Хиллари Клинтон обвинила администрацию Трампа в сокрытии информации по делу Эпштейна

$43.170.07
51.160.03
ukenru
04:30 • 15141 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 26337 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 35888 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 29705 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 46056 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 31531 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 55855 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27306 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 30178 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 36004 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.5м/с
80%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пленкович отверг просьбу Венгрии о транзите российской нефти через хорватский нефтепровод16 февраля, 22:18 • 5022 просмотра
Трамп назвал сделку губернатора Ньюсома с Великобританией неуместным вмешательством во внешнюю политику США16 февраля, 22:39 • 8172 просмотра
Гендиректор Rheinmetall заявил о критической нехватке средств для увеличения поставок оружия Украине16 февраля, 22:58 • 13051 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 14053 просмотра
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters04:45 • 6072 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 19275 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 29943 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 46056 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 55855 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 87688 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Илон Маск
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Одесская область
Франция
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 14389 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 13819 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 16354 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 25521 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 31201 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-101
Шахед-136
Фильм

Хиллари Клинтон обвинила администрацию Трампа в сокрытии информации по делу Эпштейна

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Бывшая первая леди США призвала администрацию президента Трампа обнародовать документы по делу Джеффри Эпштейна. Она требует открытых слушаний в Конгрессе, чтобы "все было справедливо".

Хиллари Клинтон обвинила администрацию Трампа в сокрытии информации по делу Эпштейна

Бывшая первая леди США и экс-госсекретарь страны Хиллари Клинтон обвинила администрацию нынешнего президента Дональда Трампа в "сокрытии" информации по делу покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Обнародуйте эти документы. Они затягивают дело

- заявила Клинтон в интервью BBC в Берлине, где она принимала участие в ежегодном Всемирном форуме.

Также она призвала провести слушания в комитете Конгресса открыто, а не за закрытыми дверями.

Я просто хочу, чтобы все было справедливо. Я хочу, чтобы ко всем относились одинаково. Нам нечего скрывать. Мы неоднократно требовали полного обнародования этих документов. Мы считаем, что солнечный свет - лучшее дезинфицирующее средство

- сказала Хиллари Клинтон.

Контекст

Министерство юстиции США опубликовало миллионы страниц документов расследования дела Джеффри Эпштейна. Они детализируют его связи с такими фигурами, как Стив Бэннон, Илон Маск и мировые лидеры, а также попытки Эпштейна встретиться с Маском и его влияние на политические и деловые круги.

Опубликованные файлы вызвали политический резонанс и привели к отставкам высокопоставленных чиновников в разных странах.

Эпштейн был известен своими связями с глобальной элитой: политиками, бизнесменами, аристократами и влиятельными медийными фигурами. Именно это впоследствии стало центральным в масштабном разглашении "файлов Эпштейна".

Дополнительно

Хиллари Клинтон была госсекретарем США с 21 января 2009 года по 1 февраля 2013 года. До этого, с 7 ноября 2000 года по 21 января 2009 года она была сенатором США от штата Нью-Йорк.

Еще раньше, с 20 января 1993 года по 20 января 2001 года она была Первой леди США. Ее муж, Билл Клинтон - президент США в тот же период.

Напомним

Согласно рассекреченным документам ФБР, бывший начальник полиции Палм-Бич Майкл Райтер утверждает, что Дональд Трамп звонил ему в 2006 году и заявлял, что "все" знали о поведении Джеффри Эпштейна.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Джеффри Эпштейн
Билл Клинтон
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Хиллари Клинтон
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Илон Маск
Соединённые Штаты
Берлин