Ракета "Союз" стартовала с Байконура, доставив Кима, рыжикова и зубрицкого на МКС.
Администрация Трампа планирует указ, который облегчит экспорт военной техники, увеличив минимальные суммы для рассмотрения Конгрессом. Это может увеличить продажи оружия крупным оборонным подрядчикам.
NASA планирует завершить сертификацию космического корабля Starliner от Boeing для миссий с экипажем к концу 2025 года или в начале 2026-го. Это после технических проблем во время миссии к МКС.
Самолет Boeing 787, направлявшийся из Лос-Анджелеса в Шанхай, совершил неожиданный разворот над Тихим океаном. Причиной стал пилот, забывший паспорт, что привело к семичасовой задержке.
путин стремится использовать переговоры о прекращении огня в Украине для достижения геополитических договоренностей с США. кремль хочет выжать максимум выгод из желания Трампа заключить мирное соглашение.
По словам Трампа, F-47 будет самым современным самолетом из когда-либо созданных, с беспрецедентной мощностью и технологией малозаметности. Экспериментальная версия уже 5 лет тайно летает.
Премьер-министр Канады поручил пересмотреть контракт на закупку F-35 из-за изменения геополитической ситуации и напряженных отношений с США. Lockheed Martin уклонилась от комментариев.
Ракета Falcon 9 стартовала из Флориды, отправив на орбиту Crew Dragon с астронавтами NASA, Японии и рф. Миссия также вернет на Землю астронавтов, задержанных на МКС из-за технических проблем.
Илон Маск обвинил Байдена в намеренном оставлении астронавтов на МКС по политическим причинам. Датский астронавт Могенсен опроверг заявления Маска, напомнив о существующем плане возвращения экипажа миссией Crew-9.
Трамп недоволен задержкой поставки двух новых президентских самолетов Boeing до 2027-2028 годов. Администрация США рассматривает альтернативы и привлекла Илона Маска для решения проблемы.
NASA заменит новую капсулу SpaceX на ранее использованную Crew Dragon Endeavor для миссии Crew-10 на МКС. Это позволит ускорить возвращение двух астронавтов Starliner и повлияет на другие запланированные космические миссии.
Boeing предупредил 800 сотрудников о возможном сокращении 400 должностей из-за потенциального прекращения программы SLS. Белый дом может предложить прекратить использование ракеты стоимостью $2 млрд за запуск.
В кантоне Берн вблизи регионального аэродрома в Гренхене произошла авиакатастрофа. Несколько пассажиров получили ранения, спасательные работы продолжаются.
Сунита Уильямс побила женский рекорд по продолжительности выхода в открытый космос - более 60 часов 21 минуту. Из-за неисправности Boeing Starliner астронавтка вынуждена оставаться на МКС 234 дня вместо запланированной недели.
В международном аэропорту Кимхе загорелся пассажирский самолет Air Busan перед вылетом в Гонконг. Все 176 пассажиров и членов экипажа эвакуированы, трое получили травмы во время эвакуации.
Следствие обнаружило ДНК байкальских чирков в обоих двигателях Boeing 737-800, разбившегося в аэропорту Муан. Бортовые самописцы прекратили запись за 4 минуты до катастрофы, которая унесла 179 жизней.
В декабре 2024 года Boeing 737-800 компании Jeju Air разбился в аэропорту Муан, погибло 179 пассажиров. Следствие обнаружило в обоих двигателях остатки байкальских чирков, о которых экипаж предупреждали за 2 минуты до катастрофы.
Инаугурационный комитет Трампа собрал более 150 миллионов долларов от частных лиц и корпораций. Среди крупнейших доноров - технологические гиганты и аэрокосмические компании, которые пожертвовали по миллиону долларов.
В Вашингтоне готовятся к инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Церемония соберет 250 тысяч гостей, привлечет технологических гигантов и установит рекорд по сборам средств в $170 млн.
Бортовые самописцы самолета Boeing, разбившегося в Южной Корее, прекратили запись примерно за 4 минуты до катастрофы после сообщения о столкновении с птицей. В авиакатастрофе погибло 179 человек, выжили только двое членов экипажа.
Boeing, Google и другие крупные американские компании пожертвовали по $1 млн на инаугурационный фонд Дональда Трампа. К списку доноров также присоединились Meta, Amazon, Uber, Ford, GM, Toyota и Chevron.
Отстраненный президент Южной Кореи Юн подает иск против 150 сотрудников правоохранительных органов, включая главу антикоррупционного агентства. Это ответ на неудачную попытку его ареста из-за обвинений в злоупотреблении властью.
Следователи Южной Кореи планируют расшифровать записи с бортового самописца самолета Jeju Air, потерпевшего крушение. Также найден один из двигателей Boeing 737-800, продолжается поиск второго.
Следователи Южной Кореи планируют получить полную расшифровку речевого самописца с разбившегося Boeing 737-800 Jeju Air. Продолжается изучение двигателей и других частей самолета, потерпевшего катастрофу 29 декабря.
Правоохранители провели обыски в аэропорту Муан и офисе Jeju Air после катастрофы Boeing 737-800.
В Южной Корее в авиакатастрофе погибли 179 человек, выжили только двое бортпроводников. Следователи направляют поврежденный черный ящик в США для анализа причин катастрофы.
Япония отметила Новый год традиционным колокольным звоном в храме Токудай-дзи. Южная Корея отменила праздничные представления из-за авиакатастрофы Boeing 737, унесшей жизни 179 человек.
В аэропорту Муан разбился Boeing 737-800, погибло 179 человек. Власти расследуют причины катастрофы и проводят идентификацию тел, родственники погибших ждут информацию.
В Южной Корее самолет Jeju Air вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси после недавней катастрофы Boeing 737. Власти инициируют проверку всей системы авиаперевозок и 101 самолета Boeing 737-800.
В южнокорейском аэропорту Муан разбился Boeing 737-8AS компании Jeju Air, погибли 179 пассажиров. Причиной катастрофы могло стать столкновение с птицами и неблагоприятные погодные условия.