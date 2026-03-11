Boeing поставит Израилю пять тысяч "умных" бомб по новому контракту на 298 миллионов долларов

$43.900.1750.710.17
ukenru
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 12619 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 39141 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 34984 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 25430 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 32134 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 30112 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 46394 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 55468 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 53541 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85576 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
2.4м/с
56%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Планы россии по войне на Ближнем Востоке - Зеленский заслушал доклад начальника ГУР10 марта, 14:23 • 5338 просмотра
Зеленский встретился с бригадным генералом "Редисом"10 марта, 14:25 • 5850 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 19870 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 11757 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 8710 просмотра
публикации
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 19894 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 39141 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 34984 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 46394 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 55468 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Реджеп Тайип Эрдоган
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 8742 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 11776 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 23684 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 30132 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 31043 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
Фильм

Boeing поставит Израилю пять тысяч "умных" бомб по новому контракту на 298 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Boeing заключила контракт на поставку Израилю управляемых авиабомб. Госдеп США также одобрил срочную продажу 12 тысяч корпусов бомб в обход Конгресса.

Boeing поставит Израилю пять тысяч "умных" бомб по новому контракту на 298 миллионов долларов

Американская корпорация Boeing заключила прямое коммерческое соглашение с Израилем на поставку крупной партии высокоточных авиационных боеприпасов малого диаметра. Контракт стоимостью 298 миллионов долларов предусматривает передачу управляемых бомб, способных поражать цели на расстоянии более 60 километров. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Помимо коммерческого контракта с Boeing, Государственный департамент США санкционировал срочную продажу военной техники на сумму 151 миллион долларов в обход стандартного рассмотрения в Конгрессе.

Государственный секретарь Марко Рубио предоставил законодателям обоснование чрезвычайной ситуации, позволяющей немедленную передачу 12 000 корпусов бомб общего назначения BLU-110. Такой механизм используется для оперативного пополнения арсеналов союзника в условиях активных боевых действий в регионе.

Израиль является действительно сильным партнером в этих усилиях. Прямая продажа боеприпасов обеспечит долгосрочную поддержку обороноспособности нашего союзника без задержек, связанных с бюрократическими процедурами

– заявил министр войны США Пит Хегсет.

История партнерства и технологические особенности

Это уже по меньшей мере третья крупная закупка подобного вооружения Израилем за последние годы, включая срочные поставки тысячи бомб после событий октября 2023 года.

США заинтересовались украинскими акустическими системами обнаружения дронов для борьбы с Шахедами07.03.26, 04:00 • 4123 просмотра

Бомбы малого диаметра от Boeing являются ключевым элементом современной авиационной стратегии, поскольку позволяют самолетам атаковать объекты с безопасного расстояния, избегая зон действия ПВО противника.

Новое соглашение будет официально внесено в Федеральный реестр правительства США как прямая коммерческая продажа, что подтверждает изменение подходов Вашингтона к вооружению партнеров на Ближнем Востоке.

Госдеп США экстренно одобрил продажу Израилю 12 тысяч авиабомб в обход Конгресса07.03.26, 04:29 • 36096 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Столкновения
Марко Рубио
Израиль
Боинг
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты