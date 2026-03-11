Boeing поставит Израилю пять тысяч "умных" бомб по новому контракту на 298 миллионов долларов

Американская корпорация Boeing заключила прямое коммерческое соглашение с Израилем на поставку крупной партии высокоточных авиационных боеприпасов малого диаметра. Контракт стоимостью 298 миллионов долларов предусматривает передачу управляемых бомб, способных поражать цели на расстоянии более 60 километров. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Помимо коммерческого контракта с Boeing, Государственный департамент США санкционировал срочную продажу военной техники на сумму 151 миллион долларов в обход стандартного рассмотрения в Конгрессе.

Государственный секретарь Марко Рубио предоставил законодателям обоснование чрезвычайной ситуации, позволяющей немедленную передачу 12 000 корпусов бомб общего назначения BLU-110. Такой механизм используется для оперативного пополнения арсеналов союзника в условиях активных боевых действий в регионе.

Израиль является действительно сильным партнером в этих усилиях. Прямая продажа боеприпасов обеспечит долгосрочную поддержку обороноспособности нашего союзника без задержек, связанных с бюрократическими процедурами – заявил министр войны США Пит Хегсет.

История партнерства и технологические особенности

Это уже по меньшей мере третья крупная закупка подобного вооружения Израилем за последние годы, включая срочные поставки тысячи бомб после событий октября 2023 года.

США заинтересовались украинскими акустическими системами обнаружения дронов для борьбы с Шахедами

Бомбы малого диаметра от Boeing являются ключевым элементом современной авиационной стратегии, поскольку позволяют самолетам атаковать объекты с безопасного расстояния, избегая зон действия ПВО противника.

Новое соглашение будет официально внесено в Федеральный реестр правительства США как прямая коммерческая продажа, что подтверждает изменение подходов Вашингтона к вооружению партнеров на Ближнем Востоке.

Госдеп США экстренно одобрил продажу Израилю 12 тысяч авиабомб в обход Конгресса