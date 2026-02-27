Европейский рынок новых автомобилей сменил лидеров - какие бестселлеры

Renault Clio возглавил европейский рынок новых автомобилей, сообщает Укравтопром, пишет УНН.

В январе 2026 года европейский рынок (вкл.: ЕС, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) продемонстрировал смену лидеров. Титул бестселлера перешел к Renault Clio - сообщили в ассоциации.

Как отмечается, лидерство модели было обеспечено выходом гибридной версии и ростом корпоративных продаж во Франции и Италии.

Топ-10 европейского рынка новых авто:

Renault Clio - 14 660 ед. (+12% к январю 2025 г.). VW T-Roc - 14 606 ед. (-0,4%). Peugeot 208 - 14 513 ед. (-14%). VW Golf - 13 898 ед. (+6%). Skoda Octavia - 13 540 ед. (+11%). Toyota Corolla - 13 280 ед. (+9%). Fiat Panda - 13 194 ед. (+24%). Dacia Duster - 12 870 ед. (+5%). Dacia Sandero - 12 580 ед. (-35%). Kia Sportage - 11 744 ед. (-6%).

