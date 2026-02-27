Хиллари Клинтон отрицала какие-либо связи с Эпштейном во время закрытых показаний в Конгрессе США

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон официально заявила Комитету по надзору Палаты представителей, что не располагает никакой информацией о преступной деятельности покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Во время заседания в Нью-Йорке политик подчеркнула, что никогда не встречалась с ним лично и не посещала объекты недвижимости, связанные с его делом о торговле людьми. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В письменном заявлении Хиллари Клинтон подчеркнула, что никогда не пользовалась частным самолетом Эпштейна и не была гостьей на его острове. Она охарактеризовала расследование республиканцев как попытку отвлечь общественное внимание от вероятных связей самого президента Дональда Трампа с осужденным сексуальным преступником.

Хиллари Клинтон обвинила администрацию Трампа в сокрытии информации по делу Эпштейна

Клинтон также обвинила действующую администрацию в целенаправленном разрушении профильного подразделения Государственного департамента, которое занималось борьбой с международной торговлей людьми.

Инциденты во время слушаний и дальнейшие шаги комиссии

Процесс дачи показаний сопровождался скандалом из-за утечки фотографии с закрытого заседания в социальные сети, что привело к временной остановке работы комитета.

Несмотря на первоначальный отказ, супруги Клинтон согласились на сотрудничество только под угрозой обвинения в неуважении к Конгрессу. Председатель комитета Джеймс Комер сообщил, что следующим свои показания даст Билл Клинтон, а основное внимание законодателей будет сосредоточено на участии Эпштейна в благотворительных проектах семьи и его контактах с осужденной Гислейн Максвелл.

