Хиллари Клинтон обвинила администрацию Трампа в сокрытии информации по делу Эпштейна
Киев • УНН
Бывшая первая леди США призвала администрацию президента Трампа обнародовать документы по делу Джеффри Эпштейна. Она требует открытых слушаний в Конгрессе, чтобы "все было справедливо".
Бывшая первая леди США и экс-госсекретарь страны Хиллари Клинтон обвинила администрацию нынешнего президента Дональда Трампа в "сокрытии" информации по делу покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Обнародуйте эти документы. Они затягивают дело
Также она призвала провести слушания в комитете Конгресса открыто, а не за закрытыми дверями.
Я просто хочу, чтобы все было справедливо. Я хочу, чтобы ко всем относились одинаково. Нам нечего скрывать. Мы неоднократно требовали полного обнародования этих документов. Мы считаем, что солнечный свет - лучшее дезинфицирующее средство
Контекст
Министерство юстиции США опубликовало миллионы страниц документов расследования дела Джеффри Эпштейна. Они детализируют его связи с такими фигурами, как Стив Бэннон, Илон Маск и мировые лидеры, а также попытки Эпштейна встретиться с Маском и его влияние на политические и деловые круги.
Опубликованные файлы вызвали политический резонанс и привели к отставкам высокопоставленных чиновников в разных странах.
Эпштейн был известен своими связями с глобальной элитой: политиками, бизнесменами, аристократами и влиятельными медийными фигурами. Именно это впоследствии стало центральным в масштабном разглашении "файлов Эпштейна".
Дополнительно
Хиллари Клинтон была госсекретарем США с 21 января 2009 года по 1 февраля 2013 года. До этого, с 7 ноября 2000 года по 21 января 2009 года она была сенатором США от штата Нью-Йорк.
Еще раньше, с 20 января 1993 года по 20 января 2001 года она была Первой леди США. Ее муж, Билл Клинтон - президент США в тот же период.
Напомним
Согласно рассекреченным документам ФБР, бывший начальник полиции Палм-Бич Майкл Райтер утверждает, что Дональд Трамп звонил ему в 2006 году и заявлял, что "все" знали о поведении Джеффри Эпштейна.