Конгресс Соединенных Штатов Америки

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25903 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США одобрили продажу Израилю оружия на $3 млрд в экстренном порядке

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Спор Трампа и Вэнса с Зеленским: кто еще из мировых лидеров поддержал Украину

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После напряженной встречи в Овальном кабинете Зеленский досрочно покинул Белый дом. Представитель администрации сообщил, что Трамп все еще готов к соглашению, если украинская сторона организует новую встречу.

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Стала значительно лучше и приемлемой для подписания Украиной: МИД относительно соглашения о недрах с США

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Администрация Трампа отменила меморандум о контроле за использованием американского оружия

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