Конгресс Соединенных Штатов Америки

Виктория Спартц заявила, что ее слова об уступках территориями Украине были искажены. Она подчеркнула, что прилагала усилия для помощи Украине, но победить с Зеленским невозможно.
В системе электронной почты Офиса контролера денежного обращения США произошел взлом. Злоумышленники получили несанкционированный доступ к конфиденциальной информации.
Дональд Трамп выразил недовольство действиями россии в Украине, обвинив ее в интенсивных бомбардировках.
5 апреля в США запланировано 1200 акций протеста против Трампа и Маска, которые пройдут во всех 50 штатах, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии. Организаторы ожидают самую большую волну протестов.
США ожидают от россии ответа о готовности к миру в определенный срок. Конгресс США уже работает над законопроектом об усилении санкций против рф.
Если Конгресс не повысит верхний предел госдолга, США могут столкнуться с дефолтом уже в августе или сентябре. Законодатели до последнего момента ведут переговоры о повышении лимита долга.
Редактора The Atlantic случайно добавили в чат с планами ударов по хуситам. Конгресс возмущен, советнику Волцу грозит отставка из-за утечки.
Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы об убийствах Джона и Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга. Ранее Трамп издал указ об обнародовании этих материалов.
Сенатор США Линдси Грэм пригрозил россии санкциями, если она не согласится на предложение США о 30-дневном прекращении огня. Он призвал ввести санкции против стран, которые покупают российские товары.
Президент США планирует обратиться к Конгрессу по поводу финансирования новой системы противоракетной обороны. Проект предполагает развертывание космических датчиков и перехватчиков по израильскому образцу.
Парламент Украины опубликовал обращение к президенту США, Конгрессу и американскому народу с благодарностью за поддержку. В письме подчеркивается важность стратегического партнерства после недавнего спора между лидерами государств.
Конгрессмен Брайан Фицпатрик и глава ОП Андрей Ермак подтвердили быстрое подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной. Документ должен укрепить экономическое партнерство между странами.
Трамп не считает сделку по доступу к редкоземельным минералам Украины проваленной и анонсировал важное выступление в Конгрессе. Президент США ожидает большей благодарности от украинского лидера для возобновления переговоров.
Самый богатый человек в мире Илон Маск будет присутствовать на выступлении Трампа в Конгрессе. Маск представит свой Департамент эффективности государственного управления как часть президентского послания.
Президент Украины заявил, что приостановление американской помощи будет выгодным только россии. Зеленский отметил важность стратегического партнерства с США и выразил надежду на продолжение поддержки.
Каш Патель просит Конгресс США расследовать, куда пошли выделенные Украине 110 млрд долларов. Он выразил недоверие к Зеленскому относительно прозрачности использования средств.
Президент Украины поблагодарил США за жизненно важную поддержку во время войны. Зеленский подчеркнул стратегическое партнерство и важность честного диалога между странами.
Во время встречи в Овальном кабинете Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в недостаточной благодарности за поддержку США. CNN собрало 33 публичные благодарности от Зеленского американской стороне.
Госдеп США одобрил продажу Израилю бомб и военного оборудования на сумму около $3 млрд в обход стандартной процедуры рассмотрения Конгрессом. Поставка включает тысячи бомб, комплекты для подрыва и бульдозеры.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил о готовности к односторонним военным действиям, если Мексика не усилит борьбу с наркокартелями. Мексика пытается избежать конфликта путем усиления пограничного контроля и выдачи наркоторговцев.
Лидеры европейских стран, Канады и руководство ЕС выступили в поддержку Украины после конфликта Зеленского с Трампом в Белом доме. Мировые лидеры опубликовали заявления в защиту позиции Украины.
После напряженной встречи в Овальном кабинете Зеленский досрочно покинул Белый дом. Представитель администрации сообщил, что Трамп все еще готов к соглашению, если украинская сторона организует новую встречу.
Президент Украины поблагодарил США за поддержку после спора с Трампом в Белом доме. Конфликт возник из-за обсуждения гарантий безопасности, что привело к отмене совместной пресс-конференции.
Разведка США обнаружила попытки россии и Китая завербовать федеральных служащих, уволенных администрацией Трампа. Страны создали специальные сайты для поиска бывших работников с допуском к гостайне.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что вся выделенная США помощь продолжает поступать в Украину. Заявления о замораживании продажи оружия не соответствуют действительности.
Украина и США доработали текст соглашения по недрам, убрав пункты о долге и двойном возмещении помощи. Фонд будет наполняться в Украине и использоваться совместно для инвестирования в реконструкцию.
В Палату представителей внесен проект резолюции о чествовании жертв Украины и осуждении российской агрессии. Документ подтверждает поддержку Украины и призывает рф выполнить международные обязательства.
Трамп отменил меморандум NSM-20, который требовал отчетности о нарушениях международного права при использовании американского оружия. Документ был подписан Байденом в феврале 2024 года и касался всех стран-получателей оружия из США.
Президент Украины заявил, что страна получила от США помощи на 100 млрд долларов, а не 500 млрд. Зеленский отметил, что гранты нельзя считать долгом и отказался от соглашения с двойным возвратом средств.
Пентагон подтвердил предоставление Украине $65,9 млрд военной помощи с начала полномасштабного вторжения. Общая сумма поддержки от США достигает $183 млрд, из которых $3,9 млрд еще не потрачено.