Конгресс Соединенных Штатов Америки

Стала значительно лучше и приемлемой для подписания Украиной: МИД относительно соглашения о недрах с США

Украина и США доработали текст соглашения по недрам, убрав пункты о долге и двойном возмещении помощи. Фонд будет наполняться в Украине и использоваться совместно для инвестирования в реконструкцию.