Хиллари Клинтон отрицала какие-либо связи с Эпштейном во время закрытых показаний в Конгрессе США

22:38 • 1314 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
19:13 • 7700 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 14339 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 16832 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 17454 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 29187 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 18019 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 83896 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 44191 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 51604 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46
Гана просит Зеленского освободить из плена своих граждан, воевавших на стороне РФ26 февраля, 14:32
Украина не нуждается в наставлениях ретрансляторов "русского мира" - Стефанчук ответил на упреки главы парламента Грузии26 февраля, 15:45
Представители США и Украины завершили переговоры в Женеве - росСМИ18:02
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп18:10
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 29187 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 24717 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 83897 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 71019 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 75630 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп18:10
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhoto26 февраля, 09:00
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59
Хиллари Клинтон отрицала какие-либо связи с Эпштейном во время закрытых показаний в Конгрессе США

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Хиллари Клинтон заявила Комитету по надзору Палаты представителей, что не располагает информацией о преступной деятельности Эпштейна. Она никогда не встречалась с ним и не посещала его объекты недвижимости.

Хиллари Клинтон отрицала какие-либо связи с Эпштейном во время закрытых показаний в Конгрессе США

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон официально заявила Комитету по надзору Палаты представителей, что не располагает никакой информацией о преступной деятельности покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Во время заседания в Нью-Йорке политик подчеркнула, что никогда не встречалась с ним лично и не посещала объекты недвижимости, связанные с его делом о торговле людьми. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В письменном заявлении Хиллари Клинтон подчеркнула, что никогда не пользовалась частным самолетом Эпштейна и не была гостьей на его острове. Она охарактеризовала расследование республиканцев как попытку отвлечь общественное внимание от вероятных связей самого президента Дональда Трампа с осужденным сексуальным преступником.

Хиллари Клинтон обвинила администрацию Трампа в сокрытии информации по делу Эпштейна17.02.26, 10:12 • 5250 просмотров

Клинтон также обвинила действующую администрацию в целенаправленном разрушении профильного подразделения Государственного департамента, которое занималось борьбой с международной торговлей людьми.

Инциденты во время слушаний и дальнейшие шаги комиссии

Процесс дачи показаний сопровождался скандалом из-за утечки фотографии с закрытого заседания в социальные сети, что привело к временной остановке работы комитета.

Несмотря на первоначальный отказ, супруги Клинтон согласились на сотрудничество только под угрозой обвинения в неуважении к Конгрессу. Председатель комитета Джеймс Комер сообщил, что следующим свои показания даст Билл Клинтон, а основное внимание законодателей будет сосредоточено на участии Эпштейна в благотворительных проектах семьи и его контактах с осужденной Гислейн Максвелл.

Супруги Клинтон согласились дать показания по делу Эпштейна под угрозой обвинения в неуважении к Конгрессу03.02.26, 06:11 • 5413 просмотров

Степан Гафтко

