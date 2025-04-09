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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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NASA продвигается к сертификации Starliner для пилотируемых полетов

NASA планирует завершить сертификацию космического корабля Starliner от Boeing для миссий с экипажем к концу 2025 года или в начале 2026-го. Это после технических проблем во время миссии к МКС.

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Неловкий момент: Boeing с 257 пассажирами на борту внезапно развернулся во время рейса по удивительной причине

Самолет Boeing 787, направлявшийся из Лос-Анджелеса в Шанхай, совершил неожиданный разворот над Тихим океаном. Причиной стал пилот, забывший паспорт, что привело к семичасовой задержке.

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путин стремится использовать переговоры о прекращении огня в Украине для достижения геополитических договоренностей с США. кремль хочет выжать максимум выгод из желания Трампа заключить мирное соглашение.

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Трамп анонсировал разработку нового истребителя шестого поколения F-47

По словам Трампа, F-47 будет самым современным самолетом из когда-либо созданных, с беспрецедентной мощностью и технологией малозаметности. Экспериментальная версия уже 5 лет тайно летает.

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Канада пересматривает закупку F-35 из-за напряженных отношений с США

Премьер-министр Канады поручил пересмотреть контракт на закупку F-35 из-за изменения геополитической ситуации и напряженных отношений с США. Lockheed Martin уклонилась от комментариев.

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SpaceX успешно отправила новый экипаж на Международную космическую станцию

Ракета Falcon 9 стартовала из Флориды, отправив на орбиту Crew Dragon с астронавтами NASA, Японии и рф. Миссия также вернет на Землю астронавтов, задержанных на МКС из-за технических проблем.

Новости Мира • 15 марта, 01:53 • 25235 просмотра

"Какая ложь": астронавт ответил на заявление Маска, что Байден умышленно покинул экипаж Starliner на МКС

Илон Маск обвинил Байдена в намеренном оставлении астронавтов на МКС по политическим причинам. Датский астронавт Могенсен опроверг заявления Маска, напомнив о существующем плане возвращения экипажа миссией Crew-9.

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Трамп ищет альтернативу Boeing для новых самолетов Air Force One: NYT узнало о привлечении Маска

Трамп недоволен задержкой поставки двух новых президентских самолетов Boeing до 2027-2028 годов. Администрация США рассматривает альтернативы и привлекла Илона Маска для решения проблемы.

Новости Мира • 20 февраля, 09:00 • 21118 просмотра

NASA и SpaceX заменят капсулу для возвращения астронавтов Starliner на несколько дней раньше

NASA заменит новую капсулу SpaceX на ранее использованную Crew Dragon Endeavor для миссии Crew-10 на МКС. Это позволит ускорить возвращение двух астронавтов Starliner и повлияет на другие запланированные космические миссии.

Новости Мира • 12 февраля, 06:55 • 29782 просмотра

Boeing готовится к возможному закрытию программы NASA по производству ракеты SLS

Boeing предупредил 800 сотрудников о возможном сокращении 400 должностей из-за потенциального прекращения программы SLS. Белый дом может предложить прекратить использование ракеты стоимостью $2 млрд за запуск.

Новости Мира • 8 февраля, 11:24 • 61610 просмотра

Самолет с пассажирами упал вблизи аэродрома в Швейцарии, есть пострадавшие

В кантоне Берн вблизи регионального аэродрома в Гренхене произошла авиакатастрофа. Несколько пассажиров получили ранения, спасательные работы продолжаются.

Новости Мира • 6 февраля, 14:57 • 29185 просмотра

Астронавт NASA Суни Уильямс побила рекорд выхода в открытый космос

Сунита Уильямс побила женский рекорд по продолжительности выхода в открытый космос - более 60 часов 21 минуту. Из-за неисправности Boeing Starliner астронавтка вынуждена оставаться на МКС 234 дня вместо запланированной недели.

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В Южной Корее загорелся пассажирский самолет, есть пострадавшие

В международном аэропорту Кимхе загорелся пассажирский самолет Air Busan перед вылетом в Гонконг. Все 176 пассажиров и членов экипажа эвакуированы, трое получили травмы во время эвакуации.

Новости Мира • 28 января, 15:13 • 25211 просмотра

Авиакатастрофа в Южной Корее: следствие установило первопричину трагедии

Следствие обнаружило ДНК байкальских чирков в обоих двигателях Boeing 737-800, разбившегося в аэропорту Муан. Бортовые самописцы прекратили запись за 4 минуты до катастрофы, которая унесла 179 жизней.

Новости Мира • 28 января, 11:08 • 24253 просмотра

Смертельная авария южнокорейского самолета: Boeing столкнулся со стаей птиц

В декабре 2024 года Boeing 737-800 компании Jeju Air разбился в аэропорту Муан, погибло 179 пассажиров. Следствие обнаружило в обоих двигателях остатки байкальских чирков, о которых экипаж предупреждали за 2 минуты до катастрофы.

Новости Мира • 27 января, 08:16 • 25115 просмотра

Трамп установил рекорд по сбору средств на инаугурацию - The Washington Post

Инаугурационный комитет Трампа собрал более 150 миллионов долларов от частных лиц и корпораций. Среди крупнейших доноров - технологические гиганты и аэрокосмические компании, которые пожертвовали по миллиону долларов.

Новости Мира • 19 января, 06:21 • 35910 просмотра

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

В Вашингтоне готовятся к инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Церемония соберет 250 тысяч гостей, привлечет технологических гигантов и установит рекорд по сборам средств в $170 млн.

Новости Мира • 18 января, 07:00 • 199130 просмотра

Авиакатастрофа в Южной Корее: Сеул говорит, черные ящики прекратили запись примерно за 4 минуты до аварии

Бортовые самописцы самолета Boeing, разбившегося в Южной Корее, прекратили запись примерно за 4 минуты до катастрофы после сообщения о столкновении с птицей. В авиакатастрофе погибло 179 человек, выжили только двое членов экипажа.

Общество • 11 января, 11:37 • 33316 просмотра

Boeing и другие гиганты жертвуют миллионы на инаугурацию нового президента США

Boeing, Google и другие крупные американские компании пожертвовали по $1 млн на инаугурационный фонд Дональда Трампа. К списку доноров также присоединились Meta, Amazon, Uber, Ford, GM, Toyota и Chevron.

Новости Мира • 10 января, 07:45 • 25739 просмотра

Президент Южной Кореи подает в суд на 150 правоохранителей после попытки ареста

Отстраненный президент Южной Кореи Юн подает иск против 150 сотрудников правоохранительных органов, включая главу антикоррупционного агентства. Это ответ на неудачную попытку его ареста из-за обвинений в злоупотреблении властью.

Новости Мира • 5 января, 12:12 • 30267 просмотра

Южная Корея составит расшифровку записей разговоров с Boeing, после авиакатастрофы

Следователи Южной Кореи планируют расшифровать записи с бортового самописца самолета Jeju Air, потерпевшего крушение. Также найден один из двигателей Boeing 737-800, продолжается поиск второго.

Новости Мира • 5 января, 11:20 • 32135 просмотра

В Южной Корее расшифровывают черный ящик разбившегося Boeing

Следователи Южной Кореи планируют получить полную расшифровку речевого самописца с разбившегося Boeing 737-800 Jeju Air. Продолжается изучение двигателей и других частей самолета, потерпевшего катастрофу 29 декабря.

Новости Мира • 4 января, 08:59 • 26658 просмотра

В Южной Корее проводят обыски после авиакатастрофы Boeing 737-800

Правоохранители провели обыски в аэропорту Муан и офисе Jeju Air после катастрофы Boeing 737-800.

Новости Мира • 2 января, 09:40 • 26920 просмотра

Черный ящик самолета после катастрофы в Южной Корее отправят в США

В Южной Корее в авиакатастрофе погибли 179 человек, выжили только двое бортпроводников. Следователи направляют поврежденный черный ящик в США для анализа причин катастрофы.

Новости Мира • 1 января, 08:36 • 23549 просмотра

Токио и Сеул врываются в Новый год: традиционный колокольный звон и отмененные празднования

Япония отметила Новый год традиционным колокольным звоном в храме Токудай-дзи. Южная Корея отменила праздничные представления из-за авиакатастрофы Boeing 737, унесшей жизни 179 человек.

Новости Мира • 31 декабря, 15:11 • 24381 просмотра

Стена находилась слишком близко к взлетной полосе: расследование крупнейшей авиакатастрофы в истории Южной Кореи

В аэропорту Муан разбился Boeing 737-800, погибло 179 человек. Власти расследуют причины катастрофы и проводят идентификацию тел, родственники погибших ждут информацию.

Новости Мира • 31 декабря, 09:28 • 19788 просмотра

После авиакатастрофы в Корее еще один самолет Jeju Air имел проблемы с шасси. Безопасность полетов в стране проверят

В Южной Корее самолет Jeju Air вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси после недавней катастрофы Boeing 737. Власти инициируют проверку всей системы авиаперевозок и 101 самолета Boeing 737-800.

Новости Мира • 30 декабря, 06:49 • 17501 просмотра

Авиакатастрофа в Южной Корее: подтверждена гибель 179 человек

В южнокорейском аэропорту Муан разбился Boeing 737-8AS компании Jeju Air, погибли 179 пассажиров. Причиной катастрофы могло стать столкновение с птицами и неблагоприятные погодные условия.

Новости Мира • 29 декабря, 14:33 • 23830 просмотра