидерство модели было обеспечено выходом гибридной версии и ростом корпоративных продаж во Франции и Италии.
Топ-10 европейского рынка новых авто:
- Renault Clio - 14 660 ед. (+12% к январю 2025 г.).
- VW T-Roc - 14 606 ед. (-0,4%).
- Peugeot 208 - 14 513 ед. (-14%).
- VW Golf - 13 898 ед. (+6%).
- Skoda Octavia - 13 540 ед. (+11%).
- Toyota Corolla - 13 280 ед. (+9%).
- Fiat Panda - 13 194 ед. (+24%).
- Dacia Duster - 12 870 ед. (+5%).
- Dacia Sandero - 12 580 ед. (-35%).
- Kia Sportage - 11 744 ед. (-6%).
